D’Amico prepara le alternative: Bahoya e Leweling i nomi a sorpresa del ds

La Roma continua a lavorare su Antonio Nusa, oggi primo nome per rinforzare la corsia offensiva sinistra. Ma a Trigoria non si guarda soltanto al talento norvegese del Lipsia. Dopo le delusioni Greenwood e Summerville, la dirigenza giallorossa vuole evitare di restare bloccata su un solo obiettivo e sta portando avanti anche altre valutazioni.

Tra i profili che piacciono c’è Said El Mala, attaccante tedesco del Colonia. Il classe 2006 è considerato uno dei talenti emergenti più interessanti del calcio tedesco e il suo nome era già finito sul tavolo di Tony D’Amico nei giorni scorsi, quando la Roma aveva iniziato a subodorare le difficoltà per arrivare a Summerville. Il ds giallorosso ha chiesto informazioni al Colonia, ma la risposta è stata alta: 50 milioni di euro. Una valutazione importante, confermata anche dall’interesse di altri club tedeschi. Il Borussia Dortmund, infatti, avrebbe messo sul piatto 26 milioni più 16 di bonus, senza però convincere il Colonia ad abbassare le proprie pretese.

Un altro nome seguito in Germania è quello di Jean-Matteo Bahoya, esterno francese di 21 anni dell’Eintracht Francoforte. La sua valutazione si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro, una cifra più contenuta rispetto a quelle richieste per Nusa ed El Mala. Profilo giovane, rapido e ancora con margini di crescita, Bahoya rappresenta una pista da tenere sotto osservazione nel caso in cui la Roma decidesse di virare su un’operazione meno pesante dal punto di vista economico.

Nel ventaglio delle alternative compare anche Jamie Leweling, ala dello Stoccarda. Ha 25 anni, gioca prevalentemente a destra ma può essere utilizzato anche a sinistra, dettaglio che lo rende un profilo tatticamente flessibile. Il suo valore viene stimato intorno ai 40 milioni di euro, cifra comunque significativa ma inferiore rispetto alle richieste del Lipsia per Nusa. Restano sullo sfondo anche Andreas Schjelderup e Dan Ndoye, nomi valutati dalla Roma ma considerati, al momento, un gradino sotto rispetto alle priorità principali. Il norvegese del Benfica ha costi molto alti, mentre l’esterno ex Bologna continua a piacere ma non sembra oggi in cima alla lista.

FONTI: La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero