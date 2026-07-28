Svilar giura amore alla Roma: “Juve? Per me esiste solo questa maglia. Non temo nessuno”

Mile Svilar è ormai molto più di un portiere per la Roma. Le ultime due stagioni lo hanno consacrato come uno dei migliori numeri uno della Serie A, decisivo tra i pali, fortissimo nelle uscite basse e sempre più sicuro anche nel gioco con i piedi. Ma la crescita del belga naturalizzato serbo non è soltanto tecnica: Svilar è diventato uno dei leader silenziosi dello spogliatoio, un punto di riferimento per i compagni e uno dei giocatori più amati dai tifosi.

Nelle interviste rilasciate oggi ai quotidiani, Svilar ha risposto anche alle voci di mercato che a fine giugno avevano raccontato di un’offerta della Juventus da oltre 40 milioni di euro per portarlo a Torino. Il portiere, però, ha dribblato la questione con grande chiarezza: “Francamente non so niente di questa storia, questa estate ho sentito e letto poco o niente. Non posso dirvi nulla perché non sono stato interpellato. Per me oggi c’è solo la Roma e sono concentrato per dare il mio meglio per questa maglia, questa società e questi tifosi”.

Parole che confermano il legame sempre più forte con l’ambiente giallorosso. Svilar guarda alla nuova stagione con ambizione, ma anche con prudenza, consapevole che la squadra è ancora in piena fase di preparazione: “Stiamo lavorando duro. Abbiamo le gambe pesanti e davanti c’è ancora un mese prima dell’inizio del campionato. Anche contro il Cannes abbiamo fatto bene nella prima parte, poi abbiamo pagato un po’ la stanchezza e i tanti cambi”.

Il portiere non ha nascosto l’obiettivo di vivere un’annata importante: “Ci stiamo preparando per una grande stagione”. Una stagione che riporterà la Roma in Champions League, competizione che Svilar aveva già assaggiato giovanissimo con il Benfica: “Tanti anni fa ho esordito in questa competizione, diciamo così: ho provato a giocarla. Adesso viene il vero lavoro. Ora per me è tutta un’altra cosa rispetto a prima”. Il ricordo di quella notte contro il Manchester United di José Mourinho appartiene ormai a un’altra vita calcistica: “Era davvero tanti anni fa, adesso non mi rivedo neanche più in quella persona o in quel portiere che ero in quel momento lì”. Svilar oggi si sente un giocatore diverso, più maturo, pronto a misurarsi di nuovo con il palcoscenico più importante.

Sulle ambizioni della Roma, il portiere resta lucido: confermarsi sarà difficile, soprattutto con il doppio impegno campionato-Champions, ma la mentalità è chiara. “Sarà difficile confermare il terzo posto, considerando che giocheremo anche una competizione importante e dispendiosa come la Champions. Dobbiamo prepararci bene per affrontare il doppio impegno”. E quando gli viene chiesto quali squadre tema di più, la risposta è netta: “Non temo nessuno. Non vedo l’ora di giocare le partite vere, qualunque sia l’avversario”.

Svilar ha parlato anche di Lorenzo Pellegrini, il cui futuro resta ancora da definire: “Non lo so e non posso dire niente su questa cosa. Lorenzo l’ho sentito, ci siamo anche parlati. Poi vedremo cosa succederà tra lui e la società”. Una frase prudente, ma che conferma il contatto tra i due e il peso del centrocampista dentro il gruppo. Infine, il portiere ha sottolineato l’importanza della continuità difensiva, con la permanenza di due pilastri come Mancini e Ndicka: “Loro ti danno una sicurezza gigantesca. Sono 3-4 anni che in campionato prendiamo pochi gol e abbiamo una difesa molto forte. Dietro siamo veramente solidi. Per un portiere è fondamentale avere davanti giocatori così, che conosci e ti conoscono. E loro sono il top che mi posso augurare”.

Fonti: Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport