CALCIOMERCATO ROMA | Dal Messico: offerta ufficiale per Reyes del Club America

Tony D’Amico continua a lavorare sotto traccia. Le priorità della Roma restano chiare: un’ala sinistra e un vice Malen da consegnare a Gian Piero Gasperini, ancora in attesa del primo vero rinforzo di questa sessione di mercato. Il tecnico spera di accogliere almeno un volto nuovo prima della partenza per il Galles, con il direttore sportivo chiamato ad accelerare nei prossimi giorni. Ma le novità potrebbero arrivare anche in un altro reparto: la difesa.

Dal Messico, infatti, rimbalza con forza il nome di Israel Reyes, difensore jolly del Club America che può giocare anche a destra, già monitorato dalla Roma nelle scorse settimane e poi finito più defilato nelle cronache di mercato. Secondo quanto riportato dal giornalista di TUDN, Gibran Araje, il club giallorosso avrebbe presentato un’offerta formale al Club America per portare Reyes nella Capitale. Un passo concreto, che rimette il centrale messicano tra le opzioni valutate da D’Amico per rinforzare il reparto arretrato.

Il Club America valuta il giocatore circa 8 milioni di euro, una cifra decisamente più contenuta rispetto alle operazioni che la Roma sta provando a costruire negli altri reparti. La trattativa sarebbe in corso e potrebbe regalare una sorpresa in un mercato fin qui bloccato sul fronte entrate.

Fonte: TUDN / Gibran Araje