ULTIMA ORA | Italia, Maldini e Leonardo lasciano dopo soli 16 giorni. Mancini torna favorito come ct

La nuova Italia è già nel caos. Dopo appena 16 giorni dall’incarico ricevuto dal nuovo presidente della FIGC Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo hanno deciso di lasciare la Nazionale e fare un passo indietro dai rispettivi ruoli. Erano arrivati per aprire un nuovo ciclo azzurro: Maldini era stato nominato direttore tecnico, Leonardo scelto come suo advisor. Un progetto nato con l’idea di ricostruire la Nazionale dopo una fase complicata, ma già finito prima ancora di cominciare davvero.

La rottura arriva dopo il clamoroso dietrofront sulla panchina di Andrea Pirlo. L’ex centrocampista sembrava destinato a diventare il nuovo commissario tecnico dell’Italia, ma nelle ultime ore la candidatura è caduta definitivamente. Una decisione che ha portato Maldini e Leonardo a lasciare subito l’incarico. Secondo quanto riferito da Sky Sport, ora il grande favorito per il ruolo di nuovo CT è Roberto Mancini, da sempre il nome preferito di Giovanni Malagò. L’ex commissario tecnico azzurro potrebbe dunque tornare sulla panchina dell’Italia dopo il ribaltone che ha travolto il progetto Maldini-Leonardo-Pirlo.

Non solo. Per il ruolo di nuovo direttore tecnico prende quota il nome di Giorgio Chiellini, profilo che potrebbe entrare nella nuova struttura federale dopo l’addio lampo di Maldini. La Nazionale si ritrova così di nuovo al punto di partenza. In meno di tre settimane è saltato il primo assetto tecnico immaginato da Malagò: Pirlo non sarà il CT, Maldini e Leonardo hanno lasciato, Mancini torna in pole e Chiellini può diventare il nuovo uomo forte dell’area tecnica azzurra.

Fonte: Sky Sport