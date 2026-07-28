Svilar giura amore alla Roma: “Juve? Per me esiste solo questa maglia. Non temo nessuno”

Mile Svilar è ormai molto più di un portiere per la Roma. Le ultime due stagioni lo hanno consacrato come uno dei migliori numeri uno della Serie A, decisivo tra i pali, fortissimo nelle uscite basse e sempre più sicuro anche nel gioco con i piedi. Ma la crescita del belga naturalizzato serbo non è soltanto tecnica: Svilar è diventato uno dei leader silenziosi dello spogliatoio, un punto di riferimento per i compagni e uno dei giocatori più amati dai tifosi.
Nelle interviste rilasciate oggi ai quotidiani, Svilar ha risposto anche alle voci di mercato che a fine giugno avevano raccontato di un’offerta della Juventus da oltre 40 milioni di euro per portarlo a Torino. Il portiere, però, ha dribblato la questione con grande chiarezza: “Francamente non so niente di questa storia, questa estate ho sentito e letto poco o niente. Non posso dirvi nulla perché non sono stato interpellato. Per me oggi c’è solo la Roma e sono concentrato per dare il mio meglio per questa maglia, questa società e questi tifosi”.
Parole che confermano il legame sempre più forte con l’ambiente giallorosso. Svilar guarda alla nuova stagione con ambizione, ma anche con prudenza, consapevole che la squadra è ancora in piena fase di preparazione: “Stiamo lavorando duro. Abbiamo le gambe pesanti e davanti c’è ancora un mese prima dell’inizio del campionato. Anche contro il Cannes abbiamo fatto bene nella prima parte, poi abbiamo pagato un po’ la stanchezza e i tanti cambi”.
Il portiere non ha nascosto l’obiettivo di vivere un’annata importante: “Ci stiamo preparando per una grande stagione”. Una stagione che riporterà la Roma in Champions League, competizione che Svilar aveva già assaggiato giovanissimo con il Benfica: “Tanti anni fa ho esordito in questa competizione, diciamo così: ho provato a giocarla. Adesso viene il vero lavoro. Ora per me è tutta un’altra cosa rispetto a prima”. Il ricordo di quella notte contro il Manchester United di José Mourinho appartiene ormai a un’altra vita calcistica: “Era davvero tanti anni fa, adesso non mi rivedo neanche più in quella persona o in quel portiere che ero in quel momento lì”. Svilar oggi si sente un giocatore diverso, più maturo, pronto a misurarsi di nuovo con il palcoscenico più importante.
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Sulle ambizioni della Roma, il portiere resta lucido: confermarsi sarà difficile, soprattutto con il doppio impegno campionato-Champions, ma la mentalità è chiara. “Sarà difficile confermare il terzo posto, considerando che giocheremo anche una competizione importante e dispendiosa come la Champions. Dobbiamo prepararci bene per affrontare il doppio impegno”. E quando gli viene chiesto quali squadre tema di più, la risposta è netta: “Non temo nessuno. Non vedo l’ora di giocare le partite vere, qualunque sia l’avversario”.
Svilar ha parlato anche di Lorenzo Pellegrini, il cui futuro resta ancora da definire: “Non lo so e non posso dire niente su questa cosa. Lorenzo l’ho sentito, ci siamo anche parlati. Poi vedremo cosa succederà tra lui e la società”. Una frase prudente, ma che conferma il contatto tra i due e il peso del centrocampista dentro il gruppo. Infine, il portiere ha sottolineato l’importanza della continuità difensiva, con la permanenza di due pilastri come Mancini e Ndicka: “Loro ti danno una sicurezza gigantesca. Sono 3-4 anni che in campionato prendiamo pochi gol e abbiamo una difesa molto forte. Dietro siamo veramente solidi. Per un portiere è fondamentale avere davanti giocatori così, che conosci e ti conoscono. E loro sono il top che mi posso augurare”.
Fonti: Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport
Svilar capitano subito.
Mile, ti amo!
👏👏👏👏👏
Number one in tutti i sensi.
Sei un grande! Il migliore portiere ed attaccato alla nostra maglia e colori. Siamo fieri di te ed orgogliosi di averti con noi ancora per tanti, tanti anni! Forza Svilar e Forza Roma!
Grande portiere! Mile… il numero 1.
Sempre e solo la Roma!
Grande Mile!
Svilar mi sembra la maschera di Anonymous il che me lo rende ancora più simpatico. Si trova bene qui con noi e si percepisce che ama il calcio. Lui, Malen, Wesley, Dybala, Ndika, Mancini, Soulè, Konè ed ora Castro, 10 nomi importanti e che l’undicesimo sia un attaccante di sinistra al loro livello, e gli altri giocatori cmq di valore. La Nuova Roma sta prendendo corpo. Aspettiamo solo il fischio d’inizio. Daje Daje
La Juve ormai dovrà passare di mano. È finito il suo ciclo. Mi avrebbe impensierito una squadra inglese , spagnola o Araba, ovviamente di Club blasonati ed estremamente ricchi ma la Juve
Brava persona
Il miglior portiere per distacco in Europa! Alcune squadre di vertice sono carenti nel ruolo pertanto credevo seriamente ad un asta per accaparrarselo! Lui è rimasto fedele al progetto per questo è da ammirare ancora di più!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.