Roma, aperto il casting per la punta: contatti per Castro, servono 35 milioni

Il casting per il vice-Malen si allarga. La Roma continua a lavorare su Nicolò Tresoldi, profilo individuato da tempo per completare l’attacco di Gian Piero Gasperini, ma nelle ultime ore a Trigoria ha preso quota anche un altro nome: Santiago Castro, attaccante argentino classe 2004 del Bologna.

Il centravanti rossoblù piace molto alla Roma e il suo nome viene rilanciato oggi da diversi quotidiani, oltre che da Alfredo Pedullà. I giallorossi hanno avviato i primi contatti con il Bologna per capire la fattibilità dell’operazione e i margini di una possibile trattativa. Castro, però, non va considerato semplicemente un piano B rispetto a Tresoldi. Il motivo è soprattutto economico: l’argentino costa di più. Il Bologna valuta infatti il suo attaccante intorno ai 40 milioni di euro, cifra molto alta ma legata al rendimento già mostrato in Serie A e ai margini di crescita del giocatore.

La Roma, fino a pochi giorni fa, sembrava orientata soprattutto su Tresoldi, attaccante italo-tedesco del Club Brugge, anche lui di 21 anni. Il club belga, però, non ha ancora aperto realmente alla cessione e continua a chiedere una cifra importante, intorno ai 25-30 milioni di euro. Una valutazione che ha spinto D’Amico a muoversi anche su altri tavoli. Castro rappresenta un profilo diverso rispetto a Tresoldi. Meno semplice da raggiungere dal punto di vista economico, ma già abituato al campionato italiano e considerato uno degli attaccanti giovani più interessanti della Serie A. Per questo la Roma sta cercando di capire se esistano le condizioni per trasformare il semplice gradimento in una trattativa vera.

Il Bologna parte da una richiesta molto alta, ma l’operazione potrebbe eventualmente essere impostata su una base da 30-32 milioni più bonus, nel tentativo di avvicinare le parti. Resta comunque un investimento più pesante rispetto a quello necessario per Tresoldi. La strategia della Roma è chiara: non restare ferma su un solo nome. Tresoldi resta una pista concreta, ma Castro è entrato con forza nelle valutazioni giallorosse. D’Amico vuole tenere aperte più soluzioni per consegnare a Gasperini un nuovo centravanti, senza farsi bloccare dalle richieste del Bruges. Con la Champions alle porte, serve qualcosa in più di un semplice vice-Malen.

FONTI: Gazzetta dello Sport, Il Romanista, alfredopedulla.com