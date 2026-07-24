ULTIMA ORA | Guardiola dice no all’Italia: respinta la proposta di Maldini e Leonardo

Niente Italia per Pep Guardiola. La suggestione legata all’ex allenatore di Barcellona e Manchester City si è spenta prima ancora di diventare una trattativa vera e propria: secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il tecnico catalano ha rifiutato la possibilità di diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana per motivi personali.

Nei giorni scorsi Guardiola era stato sondato sia da Paolo Maldini che da Leonardo, alla ricerca di un profilo di altissimo livello per aprire un nuovo ciclo sulla panchina azzurra. La risposta, però, è stata negativa. Il tecnico ha detto no all’incarico e ora l’Italia dovrà virare su altri nomi. Non è l’unico tentativo complicato andato a vuoto. Anche Carlo Ancelotti era stato sondato come possibile soluzione per la Nazionale, ma l’ex tecnico del Real Madrid è attualmente legato al Brasile e il suo futuro sembra ancora quello di restare alla guida dei verdeoro. Per questo, al momento, la suggestione Italia non risulta percorribile.

La corsa al nuovo commissario tecnico resta quindi aperta. Tra i nomi ancora in ballo ci sono Antonio Conte, Stefano Pioli e Andrea Pirlo, profili diversi per esperienza e caratteristiche, ma tutti ancora dentro il ventaglio delle valutazioni. Dopo il no di Guardiola, la Federazione dovrà accelerare per individuare il nuovo CT e dare una guida tecnica alla Nazionale. La pista più suggestiva è già caduta: ora comincia la partita vera.

Fonte: Fabrizio Romano