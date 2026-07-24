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CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

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CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 24 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:00 – Godts e Paixao non convincono del tutto

Mika Godts (21) e Igor Paixao (26) sono tra i nomi valutati dalla Roma per rinforzare l’attacco, ma al momento non risultano tra i profili più convincenti. D’Amico continua a lavorare su più tavoli dopo lo stop su Summerville, con Nusa in pole e altri esterni monitorati come possibili alternative. (Il Tempo)

Ore 9:35 – El Mala resta il piano alternativo

Said El Mala (19) resta tra i profili seguiti dalla Roma per rinforzare la trequarti. L’esterno del Colonia piace a Trigoria, ma la richiesta del club tedesco è molto alta: circa 50 milioni. Sul giocatore si è mosso anche il Borussia Dortmund, arrivato a offrire 26 milioni più 16 di bonus. (Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Leggo)

Ore 9:20 – D’Amico prepara le alternative: Bahoya e Leweling i nomi a sorpresa del ds | LEGGI QUI

Ore 8:40 – Koné, United riflette sull’affondo

Manu Koné (25) resta uno dei nomi più caldi in uscita. Il Manchester United continua a valutare l’affondo per il centrocampista francese, che però spera anche in una proposta del PSG. La Roma aspetta offerte importanti per finanziare il mercato in entrata e rispettare i paletti economici fissati dalla UEFA. (Il Tempo)

Ore 7:55 – Roma, aperto il casting per la punta: contatti per Castro, servono 35 milioni | LEGGI QUI

Ore 7:20 – El Aynaoui nel mirino di club inglesi

Neil El Aynaoui (25) potrebbe ricevere offerte dopo il buon Mondiale disputato con il Marocco. Il centrocampista della Roma è finito nei taccuini di alcuni club inglesi, con il suo profilo che continua ad attirare interesse anche fuori dall’Italia. (Il Tempo)

Ore 7:00 – Roma, assalto a Nusa: operazione da 55 milioni, Friedkin si muove | LEGGI QUI

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5 Commenti

  1. vorrei capire perché godts e paixao non convincerebbero .. per la serie A bastano e avanzano in più a mio avviso sono anche più forti di Summerville .

  2. Mika Godts sarebbe il colpo dell’anno in serie A,
    ma a differenza di Greenwood e Summerville ci sono tante top europee sopra…
    quasi impossibile.

  4. Ricordatevi A gennaio, Come ora, il nome di Raspadori era una telenovela, i giornali Dicevano Roma beffata Dall’Atalanta Prima di tanti altri nomi di Squadre, Poi è arrivato Malen, ad oggi Scambiereste Malen con Raspadori?

  5. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

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