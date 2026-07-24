Roma, assalto a Nusa: operazione da 55 milioni, Friedkin si muove

Dopo Greenwood e Summerville, alla Roma resta Antonio Nusa. Almeno nella lista iniziale consegnata da Gian Piero Gasperini a Tony D’Amico per rinforzare la trequarti giallorossa. Il tecnico aveva indicato tre nomi di suo gradimento per alzare il livello del reparto offensivo: due sono ormai sfumati, il terzo è il talento norvegese del Lipsia, oggi diventato il grande obiettivo romanista per la fascia sinistra.

La Roma vuole accelerare. Perso Summerville, finito all’Al Hilal dopo il sorpasso arabo, a Trigoria è iniziata la corsa per trovare un’ala sinistra di piede destro, il profilo individuato da Gasperini per completare il reparto offensivo. Nusa è il primo nome della lista, ma l’operazione si presenta complicata, costosa e da maneggiare con cautela. Secondo quanto raccontano oggi i quotidiani, nei giorni scorsi D’Amico ha già preso contatto con l’entourage del giocatore. Nusa ha aperto a un eventuale trasferimento alla Roma, anche perché i giallorossi sono pronti a offrirgli un ingaggio molto più alto rispetto a quello percepito oggi in Germania: circa 4 milioni più bonus, praticamente il doppio rispetto agli attuali 1,5-2 milioni, bonus compresi.

Il nodo vero resta però il Lipsia. Il club tedesco non ha necessità di vendere e continua a valutare il giocatore intorno ai 60 milioni di euro, cifra che la Roma aveva già considerato molto alta nei mesi scorsi. La richiesta potrebbe scendere leggermente, ma non di molto. Una soglia comunque pesante per i giallorossi, che dopo aver inseguito Summerville si ritrovano ora nella posizione scomoda di dover trattare sapendo che tutti conoscono la loro necessità di acquistare un esterno offensivo e la disponibilità a investire circa 50 milioni in quel ruolo. Secondo il Corriere dello Sport, la Roma sarebbe pronta a impostare un’operazione da 55 milioni per evitare un’altra asta rischiosa. Nella trattativa si sarebbe mosso anche Ryan Friedkin, che avrebbe chiamato direttamente Nusa per provare a spingere l’operazione e convincere il giocatore della bontà del progetto romanista.

La concorrenza, però, resta un fattore da non sottovalutare. Nusa piace in Premier League, con Newcastle e Arsenal tra i club che hanno mostrato interesse. Finora i sondaggi inglesi non si sono trasformati in offerte concrete, ma la Roma sa bene quanto possa diventare difficile competere se un club di Premier decidesse di affondare davvero. Non ci sono soltanto i costi a rendere complessa la pista. Sul norvegese restano anche alcune valutazioni di natura fisica: nel 2024 Nusa non superò le visite mediche con il Brentford, sembra per problemi alla schiena e alle ginocchia. Un precedente che non cancella il talento del giocatore, ma che impone verifiche attente prima di un investimento così importante.

Il quadro generale, però, resta delicato. A un mese dal debutto in campionato contro la Fiorentina, la Roma è ancora ferma al palo sul mercato in entrata. Il rinnovo di Dybala è stato annunciato il giorno del raduno, quello di Pellegrini resta in attesa, Celik è sfumato, mentre la rosa si è alleggerita rispetto alla scorsa stagione tra fine prestiti, scadenze e giocatori in uscita. Gasperini aveva immaginato un mercato con 3-4 innesti, mantenendo l’ossatura della squadra e aggiungendo almeno due calciatori capaci di far fare il salto di qualità. Greenwood a destra e Summerville a sinistra era il sogno iniziale. Non è andata così. Ora il tecnico si accontenterebbe anche di un solo grande colpo, purché sia davvero il profilo che vuole. Per questo la Roma insiste su Nusa, pur sapendo che si tratta di un’altra operazione ad alto coefficiente di difficoltà. La strategia è chiara: tentare il colpo grosso, anche a costo di allungare i tempi. Gasperini è consapevole della linea scelta, ha partecipato alle riunioni di mercato e ha parlato direttamente con alcuni obiettivi. Ma adesso il tempo comincia a pesare. Dopo due quasi-colpi sfumati, la Roma deve provare a trasformare il nuovo assalto in un acquisto concreto.

Fonti: Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, La Repubblica