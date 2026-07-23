CALCIOMERCATO ROMA | Moretto: “Godts e Schjelderup costano troppo, su Nusa ci sono dei dubbi dentro Trigoria” – VIDEO!

Dopo il mancato affondo per il grande obiettivo sulla fascia sinistra, la Roma continua a guardarsi intorno per trovare l’esterno offensivo da consegnare a Gian Piero Gasperini. Il casting resta aperto, ma il quadro non sembra semplice: tanti nomi, costi alti e poche piste realmente calde in questo momento. A fare il punto è Matteo Moretto, che si è soffermato su alcuni dei profili accostati ai giallorossi negli ultimi giorni.

Il primo è Mika Godts, esterno dell’Ajax. Il talento belga piace, ma il costo del cartellino è molto elevato: si parla di una valutazione intorno ai 60 milioni di euro. Inoltre il giocatore starebbe riflettendo sulla possibilità di restare un’altra stagione in Olanda per proseguire il proprio percorso di crescita con l’Ajax. Per questo, secondo le informazioni raccolte da Moretto, Godts non è oggi un nome da seguire con particolare forza per la Roma.

Discorso diverso, ma comunque complicato, per Antonio Nusa. Il norvegese del Lipsia piace, i contatti ci sono stati, ma non sembra mettere tutti d’accordo all’interno del mondo Roma. Il talento del giocatore non si discute, ma restano alcune perplessità legate anche al passato fisico del calciatore: Nusa non superò le visite mediche quando era vicino al trasferimento al Brentford, episodio che continua a rappresentare un elemento da valutare con attenzione. A pesare ci sono anche i costi dell’operazione. Il Lipsia non ha necessità di vendere e mantiene una valutazione alta del giocatore. Per questo, ad oggi, la pista Nusa viene considerata bassa. Il nome resta sullo sfondo, ma non viene descritto come una trattativa forte in questa fase.

Altro profilo accostato alla Roma è Andreas Schjelderup del Benfica. Anche in questo caso, però, l’ostacolo principale è il prezzo. Il club portoghese valuta il giocatore circa 60 milioni di euro, una cifra che rende la pista molto difficile da percorrere. Schjelderup sarebbe aperto a una nuova esperienza, ma su di lui c’è anche la concorrenza del Tottenham.

La Roma, dunque, continua a cercare l’esterno sinistro offensivo, ma il mercato presenta al momento più ostacoli che aperture concrete. Godts costa molto e può restare all’Ajax, Nusa piace ma non convince del tutto e ha costi elevati, Schjelderup resta complicato per valutazione e concorrenza. Il nome giusto per Gasperini, almeno per ora, non è ancora uscito dal mazzo.

