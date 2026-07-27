LIVE | Castro alla Roma, stasera l’arrivo a Termini ore 23:45. Dovbyk al Bologna in prestito con diritto di riscatto

La Roma prova a stringere per Santiago Castro. Dopo giorni di contatti e dialoghi sempre più intensi con il Bologna, la trattativa per l’attaccante argentino è ormai entrata nella fase più calda. Il classe 2004 è diventato il grande favorito per il ruolo di vice Malen, il rinforzo offensivo che Gasperini aspetta per completare il reparto. Il giocatore ha già aperto al trasferimento in giallorosso e anche il tecnico ha dato il proprio ok all’operazione. Ora resta da trovare l’intesa definitiva tra Roma e Bologna, con i club al lavoro su cifre, bonus e possibile formula dell’affare.
Sullo sfondo resta anche il nome di Dovbyk, che potrebbe entrare nei discorsi tra le due società, anche se servirà eventualmente il via libera dell’attaccante ucraino. Oggi, lunedì 27 luglio 2026, seguiremo in diretta tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Castro-Roma, con le ultime notizie, le indiscrezioni e i possibili sviluppi di un affare che può regalare a Gasperini il primo vero rinforzo offensivo dell’estate.
LIVE | ORE 19:20 – CASTRO A TERMINE ORE 23:45
La Roma fa sapere che Santiago Castro arriverà questa sera, ore 23:45, alla Stazione Termini. Tutto confermato: l’attaccante sarà giallorosso. Domani svolgerà le visite mediche, poi firmerà il contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi anni.
LIVE | ORE 18:20 – CASTRO, ARRIVO A ROMA IN SERATA
Santiago Castro si appresta a diventare un nuovo giocatore della Roma: l’attaccante argentino è atteso nella Capitale già nella serata di oggi, rivela Gianluca Di Marzio su X. Il calciatore svolgerà domani mattina le visite mediche.
LIVE | ORE 17:00 – LO STIPENDIO DI DOVBYK A CARICO DEL BOLOGNA
L’ingaggio di Artem Dovbyk, di circa 3,5 milioni di euro, sarà pagato interamente dal Bologna. Lo riferisce il portale de Il Romanista. L’ucraino svolgerà domani le visite mediche, poi passerà ai rossoblù: la formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.
LIVE | ORE 12:15 – DOVYBYK DICE SI AL BOLOGNA
Tutto fatto anche per Artem Dovbyk al Bologna: il giocatore ha appena dato la sua risposta definitiva ai rossoblù, accettando il trasferimento in prestito. Il centravanti ucraino svolgerà domani le visite mediche per gli emiliani.
LIVE | ORE 12:00 – CASTRO ALLA ROMA, LE CIFRE DELL’AFFARE
Secondo Fabrizio Romano l’affare Santiago Castro si è chiuso a 35 milioni più 2 di bonus. Stando a quanto afferma Gianluca Di Marzio, sarebbe presente anche una clausola per la futura rivendita del 10% a favore del Bologna.
LIVE | ORE 11:30 – MORETTO: “A BREVE LA RISPOSTA DEFINITIVA DI DOVBYK”
Secondo le informazioni in possesso di Matteo Moretto, Artem Dovbyk avrà oggi un confronto decisivo con il Bologna per il suo sì definitivo ai feslinei: il giocatore si trasferirebbe al Bologna in prestito con diritto di riscatto.
LIVE | ORE 11:15 – DOVBYK IN PRESTITO AL BOLOGNA
Si sta per materializzare anche l’affare Dovbyk al Bologna: affare in prestito, il calciatore ha rotto gli indugi e detto sì alla destinazione emiliana. Lo riferisce il giornalista Filippo Biafora su X. Doppio affare sull’asse Roma-Bologna: Castro arriva a titolo definitivo alla corte di Gasperini, Dovbyk si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo.
Tutto fatto tra #ASRoma e #Bologna per Santiago #Castro: è lui il primo acquisto dell’estate. Accordo anche sul prestito di Artem #Dovbyk ai felsinei@tempoweb
— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 27, 2026
LIVE | ORE 11:00 – TUTTO FATTO, CASTRO ALLA ROMA
Santiago Castro sarà un nuovo giocatore della Roma. Arriva l’here we go di Fabrizio Romano che annuncia la chiusura dell’affare tra il club giallorosso e il Bologna per 35 milioni di euro. L’attaccante volerà per la Capitale nelle prossime ore per svolgere le visite mediche.
🚨🟡🔴 AS Roma agree deal to sign Santiago Castro as new striker, here we go!
Deal done for package fee worth €35m, as @CLMerlo reports — agreement in place between all parties.
Castro, scheduled for medical at Roma in the upcoming days. 🇦🇷 pic.twitter.com/YNlLvwkbbD
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026
LIVE | ORE 7:30 – CASTRO A UN PASSO: ACCORDO AI DETTAGLI CON IL BOLOGNA
La Roma è ormai vicina a chiudere per Santiago Castro. Secondo i quotidiani oggi in edicola, l’accordo con il Bologna è in fase di definizione sulla base di un’operazione da circa 30 milioni più 5 di bonus, oppure 33 più 2, con possibile percentuale sulla futura rivendita (si parla del 10%). Il giocatore ha già dato il suo sì ai giallorossi ed è pronto a firmare un contratto da circa 2-2,2 milioni a stagione.
