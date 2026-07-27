Facebook RSS X

CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

0
40

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 27 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:00 – Adingra tra i nomi per la fascia sinistra

Simon Adingra (24) è uno dei profili seguiti dalla Roma per rinforzare la corsia offensiva sinistra. Secondo Leggo, D’Amico sta lavorando su più tavoli oltre al sogno Nusa, e tra questi c’è anche l’esterno del Sunderland, reduce dal prestito al Monaco. Il giocatore viene valutato circa 35 milioni e piace per caratteristiche ed esperienza in Premier League. (Leggo)

Ore 9:15 – Martinelli fuori budget

Gabriel Martinelli (25) è il sogno dei tifosi romanisti, ma il brasiliano è fuori budget: guadagna 7 milioni di euro e non rientra nei parametri fissati dalla Roma per il suo monte ingaggi. (Il Messaggero)

Ore 8:40 – Alajbegović, Roma in corsa ma Chelsea avanti

Kerim Alajbegović (18) resta un obiettivo della Roma per la corsia offensiva sinistra. Secondo Repubblica, il progetto giallorosso piace al talento bosniaco e alla sua famiglia, ma il Chelsea è in netto vantaggio e il Bayer Leverkusen spinge per chiudere l’affare sopra i 35 milioni di euro. Il padre del giocatore si è preso qualche giorno per dare una risposta definitiva, ma il pressing inglese potrebbe portare alla fumata bianca già nei prossimi giorni. (Repubblica)

Ore 7:45 – LIVE | Castro-Roma, affare ai dettagli: accordo col Bologna, da sciogliere il nodo Dovbyk | LEGGI QUI

Ore 7:30 – Kumbulla verso il Rayo, Reyes obiettivo in difesa

Marash Kumbulla (26) è finito nel mirino del Rayo Vallecano, che ha manifestato un forte interesse per il difensore albanese. In entrata, la Roma continua a lavorare su Israel Reyes (26): l’obiettivo è chiudere col Club America per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Restano monitorati anche Ivan Fresneda (21) dello Sporting Lisbona e Matteo Ruggeri (23), pista che resta calda dopo l’arrivo di Grimaldo all’Atletico Madrid. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteCaos Italia, Pirlo: “Ho saputo di non essere più candidato alla panchina azzurra”

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome

Facebook RSS X
Giallorossi.net è una testata giornalistica iscritta al n. 124/2021 del Registro Stampa del Tribunale di Roma, 23 giugno 2021.

Change privacy settings