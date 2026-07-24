Ryan Friedkin torna negli Stati Uniti: mercato Roma ancora fermo

Dopo diversi giorni trascorsi a Trigoria, Ryan Friedkin ha fatto ritorno negli Stati Uniti. Una notizia lanciata dai microfoni di Rete Sport che riaccende gli interrogativi sul mercato della Roma. L8a presenza del vicepresidente giallorosso nella Capitale aveva fatto sperare Gian Piero Gasperini in un’accelerazione delle trattative. Accelerazione che, almeno fino a questo momento, non ha però prodotto risultati concreti.
Gli assalti per Crysencio Summerville sono infatti andati a vuoto, con il calciatore che ha preferito accettare la ricca proposta dell’Al Hilal e trasferirsi in Arabia Saudita. Adesso resta da capire se il ritorno di Friedkin negli Stati Uniti possa provocare un nuovo rallentamento nelle operazioni portate avanti da Tony D’Amico dopo il mancato arrivo dell’esterno olandese.
Tra i nomi accostati alla Roma figurano soprattutto quelli di Antonio Nusa e Said El Mala, profili che richiederebbero comunque investimenti economici molto importanti. Bisognerà capire se sarà possibile chiudere operazioni di questo livello anche senza la presenza diretta di Friedkin a Trigoria, oppure se il club incontrerà nuovamente difficoltà nel definire rapidamente le trattative. Nel frattempo, la piazza comincia a rumoreggiare. Dopo la qualificazione in Champions League, i tifosi si aspettavano un mercato decisamente più attivo e veloce. Luglio è ormai vicino alla conclusione, ma al momento la Roma non ha ancora ufficializzato alcuna operazione in entrata.
Redazione GR.net
Ma come non si era mosso per Nusa? Mi dispiace dirlo ma questi si stanno dimostrando peggio di Pallotta
Gesù, ma siamo nel 2026!!!! Non è che per firmare i contratti o parlare bisogna essere per forza tutti nella stessa stanza, eh…
la presenza fisica non conta proprio un bel niente oggigiorno
si fa tutto in remoto.::
SE SI VUOLE
si sta annoiando qui ed fa un giro ..poi con calma torna ..nel frattempo gasp può continuare ad elencare giocatori che as non può prendere
Anvedi che diesel…
Pur con tutti i paletti del mondo, penso che siamo tutti d’accordo che fare una preparazione senza i nuovi acquisti sia un limite enorme.
Quello che è evidente, come gli anni passati, è che non si possa nominare un DS così tardi. Serve programmazione, e qui improvvisiamo.
La conferenza di Gasperini in cui esaltava l’ingresso in Champion’s, adesso lo fa passare per un poveretto ad averci creduto. Al di là degli acquisti futuri, partiamo tardi. È un peccato mortale.
Grande Ryan così si fa, mi ci gioco quello che volete che si presenteranno alla fine con Chiesa, Laurientè o il 18enne del Psg in prestito.
Daje così voliamo quest’anno
Vaz un affare allora ,visti i 50 milioni che sparano per ragazzini ancora senza esperienza,Ranieri e Massara a questo punto avevano ragione,
Io l’ho detto più volte: per me, causa spostamento del termine del settlement agreement da giugno al 31 luglio non compreremo o comunque annunceremo nessuno fino ad agosto, cosí che i costi cadano sul prossimo bilancio. Penso sia probabile che vogliano così chiudere la questione Uefa e ripartire “puliti”. Temo che gli innesti potranno arrivare a campionsato iniziato. Secondo me gli affari saltano proprio perché la Roma chiede di aspettare agosto e gli interessati giustamente nicchiano
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.