Cristante: “Vogliamo crescere e fare una grande stagione. Pellegrini? Lo aspettiamo a braccia aperte”

Bryan Cristante ha parlato al termine del test amichevole giocato a Trigoria contro il Trastevere, gara vinta col punteggio di 6 a 0 dai giallorossi. Queste le sue dichiarazioni: “Stiamo lavorando bene, si lavora forte, conosciamo già quello che vuole il mister. Sui nuovi acquisti, quello ci pensa la società, sicuramente qualcuno arriverà. Pellegrini? L’ho sentito, lo aspettiamo a braccia aperte e speriamo torni il prima possibile”.

Cosa ti aspetti da questa stagione?

“Vogliamo crescere e fare un’altra grande stagione, c’è anche la Champions e sarà più difficile la fase iniziale, ma porsi degli obiettivi adesso è difficile”.

Aspettative per la Champions?

“Incontri i migliori che ci sono, sarà dura fin dalla prima fase, dobbiamo farci trovare pronti anche in Champions”.

Redazione Giallorossi.net