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Castro diventerebbe il primo acquisto dell’estate romanista e uno degli investimenti più importanti della storia recente del club. Resta aperto, ma su un binario separato, il discorso Dovbyk: il Bologna lo vorrebbe in prestito e chiede alla Roma di contribuire al pagamento di una parte dell’ingaggio dell’ucraino, mentre D’Amico spinge per inserire un obbligo di riscatto a determinate condizioni. Su Castro, però, l’affare è ormai all’ultima curva. (Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Il Messaggero, Il Tempo)
IN AGGIORNAMENTO…
Castro 35 milioni più percentuale su futura rivendita 10% minima , significa che se eventualmente lo rivende a 50 milioni sono 5 ci è costato 40 milioni un giocatore da 7 gol in campionato, usando la logica la Roma non è PSG che può permettersi un giocatore così da mettere in panchina quindi 2+2 fa 4 sarà un titolare?
Anche titolare, perché no ?
Ma perchè Tresoldi quanto sarebbe costato?
Kean?
Scamacca?
Allora o ti tenevi Dovbyk (cosa che IO avrei fatto, ma Gasp evidentemente no, e ci capisce più lui) o un attaccante anche non di prima fascia quello costa.
Poi io avrei aspettato agosto e riempito le altre caselle prima,
ma di nuovo,
sapranno meglio D’Amico e Gasp?
Niru, dipende da’accordo che si fa, in genere è sul guadagno, quindi si calcola su 20 milioni, cioè 2 milioni. Se il giocatore è una possibile promessa e viene venduto a poco, es 15 mil allora in genere calcolano la percentuale sull’importo totale
se lo rivendi a 50 non avrà fatto 7 gol
Magari non da subito ma penso che Gasp voglia provarlo in coppia con Malen, sono due punte atipiche sottodimensionate quindi per me potrebbero giocare insieme, concordo che spendere 40 milioni per un vice Malen (che sembra essere uno che ti fa anche 50 partite) non ha senso e Gasp non mi sembra nato ieri.
2 + 2 fa 4? Se lo rivendi a 50M significa che ha fatto bene e fatto plusvalenza.
Gasperini all’Atalanta aveva due attaccanti forti (Retegui-Scamacca) da poter ruotare. Giocando Champions, Campionato e Coppa Italia mi sembra il minimo avere due titolari come punte.
10%, se confermato, saranno per il Bologna. su 50 milioni di vendita sono 5 milioni al Bologna 45 a noi. plusvalenza da 10 milioni circa, non capisco i tuoi calcoli, la matematica non è una opinione. oltretutto, quanti gol aveva fatto malen all’Aston Villa?
devi fare 2 competizioni di alto livello e i giocatori non possono fare 50 partite. in attacco soprattutto, vedrai che ruoteranno un sacco. servono 2 titolari e castro ha subito la stagione sottotono del bologna, ma è un ottimo giocatore. ultima cosa, HA 21 ANNI!!!!
a 21 anni 7 gol in serie A non mi sembrano li abbiano fatti in molti.
Castro è un bel giocatore lo metterei sopra l attuale Politano, che gioca solo sulla fascia, l argentino può giocare in più posizioni.
E si certo, l’abbiamo appena preso e pensiamo già a rivenderlo.
Mica a sperare di vincerci qualcosa.
Il pallottismo è diventato mentalità.
@Anto
No. Sai tutto tu. Gasp, D’Amico e la Roma, non capiscono niente
Quello che penso è che Malen può fare tranquillamente e bene, l esterno alto a Sx, l uovo di Colombo.
la percentuale sulla rivendita normalmente è sul surplus ricavato. Quindi se lo paghi 35 e lo rivendi a 50 devi 1,5 ovvero il 10% di 50-35.
@Alex
Si, come no.
Difatti mica se n’è andato da dove stava perchè era utilizzato così e invece voleva fare il centravanti…..
In più, visto che prima che arrivasse non la buttavamo dentro manco con le mani, adesso leviamolo dal centro dell’attacco per metterci una punta da sette gol.
Comunque il posto da CT è ancora libero, hai visto mai….
ammazza quanti “ragionamenti” cn i soldi dell altri……
PM,
io ho detto esattamente il contrario:
“Gasp evidentemente no, e ci capisce più lui”
“Ma sapranno meglio D’Amico e Gasp?”.
Per cui non capisco il commento.
ha 21 anni.
l’hai omesso.
❤️🧡💛
Beh si…direi che D’Amico e Gasp ce capiscono de più…e non ci vuole molto
Castro non vale gli oltre 40 mln complessivi, giustificata con astuzia dal prestito secco di Dovbyk, che con un Bologna che giocherà x lui, segnerà minimo 20 gol. Riguardo Castro, è più adatto agli schemi di Gasp e forse con lui, può raddoppiare o triplicare la bassa media di gol fatti nella sua giovane carriera. Chapeau Roma ad avere voluto il controllo del cartellino di Dovbyk. Altrimenti andava da DDR al Genoa.
Sempre Forza Roma 💛 ❤️🔥
Boh storicmente quando compriamo qualcuno che contro di noi ha fatto il fenomeno, vedi solbakken, poi si rivela uno scarsone, ma a me Castro è sempre piaciuto lo avrei voluto anche l’anno scorso
Un problema capire quando ti rispondono … ah ah . Ricapitolando, grande acquisto della Roma. Ribadisco che Malen può tranquillamente fare l esterno alto a Sx, qualora ci fossero tali esigenze. Ci ha giocato e bene, nel PSV, nel Borussia e in Nazionale.
Allora, per quanto riguarda i prezzi dei calciatori io mi sono arreso.. La bolla è scoppiata, se vuoi fare mercato devi spendere, oppure decidi di prendere profili da campionati di leghe bassissime.. Ed affronti il rischio che non siano decenti per la Serie A
Alex.. Gasp ha promesso a Malen che lo avrebbe schierato da punta..
Ne ha parlato Gasp e lo ha fatto Malen..
Malen ha spiegato che è per questo che è venuto a Roma.
Lo può fare in caso di necessità, ma Malen sarà la punta.
Forza Roma
A me il calciatore piace, inoltre se si spendono 35 per la punta di riserva, immagino debba esserci una spesa tale sul trequartista sinistro con il suo sostituto, ruolo fondamentale pr gasp.
Il vero gol sarebbe mettergli l obbligo di riscatto per dovbyck
pure una percentuale sulla rivendita pure per questo? ma solo noi facciamo sti regali?
valore trasnfermarket 32, acquisto tra 30 e 35, quando chiunque sia stata accostato alla Roma aveva un valore di 35 e costo il 50×100 in piu.
mi preoccupa il fatto che non si sia già chiuso, altro che regali
Ha 21 anni, il Bologna ha tutto l’interesse a non venderlo e valorizzarlo ancora, ovviamente per cederlo devi fargli un’offerta irrinunciabile.
Se rivendiamo Castro vuol dire che ha fatto un grande campionato, quindi nessun regalo, soprattutto considerato che gente che ha segnato meno di lui, la stanno quotando 50 e passa milioni.
Io spero vivamente che D’Amico riesca a trovare il modo di liberarsi dell’Ucraino … so che vendendolo ,se dio vuole,nn rientreremo mai nei 40 milioni spesi x questa pippa …tanto gasperini nn lo vede…tanto vale liberarsene subito …xche questo è un panchinaro di lusso
dopo un infortunio di 6 mesi?
Quanto deve essere ancora lunga la definizione dei dettagli? Non è un giocatore sul quale stanno varie squadre per cui la Società tende a monetizzare al massimo. Almeno su lui dobbiamo chiudere in giornata!!! E su Dobvik pagassero una parte dello stipendio e alleggeriamo ulteriormente la situazione, e poi concentratissimi sull’ala sinistra.
35 milioni mi sembrano tanti ma se Gasperini è d’accordo sul giocatore mi astengo da ogni giudizio (vedi Retegui)
Quanto a Dovbyk sono mesi che lo dico che avrebbe fatto la stessa fine di Abraham e quella probabilmente farà, tra prestiti e ammortamenti: 80 milioni in due. Alla faccia del FPF.
Intanto con Abraham ci hai rifatto oltre 13 milioni. Inoltre ha contribuito largamente alla vittoria in Europa League. E lo stesso Dovbyk ha messo a segno una ventina di reti, nonostante si sia dovuto fermare a lungo. I disastri sono ben altri, ad esempio Renato Sanches o Wjinaldum.
…è un anno che si aspetta un esterno alto a sinistra di piede destro e noi spendiamo 30-5 milioni per una riserva!!
Personalmente sarei molto contento se la mia AS Roma può permettersi di spendere questo gruzzolo per una riserva.
Significherebbe l’arrivo di titolari coi fiocchi.
Dei quali invece non v’è traccia a parte le trattative fallite in serie.
si prospetta una stagione di una cinquantina di partite, con artem che nn viene visto e dybba con i noti problemi fisici.
potremm pretendere dal buon malen 50 partite di livello ma forse sono troppe.
la definizione di riserva mi fa pensare che non hai le idee precise
Nel calcio di oggi (specialmente se si giocano 3 competizioni) la differenza tra titolari e riserve sfuma tantissimo, forse non esiste più. Si punta ad avere il maggior numero possibile di giocatori capaci di interpretare al meglio le indicazioni del Mister senza determinare un calo della performance del gruppo. Gasp disse che bisognava avere 14 o 15 giocatori di quel livello. Se vogliamo migliorare occorre arrivare a 18 o 19. Castro per me rientra benissimo in questa categoria. FRS
tralasciando gli articoli che tanto sono tutti uguali da giorni, continuo ad essere convinto che il mercato della Roma inizierà appena la UEFA ci farà sapere novità ed eventuali sanzioni, perciò dal primo agosto in poi. Se non ci saranno grosse sanzioni sono sicuro che arriveranno di colpo molti acquisti (e qualche cessione) già nei primi giorni di agosto
E’ ovvio (funziona così tutti gli anni, a maggior ragione in questo in cui c’è una proroga al 31.7); ma è molto difficile da riconoscere per tanti.
Ad agosto ci saranno molti più movimenti.
All’inizio del campionato, grosso modo, sarà serio fare critiche (o, magari, essere moderatamente soddisfatti…o anche molto 🙂 )
35 milioni di euro per un vice ??? ma perché dove sta scritto che la Roma non possa giocare a due punte , con un adeguato equilibrio tra i vari reparti??? perché l’ Inter non gioca a due punte ?? malen potrebbe tranquillamente fare la seconda punta, sfruttando la sua velocità e comunque sempre non lontano dalla porta e castro ,ottimo centravanti da area di rigore, la prima punta , altrimenti sembra un investimento non adeguato alle priorità della Roma
La Roma quest’anno parte da un minimo di 47 partite (38 di A, 8 di CL e una di Coppa Italia). Nel calcio moderno si gioca con cinque riserve e non metto neanche in conto eventuali infortuni, sperando che non ci siano. In pratica, quindi, le riserve sono da considerare a tutti gli effetti diversamente titolari. Che possono entrare in campo e spaccare la partita. Uno reattivo come Castro può essere l’ideale.
35 mil per una punta che gioca al posto di malen sono tanti
Lo farà giocare esterno castro? non penso abbia le caratterische per farlo tipo dribbling e scatti fulminei, dunque sono tanti come vice puntero i soldi spesi. Pensavo che con d’amico si andava a scovare i castro del futuro non pagarli a peso d’oro 1/2 anni dopo averli scoperti…per ora non mi convince il ds tratta solo grossi nomi ma se il budget è di 100/110 ti sei gia giocato un terzo del budget per una vice punta…mah
35 milioni credete che è una riserva? per me farà il titolare perciò o l’esterno non arriva o se arriva sarà o qualche prestito alla Bailey o una giovane scommessa
Eravamo partiti da Greenwood poi Summerville poi forse Nusa poi Moreira alla fine ci ritroviamo con Castro e qualche altro nome di terza fascia per carità se i tifosi so contenti bene
no veramente io me so stufato di queste prese in giro sempre sempre forza Roma!
Nusa sta bene dove sta, considerato che a 22 anni è già un giocatore in largo calo, Summerville ci saremmo dovuti svenare per battere gli arabi, Greenwood idem per battere i turchi. Moreira si spera ancora possa arrivare, ma non certo a 60 milioni. Poi alla fine dell’anno si vedrà chi ha fatto bene i conti, tra terze linee e sedicenti fuoriclasse.
forse non è chiaro, che se devo comprare giocatori meno forti di quelli che ho già ,te faccio perde tempo faccio alzare il prezzo e mollo i soggetti a carissimo prezzo ad altri. E stiamo parlando di Summerville e Greenwodd che vengono da società retrocesse o in odore di fallimento e che non sono andati in Premiere League, sono andati in Arabia e in Turchia. Qui ci servono giocatori non figurine.
Il nostro mercato parte ad agosto e ci servono le riserve di Cherubini e di Soulè e ci stiamo quasi.
Ma veramete c’è chi rimpiange giocatori che ci hanno apertamente rifiutato solo x guadagnare di piu’ In tutta sincerità sti commenti non li concepisco, danno l’impressione di una presa per i fondelli E basta co ste lamentele sensa senso Castro conosce il campionato italiano ed è tignoso quanto basta lo considero un ottimo acquisto 35milioni sono una cifra piu’ che accettabile Alla faccia delle operazioni milionarie per dei profili pressochè sconosciuti
Facciamo passare anche a questo altre 2 settimane per fargli firmare il contratto?
Campionato Ch League Coppa Italia.
Titolare/riserva concetti OBSOLETI.
Può giocarle tutte e per 90 minuti MALEN ?
CASTRO può giocare PER e CON MALEN.
“costa caro ”
Piccoli 25+2 Lucca 35+ 5 mln Gimenez 37 mln Openda 47 mln si può continuare
“serve 1 trequartista alto a SX 2 laterali bassi 1 difensore centrale ”
VERO.
D’Amico ha molto da fare ma non sappiamo quanto può spendere.
Gasperini vuole attaccanti, questo è un attaccante giovane, con già esperienza nel campionato italiano, ha fame, tecnica, grinta, tiro e forza fisica. Deve migliorare ancora, ma ha 22 anni. Era un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Il solo Malen non può bastare, anzi, a naso ne servirebbe pure un altro, ma penso che si farà crescere Vaz. Questo se lo fanno i gobbi o le milanesi è un grande acquisto, solo qui lo si critica. 35 Castro, 74 quella pxppa che ha preso il Milan! Non critichiamo!
Ho notato che su Castro so’ uscite le isteriche d’assalto. So convinto che se compravamo Tressoldi allo stesso prezzo stavano a fa li trenini de capodanno…
E mi domando: ma Tresoldi in quanti lo hanno visto giocare? E mi riferisco a partite intere e prima degli spezzoni su youtube a cui abbiamo attinto tutti a mani piene dopo i primi rumors di mercato? Dove appare un giocatore normalissimo in un campionato dieci volte sotto quello italiano.
Ma per favore basta fare i conti alla società.Se spende spende a ca… se non spende so purciari.
Fate i tifosi.
👏👏👏👏👏👏👏 bravo piedone!
Sandro hai ragione è più di un anno, se il parametro è questo, che si spende 35 per una riserva/titolare se gioca uno l’altro sta in pancha, l’esterno deve costare minimo 60 milioni anche perché non ne abbiamo , io avrei iniziato con i titolari poi si pensa alle seconde linee, è come se andassimo a spendere 35 milioni per un vice Svilar o Wesley, lo fai anzi lo devi fare ma prima devi avere una squadra forte con i titolari poi la puntelli con le seconde linee purtroppo non siamo né PSG o City
Un buon panchinaro a queste cifre imbarazzante.Non è meglio mettere 5 primavera che sarebbe più logico.Tanto con questa rosa non vinci niente cmq.Solo per la maglia
ieri al secondo tempo hanno giocato quasi tutti primavera…li hai visti?
Li abbiamo visti ieri i primavera, appena entrati si sono fatti sfondare da una squadra di C francese…
Stravedevo per Ranieri e Massara. Poi di fronte ad un terzo posto (con tutti gli infortuni ) oramai impossibile mi sono tolto il capello di fronte a Gasperini.
Credo che abbia l’occhio lungo, e perfettamente consapevole di cosa vuole
Castro e’ un giocatore giovane che vede la porta sia di piede che di testa.
E’ sicuramente un mercato difficilissimo e siamo sicuramente in ritardo ma alla fine quello che contera’ non sono i nomi ma avere giocatori che si integrino a formare una squadra
@pierlugi il terzo posto se analizzato bene è stato un vero colpo di fortuna superiore ai meriti della Roma ,certo lo stesso terzo posto ha poi oscurato tutto quello che non è andato bene e il crollo verticale delle rivali ,solo il tempo dirà la verità su questo allenatore ( lo scorso anno pretendeva giocatori flop)
A Josè, come scrivono quelli bravi … MADDECHE’
Se va bene a Gasp, va bene a me.
Castro con 7 gol pagato quanto Dovbyk capocannoniere della liga ( Real, Barcellona, Atetico, Siviglia ecc.) con 24 gol. Mistero assoluto poi come il mago Gasperini lo abbia bocciato dopo 386 minuti giocati con 3 gol e 1 assist con media gol ogni 128 minuti contro la media di Castro di 328 minuti. Speriamo bene e ai posteri l’ardua sentenza.
mistero assoluto son tutti quei gol in liga…
Condivido in pieno l’attuale valutazione. Oltretutto, Dobvik poteva tornare utile con le sue caratteristiche fisiche in certe partire bloccate in cui devi lottare in area, magari inserendolo con Malen in campo.
Speriamo bene, per adesso, sulla carta, l’affare l’ha fatto il Bologna.
FRS !
L’abbiamo visto il capocannoniere della Liga… e, pure troppo, per i miei gusti! … Aria !!
È soltanto un uomo d’area di rigore, non sa far salire la squadra, non sa saltare l’uomo, e non sa giocare in profondità. Ti bastano questi motivi per Gasp si.
a me mi pare che pure questo fara la fine degli altri….comunque quasi 40 mln x una riserva…..mha il caldo ha colpito pure trigoria
Cari esperti ragionieri.. ma perchè lo dovrei rivendere????
stanno a rota de plusvalenze (che puntualmente non famo quasi mai)…
Mistero della fede….
Eppure troppi commenti, a partire dai primi, tutti incentrati sul quanto costerà e a come farci plusvalenza dopo.
Molti meno quelli sul ruolo, sulla posizione, sulle potenzialità, se con lui in più si può aspirare a vincere qualcosa.
Questa ormai pare una tifoseria men che provinciale.
Su Dovbyk mettessero un diritto (senza obbligo che tanto poi lo riggirano) tanto basta per non fare una minusvalenza…il danno economico già ce stato con una svalutazione di circa 20 ML, perlomeno evitiamo il danno con il FFP. Se poi quest’anno farà 15 gol, meglio per lui, meglio per il Bologna che magari riesce a rivenderlo a un po’ di più, ma soprattutto meglio per noi che eliminiamo il problema (quello futuro già si sa che sarà Vaz con un rientro da 23ML che oggi sembra impossibile).
Certo che tragedia spendere 35 milioni per una possibile riserva! con tutti i giocatori che puoi prendere a due soldi…a sto punto speriamo che per l’esterno spendano al massimo 10/15 milioni! e poi? se spendiamo 35 riusciremo a rivenderlo a 50??? la Roma non è il PSG…non è il Real.
Io certi commenti non li capisco…seguite il Cannes no? è sempre dei Friedkin.
in una squadra importante questo sarebbe un buon panchinaro da pagare non più di 20 ma siccome la Roma si è incartata il Bologna l’ha presa per il collo e glielo ha fatto strapagare e molto probabilmente dato il costo sarà un titolare
comunque il tifoso della roma è da studiare nelle facoltà delle piu prestigiose università mondiali…….non si spende e compra e si critica…giustamente…..si spende tanto per un giocatore e subito si guarda il pelo nell’uovo …è giovane …troppi soldi per una riserva…..etc etc….tutti ragionieri…..con i soldi degli altri…..
Santiago Castro è un ottimo acquisto…..stai pagando il giusto per un calciatore di quasi 22 anni con 2 anni e mezzo di esperienza in Italia….
35 netti invece è eccessivo. 30 netti vanno bene. E va ammortizzato vendendo Dovbyk.
A Ginlu’ se vai a fa na scrematura de quelli che scrivono qui te becchi na bella sorpresa ..sai quanti ospiti de Roma se divertono qui dentro?
Argentino, 21 anni, 179 cm, rapido, grande controllo, già conosce la Serie A, La EL e la CL arrivato al Bologna a 18 anni, secondo voi se a 21 anni Castro sta già in doppia cifra il Bologna te lo cede a 35 + bonus? Secondo voi, illuminati, non sarebbe già arrivato qualcuno dal Chelsea, dal Real, o da qualche Al Ahli o Hilal ecc … e ciaone! Ma fateme er piacere!
Certo non è Ronaldo. Ma proprio perché ha esperienza in serie A, comunque è pericoloso per gli avversari, può essere utile come riserva ed il costo va assolitamente ammortizzato cedendo Dovbyk a titolo definitivo.
Se era Ronaldo lo vedevi col binocolo, ma che paragoni sono? Questo è un giocatore di grande qualità a 21 anni, non credo che farà molta panca, non credo proprio.
@A.S.R.
Ho letto diversi tuoi post sul fatto che la Roma dovrebbe ceder Dovbik a titolo definitivo.
E su questo anche io sarei d’accordo.
Però bisogna tener conto della realtà e la realtà ci dice che non c’è nessuna squadra disposta ad acquistare Dovbik a titolo definitivo, anche per il peso del suo ingaggio, a meno che non lo vogliamo regalare, compreso di ingaggio a carico della Roma, ai Frati Minori di Valmontone.
Guarda che alle squadre che hai elencato il centravanti non serve hanno già 2 titolari e le rispettive riserve
Quindi secondo sto ragionamento Bruno Fernandes è monnezza, buono a sapersi
@ Subterranean ecc. se ti riferisci al mio di ragionamento Bruno Fernandes ha 31 anni, 10 in più di Castro e sta nella parabola discendente della carriera.
@ Piopio, le squadre che sono elencate erano solo un esempio per citare: o squadre di alto livello o squadre di grande potenza economica, non è che c’era da fare l’elenco e non era complicato da capire.
daje
Ottimo calciatore che può crescere ancora molto bene con Gasperini ed è tignoso come piace a noi ,rapido e ottimo in fase di pressing …bel colpo !!! Brava Roma!!!
Je avemo fatta! Benvenuto Castro.
Dopo quasi un mese de tarantelle sui “grandi” nomi ma soprattutto grandi costi, siamo tornati a ragionare su una dimensione più alla nostra portata. La Roma ad oggi non è ancora in grado di sostenere acquisti da 50/60M, va bene provarci ma quando vedi la situazione stagnante devi saper mollare e avere alternative. Ora vediamo di accelerare perché di giocatori ne mancano ancora.
Mi sembra che molti scrivano senza tener conto della realtà: non esistono solo i nostri interessi ma anche quelli di chi vende; tanti giocatori non sono venuti per diverse questioni a cui non sempre si può dare una risposta, sono delle illusioni; esistono i contratti con i giocatori e pensare che si possano muovere come dei soprammobili, a nostro piacimento, è da principianti.
Verissimo, ma se ci stai dietro 1 mese per 1 giocatore e non prendi nessuno, nemmeno oarametri zero, dei dubbi verrebbero a chiunque.
Dobvyk visto ieri ti torna a Gennaio, è in sovrappeso, non ha nemmeno voglia.
anticipo qualcuno: è stato capocannoniere in Spagna…il primo anno ha fatto “quasi” 20 gol…il secondo anno è stato frenato dagli infortuni, ma ha mantenuto una media gol entusiasmante…somiglia a Ivan Drago
a quanto è quotato il gol di Dovbik alla prima contro la Roma??
Noooo!!! Non con l’aereo. Molto meglio il treno. Hai visto mai ….
Mi è sembrato un buon giocatore, non facciamo dipendere il giudizio su di lui dai soldi spesi, che tanto non sono i nostri.
È forte un bell’acquisto per presente e futuro. Andrebbero presi titolari: Soulé, Cristante, Rensch non sono per me titolari. Anzi ci avrei tirato su qualcosa con delle cessioni. Servono 4 titolari: 1 mediano, 1 terzino destro, 1 ala destra, 1 ala sinistra.
Benvenuto Santiago. Daje !!!
il giocatore non mi dispiace, ma non puoi spendere 35 milioni per una riserva quando sulla fascia sinistra hai una voragine.
Inoltre per lo stesso ruolo a gennaio ne avevi speso già altri 25 .
si…spendiamo troppo, mannaggia
Ti ricordo che stavi con dobvik e ferguson…devi avere 2 titolari e almeno una riserva
Mah… Spero allora che ci siano fondi ingenti anche per coprire ruoli in questo momento scoperti nell’undici titolare.
Ancora qualche ora e costerà 45 + bonus
Una domanda per tutti gli esperti di calcio: quanto spendono le altre squadre per una..nei quattro principali campionati europei…Per un giocatore potenzialmente forte che ha solo 21 anni…Parlo di Inghilterra, Germania e Spagna, dei loro campionati… per le squadre, del loro terzo posto…come noi che siamo arrivat terzi nel nostro campionatto..?
non ho capito la domanda, neanche il senso, proprio nulla…ma poco male perchè non sono un esperto di calcio
Castro sicuramente ottimo acquisto ma: è il nostro titolare o è riserva di Male? 35 sono tanti per una riserva se pur valida. Ma va benissimo come riserva e rinforzo perché giochiamo la Champions. Dovbyk solo in prestito senza cederlo non sono per niente d’accordo.
Abbiamo capito che non sei d’accordo,lo avrai ripetuto 20 volte solo qui.
Però visto che tu i soldi non li hai messi, sii contento di questo e fattene una ragione.
Spera che non facciano giocare Dovbyk contro di noi, perchè gli ex ce purgano sempre.
Castro per Dovbik non l’avrei mai fatto e poi dobbiamo versare anche 35 mln …. un’operazione senza senso per un giocatore che dovrebbe (?) essere il panchinaro di Malena…ed intanto non abbiamo nulla a sx ….
Bona la Bellucci 😍
Ma come buttiamo male i soldi….l’ operazione ha senso solo se hai intenzione di sfruttare molto il calciatore, che so tipo un impiego da seconda punta, o ala e all’ occorrenza sostituto di Malen. Se abbiamo speso 37 milioni + percentuale sulla rivendita per un panchinare da 20 minuti a partita e qualche apparizione da titolare sarebbe un’ operazione da Top team già completo in tutto, e non siamo in questa situazione.
…ottimo giocatore, giovane, di bella prospettiva con Gasperini può esplodere…leggere commenti che ancora oggi parlano di riserva e titolare mi fa pensare a gente che è rimasta al tempo delle figurine panini, dove c’erano 11 titolari ed un solo sostituto il numero 13…daje Roma daje
Bah! Non ho capito secondo alcuni che mercato dovrebbe fare la Roma. Questo non è un mercato di riparazione e i prezzi sono diversi perché diversa è la concorrenza e l’offerta. Il prezzo di Castro era quello adesso, per 25M te mannavano a stende, punto. E parliamo comunque di un ragazzo di 21 anni che ha fatto 11 gol. Quindi o vai sui talenti e li paghi 8M/10M o se punti qualcosa di più rodato, in questa sessione, sai come funziona. Abbiamo esempi lampanti mi sembra.
A commercialisti, aspiranti DS e allenatori consiglio di monitorare 3 nomi per l’attacco: Geffer, Malox e Brufen.
a me piace.. è giovane ma ha gia 2 campionati e mezzo di esperienza in Italia e vale molto in termini di ambientamento… ha le caratteristiche giuste per il Gasp… deve piacere a lui non certamente a noi tifosi… sul prezzo, ancora che si critica l’esperienza di Wesley non insegna che forse sarebbe il caso di giudicare dopo le prestazioni, oltretutto in un mercato impazzito come questo che anche il primo degli sconosciuti gli viene dato valore di 25 mln
Giocatore di talento che è andato in doppia stagionale per due anni.
Come riserva o al limite in coppia con malen con dietro il trequartista ci potrebbe tranquillamente stare.
Il problema sorge non tanto per la coppia di sx che ad oggi non hai (nemmeno pellegrini c’è), ma anche in quella di dx che io reputo un rebus: tenuta fisica di dybala e continuità di soule che come ha finito ha ricominciato a quanto pare.
Per me vanno prese tre ali, due a sx e una dx titolare, insomma due titolari.
comincia bene 🤣🤣🤣
manco l’anno scorso ti andava bene nulla, purtroppo per te siamo in Champions
piuttosto ci prendavamo come riserva george ilenikhenia che se cresciuto bene è un buon giocatore e da soli 10 milioni
alla fine abbiamo accettato in toto le condizioni del Bologna: 35 + 2 + 10% rivendita… questo succede quando tutti sanno che hai soldi da spendere, ma soprattutto che vieni da 3 figuracce, che sei con l’acqua alla gola e non puoi rischiare la quarta e quindi ti prendono tutti per il collo.
A livello dirigenziale non contiamo nulla. Non mi sorprenderei che alla fine pagheremo pure una parte dello stipendio di Dovbyk!
P.S.: io prenderei Sartori e lo porterei di forza a Roma!!!
Già bocciato D’amico dopo un mese a Roma. Poi non lamentiamoci se non si conclude mai niente..
Tempo al tempo. Era stato bollato come il peggiore Ds della storia anche thiago pinto, poi alla lunga si è rivelato essere invece molto bravo.
È il loro lavoro, pensiamo a tifare e basta. Le critiche si faranno al momento opportuno
FORZA ROMA SEMPRE!
Ripeto a me castro sembra un buon calciatore ma non uno che sposta gli equilibri come alternativa va bene ma se deve fare il titolare mah
intanto trovatela un’altra squadra che si accolla dovbyk … benvenuto Castro
Molti manager in giro….aggiungerei anche molto illuminati, bene, adesso siamo tutti più tranquilli …Forza Castro!
Forza Grande Roma
Nel calcio di oggi si gioca in 16.
Nel ns gioco i ruoli più usuranti sono i 2 esterni di fascia ed i 3 attaccanti, spesso sostituiti nella ripresa.
Considerato il doppio impegno campionato/CL Castro non sarà la riserva di Malen, ma una sua alternativa, sia a gara in corso che dall’inizio.
I due potranno anche giocare insieme, con un 532, sia col modulo attuale spostando Malen a sx.
Vista l’età il prezzo ci sta e lo stipendio è sostenibile.
Unica pecca Artem in prestito senza obbligo di riscatto.
Benvenuto all’acquisto non necessario più costoso della storia della Roma.
concordo il centravanti era l’ultimo problema serviva prima un attaccante esterno un centrocampista di qualità e il sostituto di Celik
l’anno scorso Malen arrivò cotto e giocò meno della metà delle partite della Roma.
ne riparliamo quando Bobby sarà stanco a gennaio
vedrai che Castro sarà molto ma molto importante
Malen non può giocarle tutte e Dovbyk non era adatto al nostro gioco…. più necessario di così! io direi essenziale!
Zenone avevamo solo Malen come attaccante centrale perche Dovbyk non lo vede prorpio pltretutto questo acquisto permette al mister di cambaire anche tatticamente… ricordiamoci anche che Castro e Malen possono giocare anche esterni in caso di extrema ratio quindi vedendo i prezzi che girrano e vista l esperinza gia maturata da questo giocatore io lo reputo un ottimo acquisto… questo non significa che la Roma non abbia voragini nella rosa ma ora sappiamo che l attaccante centrale è coperto
Daje, ottimo acquisto.
Dovbyk in prestito vuol dire che lo porteremo a fine contratto e avremo speso 30+ milioni (meno qualche spiccio per i prestiti) per due stagioni alla Roma delle quali una infortunato. Ah, e ovviamente in Bologna-Roma timbrerà al 100%.
auguri ad Artem
stesso discorso di Muriqi alle quaglie
non era il giocatore adatto ma non è scarso
in un altro contesto, può fare bene
al Bologna se giocherà diverse partite vedrete che qualcosa di buono per loro combina
mentre Castro mi è sempre piaciuto.
l’unico che temevo dei loro, più di Orsolini
Per me l’affare l’ha fatto il Bologna
sicuramente il Gasp sara d accordo con te che l ha allenato per 1 anno intero e fa di professione l allenatore in squadre di serie A da piu di un ventennio con “modesti” risultati
Dietro questa operazione leggo una possibilità niente male: Gasp potrebbe aver trovato la punta centrale titolare e l’esterno sinistro cioè Malen.
Malen ha sempre giocato alto a sinistra, Castro potrebbe metterci nella condizione di giocare a 2 punte con un Dybala o Soulè trequartista o con Malen a sinistra, Castro attaccante e Dybala/Soulè a destra. Credo possa essere un piano B nel caso in cui il nome tanto sperato non arrivi. Ricordiamoci che mancano ancora almeno 4/5 innesti in altri ruoli
niente male? per me invece male perché uno dei due sarebbe un adattato e inoltre per me castro è un giocatore buono ma niente di più
Mi sembra che al mondiale Malen non abbia brillato da esterno e da noi ha performato alla grande, secondo me, proprio perché è stato messo al centro.
Personalmente, “if it ain’t broken, don’t fix it” è la mentalità che terrei. Perché rischiare di buttarlo giù spostandolo a sinistra?
Poi oh, si fa di necessità virtù, in emergenza può essere una soluzione, ci sta… però finché il mercato è aperto, farei di tutto per portare a casa un’ala/trequartista di sinistra di qualità.
Malen è stato convinto dal Gasp a venire a Roma e preferire la Roma all’A.Madrid che si era inserito, xchè il Gasp li garantiva che voleva utilizzarlo come attaccante centrale. Malen ha anche detto per parole sue, che si sente come un attaccante centrale che è il ruolo dove gradisce giocare di più. Cosa non l’ha convinto ad andare all’Atletico è che Simeone lo voleva utilizzare come esterno sinistro proprio come Emery. Anche il Gasp a dire che spera di non doverlo far giocare come esterno
Malen ha quasi la media di Haaland giocando centrale, credo che l’ultima cosa che pensi il Gasp sia di spostarlo a sinistra.
Malen lo conosco da 4 anni
esterno non rende
l’hai visto anche al mondiale
esterno tanto vale mettere Soule se devo scegliere tra Bobby e Mati. Malen è un 9!
Malen ha detto in tutte le interviste possibili e immaginabili che è venuto a Roma perchè gli hanno promesso di farlo giocare punta centrale.. è la condizione obbligatoria per vedere Malen giocare nella As Roma.
troviamo un attaccante, che giocando al centro, segna quasi un gol a partite e che pensata ce viè a noi tifosi?…di spostarlo sulla fascia sinistra
Gasperini non lo sposterà mai…fortunatamente
Bel torello! Poi sarà come sempre il campo a giudicare
Giocatore con ampie potenzialità. Se paragonato agli acquisti di altre squadre come Lucca e openda è un affare. Spero non precludi un esterno alto. Ma ottima operazione.
Già vedo i titoli dopo il gol al derby “VI ABBIAMO CASTRA*O ANCORA”!
Bel giocatore Castro. Sono convinto che fara’ molto bene con noi
Siamo al 27 luglio e non è stato fatto ancora nessun acquisto ed è il record negativo di sempre. Finalmente sta per essere annunciato un acquisto (buono) e state a rompe per il prezzo! Ma ce li mettete voi i soldi? Castro è un ottimo acquisto punto e basta.
Festuzio la paura collettiva suppongo sia un altra.. Cosa che in parte temo anche io..
Ossia Comprare Castro e sicuramente un Up..
Ma la paura sta nel fatto che spendendo cosi tanto per lui altri ruoli, quelli fondamentali possano rimanere scoperti..
L’ala sinistra e fondamentale, serviva già un anno fa.. Ma un anno fa c’era anche Elsha.. Quindi nella teoria ne servirebbero addirittura 2
Il terzino sinistro.. Altra mancanza
Se invece puoi prendere Castro e finire la rosa
Allora, splendido.
L’unica pecca di questo affare è non aver inserito Dovbyk come obbligo a 15 milioni. Quindi ce lo ritroveremo svalutato e sul groppone pure l’anno prossimo…
già che se accollano tutto l’ingaggio….
Farà più goal Dobvik di castro
dovbjk va a fare il titolare da centravanti, castro sarà o il subentrante di malen o l’esterno. se dovbik segna parecchio è una cosa buona, almeno lo piazziamo il prossimo giugno.
Attacco micidiale e molto doloroso per le avversarie? Castro Soule’ Dybala? MALEN!
adesso comprate nusa , visto che hanno pagato 37 per una riserva, possono spendere 60 o no
Quindi bisogna buttare 60 mln per un calciatore totalmente discontinuo..
Che gioca 1 partita ogni 10.. Perché questo è Nusa.. E un dibattito aperto in Germania sul perché il ragazzo sia così discontinuo..
Lo ha dimostrato anche al mondiale, tanto da perdere il posto da titolare..
Il compagno di reparto di Nusa (Diomande) ala sulla fascia opposta.. Ha segnato 14 goal
Nusa 4
Avrei preso Diomande tra i due..
Ma di Diomande non si parla, di Nusa si..
Quando si ha pubblicita positiva
Forza Roma
ottimo acquisto.fortevtecnicamente ed è capace di farsi trovare sempre smarcato
Una piccola riflessione….. I 15 milioni spesi dal Bologna 3 anni fa sono tanto diversi dai 22 spaesi per Vaz sei mesi fa? Riflettete….
Veramente non vi siete arresi e parlate ancora dei prezzi?
E esplosa una bolla finanziaria che ha portato ogni calciatore a costare un 30% in più rispetto allo scorso anno..
Quindi o si segue questa linea..
Oppure si va a comprare calciatori nel campionato Danese o Polacco
Con il rischio di portare giocatori che non sono pronti per giocare un campionato totalmente superiore..
Nessuno vale le cifre riportate. Ma i prezzi sono questi.. Non facciamo mercato?
Scegliete.
Forza Roma
ciao a tutti i romanisti, volevo solamente dire che comunque se Dobvik va in prestito al Bologna,hai un risparmio di 7 milioni di euro.
da come ho letto il Bologna pagherà il suo stipendio per intero.
Alla fine Castro l’hai pagato 30 milioni.
non è proprio così, Dobvyk è nostro, pagato soldi buoni due anni fa, e lo stiamo prestando gratis al Bologna
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.