Ryan Friedkin torna negli Stati Uniti: mercato Roma ancora fermo

Dopo diversi giorni trascorsi a Trigoria, Ryan Friedkin ha fatto ritorno negli Stati Uniti. Una notizia lanciata dai microfoni di Rete Sport che riaccende gli interrogativi sul mercato della Roma. L8a presenza del vicepresidente giallorosso nella Capitale aveva fatto sperare Gian Piero Gasperini in un’accelerazione delle trattative. Accelerazione che, almeno fino a questo momento, non ha però prodotto risultati concreti.

Gli assalti per Crysencio Summerville sono infatti andati a vuoto, con il calciatore che ha preferito accettare la ricca proposta dell’Al Hilal e trasferirsi in Arabia Saudita. Adesso resta da capire se il ritorno di Friedkin negli Stati Uniti possa provocare un nuovo rallentamento nelle operazioni portate avanti da Tony D’Amico dopo il mancato arrivo dell’esterno olandese.

Tra i nomi accostati alla Roma figurano soprattutto quelli di Antonio Nusa e Said El Mala, profili che richiederebbero comunque investimenti economici molto importanti. Bisognerà capire se sarà possibile chiudere operazioni di questo livello anche senza la presenza diretta di Friedkin a Trigoria, oppure se il club incontrerà nuovamente difficoltà nel definire rapidamente le trattative. Nel frattempo, la piazza comincia a rumoreggiare. Dopo la qualificazione in Champions League, i tifosi si aspettavano un mercato decisamente più attivo e veloce. Luglio è ormai vicino alla conclusione, ma al momento la Roma non ha ancora ufficializzato alcuna operazione in entrata.

Redazione GR.net