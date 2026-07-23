CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 23 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:00 – Godts può tornare in gioco

Mika Godts (21) resta tra i nomi seguiti dalla Roma per l’attacco. L’esterno belga dell’Ajax finora era stato considerato meno prioritario rispetto ad altri profili, ma dopo il mancato arrivo di Summerville può tornare d’attualità. Il giocatore piace per capacità di creare superiorità partendo dalla corsia, anche se a Trigoria restano alcune valutazioni da fare sul suo profilo. (Il Tempo / Gazzetta dello Sport)

Ore 9:20 – Koné, United avanti ma spunta l’Al-Ahli

Manu Koné (25) resta il principale indiziato per una cessione pesante. Il Manchester United è il club più avanti, ha contatti continui con l’entourage e può presentare un’offerta vicina ai 50 milioni, ma la Roma punta a incassare di più e spera in un’asta. Sul francese si muove anche l’Al-Ahli, che ha avviato i primi contatti con Trigoria e con gli agenti, mentre restano sullo sfondo Chelsea e Atletico Madrid. (Corriere dello Sport / Il Messaggero)

Ore 9:00 – Soulé, la Fiorentina fa un sondaggio

Matias Soulé (23) resta al centro di valutazioni di mercato, ma al momento non sono arrivate offerte concrete. Nelle ultime ore la Fiorentina ha effettuato un sondaggio esplorativo: l’ingaggio dell’argentino rientra nei parametri viola, ma la valutazione della Roma, circa 35 milioni, è considerata alta. Il giocatore non ha intenzione di lasciare l’Europa e spera ancora di giocarsi le sue carte in giallorosso. (Il Messaggero)

Ore 8:35 – Schjelderup resta in corsa, ma c’è il Tottenham

Andreas Schjelderup (22) resta una pista monitorata dalla Roma per rinforzare le corsie offensive, ma il Tottenham si è mosso con il Benfica. Il norvegese viene considerato un profilo interessante, anche se un gradino sotto rispetto a Nusa e Summerville. Il club portoghese parte da una valutazione importante e il giocatore ha anche una proposta di rinnovo sul tavolo. (Il Tempo / Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – Moreira, duttilità gradita ma costi troppo alti

Diego Moreira (21) resta un profilo apprezzato dalla Roma per la sua duttilità, potendo giocare sia da esterno alto sia da quinto di centrocampo. L’accordo con il giocatore era già stato trovato, ma lo Strasburgo continua a chiedere oltre 50 milioni, cifra considerata eccessiva a Trigoria. La pista resta complicata, nonostante le caratteristiche del belga siano gradite a Gasperini. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:15 – Dovbyk, cessione possibile solo a titolo definitivo

Artem Dovbyk (29) resta in uscita dalla Roma. L’ucraino è stato offerto a Fiorentina e Genoa, mentre all’estero piace a Betis e Villarreal, ma D’Amico punta a monetizzare e non vorrebbe cederlo in prestito. Il club è disposto anche a valutare offerte al ribasso, accettando il rischio di una piccola minusvalenza. (Il Messaggero)

Ore 7:00 – Nusa, la Roma riallaccia i contatti

Antonio Nusa (21) torna in cima alla lista della Roma dopo il no di Summerville. I giallorossi hanno riallacciato i contatti con il Lipsia e con l’entourage dell’esterno norvegese, profilo molto gradito a Gasperini per esplosività, dribbling e prospettiva. Il nodo resta il prezzo: il club tedesco parte da una valutazione tra i 55 e i 60 milioni, mentre l’ingaggio del giocatore è sostenibile e potrebbe essere portato intorno ai 4 milioni. (Il Tempo / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport)

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