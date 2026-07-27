CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 27 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:00 – Adingra tra i nomi per la fascia sinistra

Simon Adingra (24) è uno dei profili seguiti dalla Roma per rinforzare la corsia offensiva sinistra. Secondo Leggo, D’Amico sta lavorando su più tavoli oltre al sogno Nusa, e tra questi c’è anche l’esterno del Sunderland, reduce dal prestito al Monaco. Il giocatore viene valutato circa 35 milioni e piace per caratteristiche ed esperienza in Premier League. (Leggo)

Ore 9:15 – Martinelli fuori budget

Gabriel Martinelli (25) è il sogno dei tifosi romanisti, ma il brasiliano è fuori budget: guadagna 7 milioni di euro e non rientra nei parametri fissati dalla Roma per il suo monte ingaggi. (Il Messaggero)

Ore 8:40 – Alajbegović, Roma in corsa ma Chelsea avanti

Kerim Alajbegović (18) resta un obiettivo della Roma per la corsia offensiva sinistra. Secondo Repubblica, il progetto giallorosso piace al talento bosniaco e alla sua famiglia, ma il Chelsea è in netto vantaggio e il Bayer Leverkusen spinge per chiudere l’affare sopra i 35 milioni di euro. Il padre del giocatore si è preso qualche giorno per dare una risposta definitiva, ma il pressing inglese potrebbe portare alla fumata bianca già nei prossimi giorni. (Repubblica)

Ore 7:30 – Kumbulla verso il Rayo, Reyes obiettivo in difesa

Marash Kumbulla (26) è finito nel mirino del Rayo Vallecano, che ha manifestato un forte interesse per il difensore albanese. In entrata, la Roma continua a lavorare su Israel Reyes (26): l’obiettivo è chiudere col Club America per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Restano monitorati anche Ivan Fresneda (21) dello Sporting Lisbona e Matteo Ruggeri (23), pista che resta calda dopo l’arrivo di Grimaldo all’Atletico Madrid. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…