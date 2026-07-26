Cannes-Roma, oggi primo test internazionale: Gasp punta su Dybala-Malen e cerca risposte da Soulé

Prima amichevole internazionale dell’estate per la Roma. Dopo i test contro la Primavera e il Trastevere, la squadra di Gian Piero Gasperini vola oggi in Francia per affrontare il Cannes, club di terza divisione francese di proprietà dei Friedkin. Appuntamento alle 17:30 allo stadio Pierre de Coubertin, con diretta su Dazn, per l’ultima uscita prima della partenza per il Galles, dove i giallorossi svolgeranno la seconda parte del ritiro.

Quella contro il Cannes sarà una sorta di test in famiglia, ma anche il primo banco di prova fuori da Trigoria. Dopo questa amichevole, la Roma affronterà nel ritiro gallese Cardiff, Newport County e Brighton, prima dell’ultimo appuntamento estivo di Ferragosto contro il Borussia Dortmund in Germania. Poi sarà già tempo di campionato, con l’esordio del 24 agosto contro la Fiorentina. Gasperini dovrà fare ancora a meno di Pisilli e Vaz, entrambi ai box per problemi muscolari, mentre Cherubini è fuori dai convocati per febbre. In difesa si rivedrà Ndicka, pronto a comporre il terzetto con Hermoso e Mancini. A centrocampo, accanto a Cristante, dovrebbe esserci ancora spazio per il giovane Bah, considerando che El Aynaoui e Koné sono ancora in ferie dopo il Mondiale.

In attacco riflettori accesi su Matias Soulé, assente contro il Trastevere per gestione dei carichi di lavoro. Per l’argentino sarà un’estate importante: a giugno sembrava uno dei possibili sacrificabili in ottica settlement agreement, ma il mercato non ha risposto come la Roma sperava. La sua permanenza nella Capitale resta comunque in bilico, anche perché Gasperini nutre ancora qualche dubbio sul suo potenziale e sulle garanzie fisiche dopo una seconda parte della scorsa stagione condizionata dalla pubalgia. Da oggi Soulé proverà a mandare segnali concreti al tecnico per convincerlo a puntare su di lui.

Occhi anche sulla coppia Malen-Dybala, che nell’ultima amichevole a Trigoria ha già mostrato una buona intesa. Gasperini aspetta rinforzi dal mercato, ma intanto continua a lavorare sui giocatori a disposizione e sulle prime connessioni offensive del suo nuovo attacco. Sulle fasce, invece, il nome da seguire è ancora Wesley. Un anno fa il brasiliano iniziava la sua avventura nella Capitale proprio nei giorni dell’amichevole contro il Cannes al Tre Fontane. Oggi ritroverà il club francese in Costa Azzurra, ma con uno status completamente diverso. Dopo una prima stagione da incorniciare, chiusa con cinque gol, un assist e un valore di mercato raddoppiato rispetto a dodici mesi fa, Wesley è diventato un punto fermo per Gasperini.

Il brasiliano ha lavorato duramente durante l’estate per farsi trovare pronto fin dal primo giorno di ritiro. È rientrato a Trigoria con una settimana d’anticipo e anche durante le vacanze in Grecia è stato seguito dal suo preparatore atletico di fiducia, Kaine Escobar. Nel centro sportivo giallorosso ha poi lavorato a stretto contatto con Claudio Patti, membro dello staff tecnico. Nelle prime uscite Wesley è apparso già in buona condizione, quasi in formato campionato. Gasperini lo ha schierato a sinistra, con Rensch a destra, ma in caso di arrivo di un nuovo esterno su quella corsia il brasiliano potrebbe tornare sulla sua fascia naturale. Non a caso, uno dei primi obiettivi della Roma era Diego Moreira, oggi in stand-by per le alte richieste dello Strasburgo.

Il livello dei test salirà gradualmente, ma Cannes-Roma rappresenta già un passaggio utile per aumentare il ritmo, verificare la condizione e raccogliere nuove indicazioni. Gasperini attende ancora il primo rinforzo dal mercato, ma intanto chiede risposte al gruppo: da Soulé, da Wesley, dalla coppia Malen-Dybala e dai giovani chiamati a sfruttare ogni minuto.

FONTI: Il Tempo, La Gazzetta dello Sport