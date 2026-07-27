Roma, rosa corta e mercato da accelerare: Reyes e Fresneda nel mirino

L’amichevole contro il Cannes ha confermato una sensazione già emersa nelle prime uscite estive: la Roma ha bisogno di accelerare sul mercato. L’arrivo ormai vicino di Santiago Castro dal Bologna permetterà a Gian Piero Gasperini di avere una soluzione in più in attacco, un’alternativa vera a Malen e un profilo giovane ma già pronto da inserire nel reparto offensivo. Ma il lavoro di Tony D’Amico non può fermarsi lì.

La rosa giallorossa resta corta in diversi settori. Oltre all’esterno sinistro offensivo, altra priorità del mercato romanista, la Roma dovrà intervenire anche in difesa e sulle corsie laterali. Il punto è diventato ancora più evidente dopo l’addio di Celik, passato alla Juventus a parametro zero dopo l’accordo verbale saltato con il club giallorosso. La sua uscita ha lasciato un doppio vuoto: da una parte nei tre centrali, dove il turco poteva giocare da braccetto di destra e all’occorrenza anche a sinistra, dall’altra sulla fascia, ruolo in cui era stato utilizzato spesso come terzino destro.

Oggi Gasperini ha di fatto soltanto Wesley e Rensch come soluzioni pienamente spendibili sulle corsie. Angeliño, almeno in questo avvio di preparazione, non sembra più il calciatore brillante visto negli anni precedenti. Il problema fisico che lo ha condizionato nella scorsa stagione, mai chiarito nei dettagli per motivi di privacy, sembra averlo frenato e oggi lo spagnolo appare ai margini del progetto tecnico. Per questo la Roma deve rimpolpare le fasce e, allo stesso tempo, trovare un jolly difensivo capace di sostituire numericamente e tatticamente Celik.

Il nome che sta prendendo corpo è quello di Israel Reyes, difensore messicano di 26 anni del Club America. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, la Roma vorrebbe acquistarlo per circa 5 milioni di euro, un’operazione low cost che permetterebbe a D’Amico di sistemare più caselle con un solo innesto. Reyes, infatti, è un profilo duttile: può giocare da terzino destro, da braccetto in una difesa a tre e all’occorrenza anche davanti alla difesa. Ha buona velocità di base e un piede discreto, caratteristiche che lo rendono un candidato interessante per completare il reparto arretrato.

Per le corsie laterali, invece, la Roma continua a guardare anche in Spagna. Il nome di Matteo Ruggeri non è mai uscito definitivamente dai radar giallorossi. Nei giorni scorsi la pista sembrava essersi raffreddata, ma a Trigoria non avrebbero perso del tutto la speranza di arrivare al terzino sinistro, profilo che Gasperini conosce molto bene e che piace per affidabilità, struttura fisica e caratteristiche tecniche. L’altro nome che stuzzica D’Amico è quello di Ivan Fresneda, terzino destro spagnolo dello Sporting Lisbona. Il giocatore andrebbe a occupare una casella oggi scoperta, quella dell’esterno destro di centrocampo, e avrebbe una valutazione intorno ai 15 milioni di euro. Un profilo giovane, di prospettiva, ma già abituato a un contesto competitivo.

Fonte: La Gazzetta dello Sport