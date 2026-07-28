CALCIOMERCATO | La Roma non molla Nusa: il giocatore apre, il Lipsia chiede 60 milioni

Sbloccato il primo acquisto con Castro, la Roma torna a concentrare le proprie energie sulle fasce. Il nome più apprezzato a Trigoria resta quello di Antonio Nusa, profilo considerato di alto livello e ancora in cima ai pensieri del club, ma la distanza con il Lipsia continua a essere molto ampia. La Roma ha incassato il sì del giocatore e la scorsa settimana ci sono stati contatti diretti tra D’Amico e il suo procuratore. Il norvegese non ha chiuso le porte ai giallorossi, un passaggio non secondario in una trattativa di questo livello. Il problema resta il club tedesco, che continua a chiedere circa 60 milioni di euro senza arretrare.

Il Lipsia viene considerato una bottega cara e l’affare Diomande, venduto al Real Madrid per più di 100 milioni, conferma la rigidità del club nelle proprie valutazioni. La distanza economica con la Roma resta quindi importante e rende l’operazione tutt’altro che semplice, nonostante il gradimento del calciatore. Per questo D’Amico si è mosso già da giorni anche su alternative al momento top secret. I sondaggi per Elzazzouli e Schade non hanno portato sviluppi, perché entrambi hanno costi giudicati fuori mercato. Non è stata invece presa in considerazione la pista Lang, proposto da alcuni intermediari.

Sul taccuino c’è anche Jean Bahoya dell’Eintracht Francoforte. La Roma lo segue da gennaio, ha una valutazione tra i 25 e i 30 milioni, ma al momento viene considerato un piano B rispetto a Nusa. Tra gli obiettivi citati ci sono anche Adingra del Sunderland ed Endrick del Real Madrid, mentre Diego Moreira resta nella lista dei preferiti da Gasperini, a patto che lo Strasburgo abbassi le pretese. La priorità resta chiara: servono rinforzi di livello sulla fascia sinistra, dove Gasperini attende due innesti. Il sogno resta Nusa, ma la Roma non può rimanere prigioniera di una richiesta da 60 milioni. D’Amico lavora quindi su più tavoli, con una parte del mercato ancora coperta dal silenzio: il classico cassetto chiuso a chiave, con Trigoria che spera non diventi l’ennesimo labirinto.

FONTI: Il Tempo, Il Messaggero, Leggo