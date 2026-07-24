FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 24 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:00 – L’ex Volpato nei guai a Sidney: positivo alla cocaina

Guai per Cristian Volpato, fermato nella notte a Sidney mentre guidava la sua BMW a 109 km/h in una zona con limite a 60. L’alcol test è risultato negativo, mentre secondo The Guardian il drug test avrebbe dato esito positivo alla cocaina: nelle prossime ore un nuovo campione sarà analizzato in laboratorio. Intanto all’ex Roma è stata sospesa la patente per sei mesi per eccesso di velocità. (The Guardian)

Ore 8:15 – Roma ancora a zero acquisti, Gasperini attende rinforzi

A un mese dall’esordio in campionato contro la Fiorentina, Gasperini si ritrova ancora senza nuovi acquisti e con una rosa ridotta rispetto alla scorsa stagione. Rispetto alla gara di Verona sono usciti sette elementi: El Shaarawy, Pellegrini, Celik, Venturino, Zaragoza, Ferguson e Tsimikas, senza che siano stati rimpiazzati. Il tecnico sperava di iniziare il lavoro con almeno un paio di innesti, ma per ora la nuova Roma resta ferma ai blocchi. (Corriere dello Sport)

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