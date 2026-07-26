LA REPUBBLICA | La Roma torna forte su Alajbegobvic: ora costa 30 milioni

Una pista nata in primavera torna a scaldare il mercato della Roma. Prima di Greenwood, prima di Summerville e prima dell’interesse per Nusa, dalle parti di Trigoria era già circolato con forza il nome di Kerim Alajbegovic, ala sinistra di piede destro, appena 18 anni e proprietà del Bayer Leverkusen. Il profilo era stato accostato ai giallorossi anche per un indizio rimasto sospeso: un selfie scattato a Roma dal padre del calciatore insieme a Miralem Pjanic, ex romanista e oggi intermediario di mercato. Poi il silenzio. Ora, però, quella pista è tornata d’attualità, con la Roma di nuovo forte sul talento bosniaco.

Il Mondiale ha aumentato l’attenzione intorno ad Alajbegovic. Il giocatore ha disputato una buona competizione, segnando anche contro il Qatar nella fase a gironi, e il suo nome è finito sul taccuino di diversi osservatori europei. Il prezzo del cartellino è lievitato: oggi servono almeno 30 milioni di euro. Una cifra importante, ma ancora distante dai 53 milioni che i Friedkin avevano messo in conto per provare ad arrivare a Summerville. Il problema, semmai, è la concorrenza. La Roma era arrivata per prima sull’esterno, ma ora deve fare i conti con Chelsea, Atalanta e Napoli.

Le due italiane vengono considerate avversarie gestibili, mentre il vero rischio porta a Londra. Il Chelsea potrebbe entrare in un’asta senza grandi problemi se il Bayer Leverkusen decidesse di monetizzare al massimo l’interesse per il ragazzo. In quel caso il prezzo potrebbe salire ancora di qualche milione, rendendo più complicato un affare che resta comunque dentro parametri meno estremi rispetto ad altre piste offensive.

FONTE: La Repubblica