ON AIR | Pes: “Nusa uno specchietto per le allodole, i veri obiettivi sono altri”, Mattioli: “Lasciate perdere i top e puntate su giocatori di seconda fascia”, Rossi: “Comincio a essere preoccupato”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Certo che arrivare al 24 luglio con zero acquisti era impensabile…francamente non me l’aspettavo. Almeno i rinnovi e un acquisto, e invece solo Dybala. Comincio a essere un tantinello preoccupato. Il fatto che non escono nomi credibili a parte Nusa non significa che non stia succedendo nulla. Da dentro mi dicono che non si vede più Ryan Friedkin, non si vede luce, e invece stamattina il Corriere dello Sport scrive che Ryan chiama Nusa… Non vorrei che nella corsa a prendere il “nomone” si incappi in qualche situazione poco chiara…Adesso anche per i profili da 30 milioni ti chiedono 50, e la Roma rischia di essersi incartata, ma incartata male… Io non ho apprezzato particolarmente le parole di Cristante su Pellegrini, non mette la società in una situazione facile. Quella di Cristante non è una dichiarazione malevola, ma più di superficialità…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Per El Mala il Colonia ha respinto in modo molto decisa una proposta del Borussia Dormtund di 28 più 6 di bonus, manifestando pure una certa irritazione per l’offerta. Se i nomi continuano a essere giocatori da 50 milioni in su, o ci facciamo il segno della croce e l’anima in pace, sapendo che ognuna di queste trattative ti potrà portare via tempo ed energie senza avere certezze di chiudere, oppure se parliamo di profili mi viene da pensare che nel mercato mondiale ci siano calciatori che hanno le caratteristiche che servono a Gasp, ma bisogna scendere di livello. E non è detto che sia peggio: se ha quelle caratteristiche, al tecnico può andare bene lo stesso. Senza arrivare all’estremo di Zaragoza e Venturino, ci può essere qualcosa in mezzo. La domanda è quanto Gasp è disposto scendere a patti con una proprietà che non può competere con le big sui nomi che fino a ora sono stati fatti…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Non contesto il fatto di puntare su giocatori che costano meno, ma non mi sembra che sia così facile trovarli. Voi davvero credete che se ci fosse la possibilità di prendere un altro Wesley a 25 milioni la Roma non lo avrebbe già fatto? Il problema è che per rintracciare e conoscere bene giocatori del genere ti servono mesi di lavoro, non tre settimane. Questi sono i problemi di fondo…poi magari D’Amico è scadente come ds, l’anno prossimo lo cambieremo, continueremo a girare la ruota e i Friedkin ricominceranno con i dirigenti stranieri. Anche perché i ds italiani prendibili sono finiti…Io propenderei per restare con una struttura per un triennio. Cambiare continuamente non porta da nessuna parte…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Secondo me D’Amico è più bravo di Massara come direttore sportivo. Il problema è la presidenza: se la presidenza è immobile, perchè è immobile, la società di calcio non va avanti. Fra l’altro è inutile fare proclami tipo “creeremo 500mila posti di lavoro con lo stadio a Pietralata”, e poi mandate a spasso la gente e li mandate nei vari Roma Store…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Voglio vestire i panni del diavolo: io non ho nulla contro D’Amico, anzi, il binomio con Gasp all’Atalanta è stato fantastico e spero lo replichino qui, però altri direttori sportivi sarebbero stati massacrati se fosse apparsa la foto che mangiano il pesce al mare e il giorno dopo il tuo obiettivo principale salta. Non è normale che uno si faccia vedere dove non dovrebbe stare…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La delusione dei tifosi è comprensibile, i piani iniziali erano altri. Oggi siamo al 24 luglio e tra un mese esatto si scende in campo. Per come sono andate alcune trattative, un po’ di amarezza c’è. Per quello che la Roma deve fare, e cioè migliorare la qualità della rosa, c’è distanza sui programmi iniziali. Ora la Roma deve dare delle risposte. Prima del ritiro in Galles bisogna regalarne almeno un volto nuovo all’allenatore. C’è una contraddizione, ci si è incastrati su profili non prendibili e temo che lo stesso possa ricapitare con Nusa. Sul problema al ginocchio, abbiamo visto quanto sono attenti i Friedkin su questa cosa, se poi viene mandato in Svizzera a fare dei controlli non so cosa possa succedere…Io però penso che Nusa sia uno specchietto per le allodole per cercare stavolta di stare più nascosti sui veri obiettivi. Per me i nomi veri sono altri…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Su Nusa facciamo chiarezza sulle sue condizioni: lui ha sempre giocato con la Norvegia nel mondiale ed è sempre stato a disposizione. Non mi sembra uno che abbia alle spalle una storia clinica devastante…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Moreira mi sembra un altro nome complicato da raggiungere per il prezzo, e in questo l’affare Palestra ha sballato il mercato. I parametri sul mercato esistono: se Palestra a 21 anni, che non ha mai giocato le coppe e ha 30 partite in A, vale 60 milioni, perchè Moreira dovrebbe valere di meno? E quindi penso che rimarrà lì, perchè non penso che qualcuno a quel prezzo lo compri. Leggo anche 40 milioni per Castro, ma ragazzi, a me piace Castro, ma 40 milioni…io mi sbaglierò, ma io se fossi nella Roma al vice Malen non ci penserei, sono ben altre le priorità…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha dimostrato di saper fare il colpo quando c’era la possibilità di agire senza troppe curve da limare. Quando hai l’accordo col calciatore ti senti tutelato, ma non è così, e le ultime situazioni lo stanno a dimostrare. Non so se hai sbagliato l’approccio, mi viene da pensare che i calciatori abbiano usato la Roma per avere un profitto maggiore da altre squadre e questo non mi piace per niente. Chi viene accostato alla Roma deve avere il piacere di giocare qui. Se devi essere usato per guadagnare di più significa che stai sbagliando calciatore e ti stai infilando in situazioni che non ti portano da nessuna parte…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Non è solo la Roma in ritardo. Il calcio italiano non è in grado di competere economicamente col calcio europeo. E’ inutile puntare su giocatori di prima fascia, devi andare su giocatori di seconda fascia con buone prospettive. Se punti calciatori top e speri di arrivare a chiudere, quel giorno non arriverà mai perchè arrivano altre società che li portano via. Meglio puntare su altri giocatori e sulla bravura dell’allenatore, che prende una valanga di soldi…la Roma rientra in questa fascia come tutto il calcio italiano, deve puntare su seconde o terze linee. Il calcio italiano non è quello di prima, economicamente siamo scomparsi…”

Redazione Giallorossi.net