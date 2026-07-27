LIVE | Castro alla Roma, stasera l’arrivo a Termini ore 23:45. Dovbyk al Bologna in prestito con diritto di riscatto

La Roma prova a stringere per Santiago Castro. Dopo giorni di contatti e dialoghi sempre più intensi con il Bologna, la trattativa per l’attaccante argentino è ormai entrata nella fase più calda. Il classe 2004 è diventato il grande favorito per il ruolo di vice Malen, il rinforzo offensivo che Gasperini aspetta per completare il reparto. Il giocatore ha già aperto al trasferimento in giallorosso e anche il tecnico ha dato il proprio ok all’operazione. Ora resta da trovare l’intesa definitiva tra Roma e Bologna, con i club al lavoro su cifre, bonus e possibile formula dell’affare.

Sullo sfondo resta anche il nome di Dovbyk, che potrebbe entrare nei discorsi tra le due società, anche se servirà eventualmente il via libera dell’attaccante ucraino. Oggi, lunedì 27 luglio 2026, seguiremo in diretta tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Castro-Roma, con le ultime notizie, le indiscrezioni e i possibili sviluppi di un affare che può regalare a Gasperini il primo vero rinforzo offensivo dell’estate.

LIVE | ORE 19:20 – CASTRO A TERMINE ORE 23:45

La Roma fa sapere che Santiago Castro arriverà questa sera, ore 23:45, alla Stazione Termini. Tutto confermato: l’attaccante sarà giallorosso. Domani svolgerà le visite mediche, poi firmerà il contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi anni.

LIVE | ORE 18:20 – CASTRO, ARRIVO A ROMA IN SERATA

Santiago Castro si appresta a diventare un nuovo giocatore della Roma: l’attaccante argentino è atteso nella Capitale già nella serata di oggi, rivela Gianluca Di Marzio su X. Il calciatore svolgerà domani mattina le visite mediche.

LIVE | ORE 17:00 – LO STIPENDIO DI DOVBYK A CARICO DEL BOLOGNA

L’ingaggio di Artem Dovbyk, di circa 3,5 milioni di euro, sarà pagato interamente dal Bologna. Lo riferisce il portale de Il Romanista. L’ucraino svolgerà domani le visite mediche, poi passerà ai rossoblù: la formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

LIVE | ORE 12:15 – DOVYBYK DICE SI AL BOLOGNA

Tutto fatto anche per Artem Dovbyk al Bologna: il giocatore ha appena dato la sua risposta definitiva ai rossoblù, accettando il trasferimento in prestito. Il centravanti ucraino svolgerà domani le visite mediche per gli emiliani.

LIVE | ORE 12:00 – CASTRO ALLA ROMA, LE CIFRE DELL’AFFARE

Secondo Fabrizio Romano l’affare Santiago Castro si è chiuso a 35 milioni più 2 di bonus. Stando a quanto afferma Gianluca Di Marzio, sarebbe presente anche una clausola per la futura rivendita del 10% a favore del Bologna.

LIVE | ORE 11:30 – MORETTO: “A BREVE LA RISPOSTA DEFINITIVA DI DOVBYK”

Secondo le informazioni in possesso di Matteo Moretto, Artem Dovbyk avrà oggi un confronto decisivo con il Bologna per il suo sì definitivo ai feslinei: il giocatore si trasferirebbe al Bologna in prestito con diritto di riscatto.

LIVE | ORE 11:15 – DOVBYK IN PRESTITO AL BOLOGNA

Si sta per materializzare anche l’affare Dovbyk al Bologna: affare in prestito, il calciatore ha rotto gli indugi e detto sì alla destinazione emiliana. Lo riferisce il giornalista Filippo Biafora su X. Doppio affare sull’asse Roma-Bologna: Castro arriva a titolo definitivo alla corte di Gasperini, Dovbyk si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo.

Tutto fatto tra #ASRoma e #Bologna per Santiago #Castro: è lui il primo acquisto dell’estate. Accordo anche sul prestito di Artem #Dovbyk ai felsinei@tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 27, 2026

LIVE | ORE 11:00 – TUTTO FATTO, CASTRO ALLA ROMA

Santiago Castro sarà un nuovo giocatore della Roma. Arriva l’here we go di Fabrizio Romano che annuncia la chiusura dell’affare tra il club giallorosso e il Bologna per 35 milioni di euro. L’attaccante volerà per la Capitale nelle prossime ore per svolgere le visite mediche.

🚨🟡🔴 AS Roma agree deal to sign Santiago Castro as new striker, here we go! Deal done for package fee worth €35m, as @CLMerlo reports — agreement in place between all parties. Castro, scheduled for medical at Roma in the upcoming days. 🇦🇷 pic.twitter.com/YNlLvwkbbD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

LIVE | ORE 7:30 – CASTRO A UN PASSO: ACCORDO AI DETTAGLI CON IL BOLOGNA

La Roma è ormai vicina a chiudere per Santiago Castro. Secondo i quotidiani oggi in edicola, l’accordo con il Bologna è in fase di definizione sulla base di un’operazione da circa 30 milioni più 5 di bonus, oppure 33 più 2, con possibile percentuale sulla futura rivendita (si parla del 10%). Il giocatore ha già dato il suo sì ai giallorossi ed è pronto a firmare un contratto da circa 2-2,2 milioni a stagione.

Castro diventerebbe il primo acquisto dell’estate romanista e uno degli investimenti più importanti della storia recente del club. Resta aperto, ma su un binario separato, il discorso Dovbyk: il Bologna lo vorrebbe in prestito e chiede alla Roma di contribuire al pagamento di una parte dell’ingaggio dell’ucraino, mentre D’Amico spinge per inserire un obbligo di riscatto a determinate condizioni. Su Castro, però, l’affare è ormai all’ultima curva. (Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Il Messaggero, Il Tempo)

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