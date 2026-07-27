Ecco Castro, molto più di un vice Malen: così la Roma costruisce l’attacco dei desideri di Gasp

Mentre l’attenzione dei tifosi continua a concentrarsi sull’esterno offensivo, la Roma sembra aver deciso di anticipare i tempi su un’altra casella ritenuta strategica da Gian Piero Gasperini: quella del centravanti. Il nome è quello di Santiago Castro, attaccante argentino del Bologna, per il quale i giallorossi sono pronti a investire circa 35 milioni di euro più bonus. A prima vista potrebbe sembrare una cifra elevata per un giocatore destinato inizialmente a partire alle spalle di Malen. In realtà è probabilmente questa la lettura più superficiale dell’operazione. La Roma non sta cercando una semplice alternativa al proprio centravanti titolare, ma sta costruendo un reparto offensivo profondo, competitivo e ricco di soluzioni, esattamente come lo immagina Gasperini.

Non una riserva, ma un titolare in più

Molti si chiedono perché investire una cifra così importante per quello che, almeno sulla carta, sarà il vice Malen. La risposta sta proprio nella filosofia del nuovo allenatore. Una squadra che vuole restare stabilmente in Champions League e affrontare una stagione da oltre cinquanta partite non può più ragionare con undici titolari e una panchina nettamente inferiore. Servono giocatori intercambiabili, capaci di alternarsi senza abbassare il livello della squadra. È una delle idee che Gasperini aveva già espresso nella scorsa stagione e che la Roma sembra voler sposare fino in fondo: concentrare gran parte degli investimenti sul reparto offensivo. Nel suo calcio gli attaccanti non sono soltanto i finalizzatori dell’azione, ma rappresentano il primo motore del pressing, determinano il ritmo della squadra e permettono di cambiare volto alle partite attraverso caratteristiche diverse. Ecco perché Castro non va visto soltanto come il vice Malen. Va considerato come un altro attaccante di alto livello da inserire in una rotazione continua, indispensabile per mantenere intensità e qualità tra campionato e Champions League.

Perché Castro piace tanto a Gasperini

Chi immagina Castro come un classico centravanti d’area rischia di farsi un’idea sbagliata del giocatore. L’argentino ama partecipare alla manovra, venire incontro, dialogare con i compagni e liberare spazi con i propri movimenti. Pressa con continuità, attacca la profondità e interpreta il ruolo con un’intensità che ricorda molti degli attaccanti valorizzati da Gasperini nel corso della sua carriera. Da Zapata a Scamacca, passando per Højlund e Retegui, il tecnico piemontese ha sempre privilegiato attaccanti capaci di lavorare per la squadra prima ancora che per le statistiche personali. Castro possiede proprio queste caratteristiche: è generoso, aggressivo senza palla e vive la partita ben oltre l’area di rigore. Inoltre non è un giocatore destinato esclusivamente a sostituire Malen. Per caratteristiche può anche convivere con l’olandese in alcune partite, offrendo a Gasperini nuove soluzioni tattiche e la possibilità di modificare il peso offensivo della squadra a gara in corso o dall’inizio.

Un investimento che racconta il futuro della Roma

Castro ha soltanto 21 anni, conosce già la Serie A e possiede ancora margini di crescita importanti. È un investimento pensato per il presente, ma anche per il futuro. L’unico aspetto sul quale deve ancora compiere un salto di qualità riguarda la continuità realizzativa. Oggi è un attaccante che partecipa tantissimo al gioco e rende migliore la squadra, ma deve ancora trasformarsi in quel centravanti capace di garantire con regolarità quindici o venti gol a stagione. Se riuscirà a fare anche questo ultimo passo, la Roma potrebbe ritrovarsi tra le mani uno degli attaccanti più completi del campionato. Ed è probabilmente questo il senso dell’operazione. Non spendere 35 milioni per una riserva, ma investire su un attaccante già pronto, con caratteristiche perfette per il calcio di Gasperini e con il potenziale per diventare, nel giro di pochi anni, uno dei punti di riferimento del nuovo progetto giallorosso.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini