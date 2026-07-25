CALCIOMERCATO | Dalla Germania: Roma su Leao, ma c’è il nodo ingaggio

Un nome a sorpresa entra nei radar della Roma per rinforzare la fascia sinistra offensiva. Secondo quanto riferito in questi minuti da Sky Sport DE, il club giallorosso starebbe pensando seriamente a Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan considerato in uscita. Il profilo intriga e stuzzica Gian Piero Gasperini, che vedrebbe nel portoghese un calciatore su cui poter lavorare per provare a rilanciarne definitivamente il talento.
Leao, negli anni al Milan, ha mostrato lampi di altissimo livello e qualità potenzialmente devastanti, ma non sempre è riuscito a dare continuità alle proprie prestazioni. Proprio questo aspetto potrebbe rappresentare una sfida tecnica interessante per l’allenatore giallorosso. La Roma starebbe valutando la possibilità di tentare il colpo con una formula sostenibile, magari un prestito con obbligo di riscatto, soluzione che permetterebbe ai giallorossi di distribuire l’investimento e non appesantire subito il mercato. Il tema principale, però, non riguarda soltanto il costo del cartellino.
A frenare l’eventuale operazione è soprattutto l’ingaggio del giocatore. Leao percepisce attualmente circa 5 milioni di euro a stagione al Milan, cifra superiore al tetto fissato dalla Roma per i nuovi acquisti. Il club giallorosso vorrebbe restare entro un massimo di 4-4,5 milioni, soglia che renderebbe necessario un passo indietro da parte del calciatore sul piano salariale. Ed è proprio questo il nodo più complicato. Leao, infatti, avrebbe chiesto uno stipendio ben superiore rispetto a quello attualmente percepito al Milan per prendere in considerazione un trasferimento al Galatasaray. Un segnale che rende difficile immaginare, almeno al momento, una riduzione dell’ingaggio per sposare il progetto romanista.
Fonte: Sky Sport DE
manca solo questo…..
Non esiste un giocatore in Italia con il carattere meno adatto a lavorare con Gasperini
Tempo perso. Leao non si ridurrà mai lo stipendio
Questo è fortissimo! Al Galatasaray sarebbe devastante! 🇵🇹🇹🇷
se gasperini riuscisse a metterlo in riga, potrebbe far le buche su quella fascia.
Le potenzialità le ha, ma con l’ambiente de Roma, immagino che sia più probabile che vada a fini a fa er fenomeno cor Brasiliano (wuuuuuuu!)
un altro cassano/balotelli. forte, potenzialmente un fenomeno. ma la testa vuota vuota
Vai! facciamo un offerta valida fino al 22 agosto, magari alziamo di qualche milioncino, se non accetta cambiamo obiettivo, tanto i nomi e il tempo ci sono!
Una delle cose positive della Roma mi sembra sia rappresentato dal gruppo, perchè complicarsi la vita con questi profili? Poi certo, magari si può discutere se sia meglio un gruppo di bravi ragazzi mediocri o un gruppo di campioni teste matte. Meno male che non scelgo io 😅
Ma lasciamo perdere questi giocatori, Leao sono anni che dicono che debba arrivare al livello dei più forti poi ogni anno fa stagioni mediocri condite da qualche partita da fenomeno. Se devo spendere tutti quei soldi per lui vado su una giovane scommessa di talento presa dal Brasile spendendo un quarto di quello che chiedono per questo mezzo giocatore. Pensasse a fare il trapper.
ambarabà cici coco…. avanti il prossimo
Ma magari viene
Io penso che a cifre ragionevoli max 45 m e con ingaggio da 4.5 sarebbe una bella scommessa che il mister potrebbe vincere e ritrovarti un campione. Vedremo
eppure…
non lo prenderei mai eh, ma se per una volta Cristo si dimentica di noi, questo in mano al Gasp potrebbe essere devastante
Piccolo uomo, piccolo professionista, grande stipendio… spero proprio di no.
Manco regalato. E’ un giocatore strafottente alla Balotelli.
ci vogliono 50 milioni più bonus e 5 milioni a lui, io sarei contento se viene perché se recuperato è un top mondiale nel suo ruolo però se viene e non lo recuperi ti blocca il mercato per 3 anni, è come lanciare una moneta.
Magari, è fenomeno. Ma Gasp lo deve volere e accettare la sfida di ridargli una dignità di atleta e non di attore. Speriamo bene.
Bisogna vedere se le richieste economiche dell’ingaggio fatte dai singoli calciatori, tengano in considerazione la destinazione: si va in Arabia saudita perché il campionato piace oppure per l’ingaggio monstre? in questo caso si andrebbe in Turchia perché la si valuta una destinazione probante o anche qui per l’ingaggio più sostanzioso? Leao ha pubblicamente chiuso con il Milan, avrebbe piacere ad andare a giocare la Champions con la Roma rinunciando a 1ml/anno o vorrebbe lo stesso ingaggio?
Lamentarsi di Leao mi sembra un pò esagerato.
Stiamo parlando, gusti o non gusti, di uno dei migliori esterni della serie A degli ultimi anni con numeri che ne certificano la qualità e l’impatto.
Nel suo anno peggiore al milan fa 10 goal e 3 assist, l’anno prima 12 goal e 13 assist, ancora prima 15 goal e 14 assist, 16 goal e 15 assist, 14 goal e 12 assist.
Non è il mio giocatore preferito, ma parliamo di un top player che in serie A ti fa la differenza dalla A alla Z.
Grossomodo per Leao si spenderebbe la stessa cifra di Greenwod e Summerville, se il giocatore accettasse una riduzione, in questo momento trovo che sia l’unica vera soluzione per la fascia sinistra. Un’attacco Leao, Malen, Dybala non sarebbe male….
quest’anno non vi do un euro…..
Fossi nella Roma, prenderei come vice Malen, Victor Roque e come ala Allan Elias.
magari lo rilancia come De Kelare all’Atalanta
Al solito commenti da Bar, se prendiamo uno sconosciuto tutti a dire che non prendiamo mai un campione, ora che si parla di Leao tutti a dire che è un bidone, secondo me sarebbe il più grosso colpo da anni, superiore a Dybala ( grandissimo campione ma fragile) vero che negli ultimi anni si è un po’ perso, ma ricordiamo de ketelaere, a Milano era un somaro, con Gasp a Bergamo il giocatore forte che conosciamo…
diciamo che Gasperini è riuscito ha far tornare calciatore De ketelare che tutti davano per morto al Milan, quindi dargli in mano Leao che non è l’ultimo arrivato e le potenzialità ci sono deve solo dare continuità sarebbe una bella scommessa difficile perché c’ha 27 anni e la testa ormai è quella, ma se ci riesce tu ti ritrovi un tridente formato da Leao Malen Dybala, non so quanti possono permetterselo in serie A un trio del genere. Forza Roma
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.