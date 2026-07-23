Facebook RSS X

Cristante: “Vogliamo crescere e fare una grande stagione. Pellegrini? Lo aspettiamo a braccia aperte”

0
50

Bryan Cristante ha parlato al termine del test amichevole giocato a Trigoria contro il Trastevere, gara vinta col punteggio di 6 a 0 dai giallorossi. Queste le sue dichiarazioni: “Stiamo lavorando bene, si lavora forte, conosciamo già quello che vuole il mister. Sui nuovi acquisti, quello ci pensa la società, sicuramente qualcuno arriverà. Pellegrini? L’ho sentito, lo aspettiamo a braccia aperte e speriamo torni il prima possibile”.

Cosa ti aspetti da questa stagione?
“Vogliamo crescere e fare un’altra grande stagione, c’è anche la Champions e sarà più difficile la fase iniziale, ma porsi degli obiettivi adesso è difficile”.

LEGGI ANCHE – Pellegrini: “La Champions è una liberazione, Malen ha fatto la differenza. Il gol al derby ha cambiato tutto”

Aspettative per la Champions?
“Incontri i migliori che ci sono, sarà dura fin dalla prima fase, dobbiamo farci trovare pronti anche in Champions”.

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteRoma-Trastevere: 6-0 (3′ Malen, 12′ Dybala, 24′ Cristante, 29′ Cherubini, 70′ Angelino, 72′ Arena). Si chiude il secondo test dei giallorossi
Articolo successivoCALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome

Facebook RSS X
Giallorossi.net è una testata giornalistica iscritta al n. 124/2021 del Registro Stampa del Tribunale di Roma, 23 giugno 2021.

Change privacy settings