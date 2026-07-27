LIVE | Castro-Roma, affare ai dettagli: accordo col Bologna, da sciogliere il nodo Dovbyk

La Roma prova a stringere per Santiago Castro. Dopo giorni di contatti e dialoghi sempre più intensi con il Bologna, la trattativa per l’attaccante argentino è ormai entrata nella fase più calda. Il classe 2004 è diventato il grande favorito per il ruolo di vice Malen, il rinforzo offensivo che Gasperini aspetta per completare il reparto. Il giocatore ha già aperto al trasferimento in giallorosso e anche il tecnico ha dato il proprio ok all’operazione. Ora resta da trovare l’intesa definitiva tra Roma e Bologna, con i club al lavoro su cifre, bonus e possibile formula dell’affare.

Sullo sfondo resta anche il nome di Dovbyk, che potrebbe entrare nei discorsi tra le due società, anche se servirà eventualmente il via libera dell’attaccante ucraino. Oggi, lunedì 27 luglio 2026, seguiremo in diretta tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Castro-Roma, con le ultime notizie, le indiscrezioni e i possibili sviluppi di un affare che può regalare a Gasperini il primo vero rinforzo offensivo dell’estate.

LIVE | ORE 7:30 – CASTRO A UN PASSO: ACCORDO AI DETTAGLI CON IL BOLOGNA

La Roma è ormai vicina a chiudere per Santiago Castro. Secondo i quotidiani oggi in edicola, l’accordo con il Bologna è in fase di definizione sulla base di un’operazione da circa 30 milioni più 5 di bonus, oppure 33 più 2, con possibile percentuale sulla futura rivendita (si parla del 10%). Il giocatore ha già dato il suo sì ai giallorossi ed è pronto a firmare un contratto da circa 2-2,2 milioni a stagione.

Castro diventerebbe il primo acquisto dell’estate romanista e uno degli investimenti più importanti della storia recente del club. Resta aperto, ma su un binario separato, il discorso Dovbyk: il Bologna lo vorrebbe in prestito e chiede alla Roma di contribuire al pagamento di una parte dell’ingaggio dell’ucraino, mentre D’Amico spinge per inserire un obbligo di riscatto a determinate condizioni. Su Castro, però, l’affare è ormai all’ultima curva. (Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Il Messaggero, Il Tempo)

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