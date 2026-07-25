Roma, 110 milioni per quattro acquisti: D’Amico ancora a caccia del primo colpo

Il nome di Antonio Nusa continua a resistere nelle cronache di mercato, ma la pista resta complicata. Nonostante le voci di un raffreddamento, anche oggi i quotidiani indicano nel talento norvegese del Lipsia uno dei profili su cui la Roma sta provando a lavorare per rinforzare la fascia sinistra offensiva. Arrivare a dama, però, non sarà semplice. L’operazione Nusa resta in salita per più motivi. Il Lipsia non ha necessità di vendere e continua a valutare il giocatore su cifre molto alte, difficilmente sostenibili senza sacrificare altre operazioni. La Roma, infatti, deve muoversi dentro un budget preciso e provare a distribuire le risorse su più ruoli, senza concentrare tutto su un solo acquisto.

Secondo quanto riferisce oggi Il Romanista, il club giallorosso avrebbe fissato un budget complessivo da circa 110 milioni di euro per quattro innesti: un attaccante centrale, il vice Malen, un esterno sinistro offensivo, una sua alternativa per completare il reparto avanzato e un terzino. Un piano ampio, che obbliga la Roma a bilanciare con attenzione ogni investimento. Per questo appare difficile immaginare un esborso da 60 milioni soltanto per un giocatore. L’idea di fondo sembra essere quella di destinare la cifra più importante all’esterno sinistro titolare, aggiungere un vice Malen di livello, completare l’attacco con un altro profilo magari attraverso una formula più sostenibile, come un prestito con diritto o obbligo condizionato, e lasciare una parte del budget per intervenire sulla fascia difensiva.

Nusa resta quindi un nome da seguire, ma non l’unico. Tony D’Amico si sta muovendo anche su altri tavoli, proprio per evitare di restare bloccato su una trattativa troppo complessa. Tra i profili già sondati c’è Said El Mala, talento del Colonia che la Roma aveva iniziato a valutare quando erano emerse le prime difficoltà per arrivare a Summerville. Anche quella che porta a El Mala, però, è una pista costosa. Il Colonia sa di avere tra le mani un giocatore di grande prospettiva e non intende fare sconti. Per provare ad arrivare al giovane tedesco servirebbe un’offerta importante, intorno ai 45-50 milioni di euro, cifra che conferma quanto sia diventato caro il mercato degli esterni offensivi.

Attenzione anche al nome di Leo Sauer del Feyenoord, già seguito dalla Roma durante la sessione invernale e che oggi viene riproposto da Il Messaggero. È un profilo diverso, ma rientra nel ventaglio di valutazioni per la corsia offensiva sinistra. Resta vivo anche Christopher Nkunku, nome già accostato ai giallorossi a gennaio e mai uscito del tutto dai radar. Il francese, 28 anni, rappresenterebbe un jolly offensivo utile per completare il reparto avanzato, potendo agire in più zone della trequarti e dell’attacco.

Il quadro, dunque, resta fluido. Nusa è ancora presente nei radar della Roma, ma la trattativa con il Lipsia appare molto difficile. D’Amico continua a cercare soluzioni alternative, tra profili giovani da investimento e giocatori più duttili, con un vincolo chiaro: far quadrare il budget e consegnare a Gian Piero Gasperini rinforzi veri senza bruciare tutto il tesoretto su un’unica operazione.

Fonti: Il Romanista, Il Messaggero, Corriere dello Sport, La Repubblica