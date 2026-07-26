CALCIOMERCATO | Romano: “Contatti United-Konè, il Manchester non ha ancora deciso se affondare”

Il Manchester United continua a tenere gli occhi puntati su Manu Koné. Il centrocampista francese resta uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dai Red Devils per rinforzare la mediana, anche se al momento non è ancora partita una trattativa diretta con la Roma. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club inglese ha avuto dialoghi concreti con gli agenti del giocatore, segnale di un interesse reale e non soltanto esplorativo. Lo United, però, non ha ancora preso contatto con la società giallorossa.

I Red Devils sono infatti in una fase di riflessione. La dirigenza inglese non ha ancora deciso su quale centrocampista investire e sta valutando i diversi profili presenti nella propria lista. Koné resta dentro il ventaglio dei nomi monitorati, ma servirà un passaggio ulteriore per capire se l’interesse potrà trasformarsi in un’offerta alla Roma. La posizione del club giallorosso resta chiara: Koné è un giocatore importante, ma davanti a una proposta molto alta la Roma potrebbe essere costretta a fare valutazioni di mercato.

Per ora, però, l’interesse dello United si è fermato ai contatti con l’entourage del centrocampista. Le prossime ore serviranno a capire se il Manchester United deciderà di affondare il colpo o se virerà su altri obiettivi per la propria mediana. Koné resta seguito da vicino, ma la Roma non è stata ancora coinvolta ufficialmente nei dialoghi.

Fonte: Fabrizio Romano