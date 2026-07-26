DAI QUOTIDIANI | La Roma non molla Nusa: Friedkin dà il via libera ma la strada è in salita

La Roma continua a cercare talento sugli esterni, ma la pista Antonio Nusa resta una delle più difficili. Il giocatore del Lipsia è stato individuato come profilo di livello Champions, capace di alzare qualità e imprevedibilità nel reparto offensivo, ma i costi dell’operazione sono molto elevati. In queste ore il club giallorosso sta lavorando per ottenere il sì dell’esterno norvegese sulla base di un’offerta d’ingaggio da 4 milioni di euro, il doppio rispetto allo stipendio attualmente percepito.

Una volta incassato il gradimento del giocatore, la Roma dovrebbe poi aprire il confronto con il Lipsia. Ed è lì che si trova l’ostacolo principale. Il club tedesco non è abituato a concedere sconti e valuta Nusa tra i 55 e i 60 milioni, anche per l’interesse di diversi club di Premier League. La concorrenza inglese rischia di far salire ulteriormente il prezzo, in un mercato dove ogni pista sembra partire da una cifra robusta e poi ingrassare come un lievitato lasciato al sole.

I Friedkin hanno dato il via libera per aprire ufficialmente la trattativa e non sarebbero intimoriti dalle richieste del Lipsia. Nelle ultime ore, però, la pista si è progressivamente complicata, anche perché il club tedesco sta per cedere Diomande al Real. Il nome di Nusa resta quindi dentro le valutazioni della Roma, ma la praticabilità dell’operazione è tutt’altro che scontata. Gasperini continua a chiedere rinforzi sugli esterni, ma D’Amico deve fare i conti con richieste molto alte e con un mercato che, dopo Greenwood e Summerville, non sta offrendo scorciatoie.

FONTI: Gazzetta dello Sport, Il Tempo