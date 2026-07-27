Stadio Roma, via alla Conferenza dei Servizi. Sessa: “Chiudiamo entro metà settembre”, Gualtieri: “Altro salto per la costruzione dell’impianto”

Giornata importante per il futuro dello Stadio della Roma. In mattinata ha preso il via la Conferenza dei Servizi decisoria, il tavolo tecnico chiamato a esaminare il progetto dell’impianto. Nel pomeriggio, poi, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, si è tenuto un incontro istituzionale per fare il punto sull’iter amministrativo, alla presenza di Matteo Salvini, Andrea Abodi, Roberto Gualtieri, Francesco Rocca e del commissario straordinario Massimo Sessa.

Proprio Sessa ha firmato in diretta le ordinanze di nomina di Gualtieri e Rocca come sub-commissari, spiegando che l’obiettivo è accelerare il percorso amministrativo: “Lo stadio della Roma è nell’elenco del Piano degli interventi. Accelereremo il percorso da 365 giorni a 100 giorni. C’è entusiasmo e clima di collaborazione, ritengo che chiuderemo il progetto”. Prima della conferenza, lo stesso Sessa aveva indicato una possibile tempistica: “Auspichiamo che per metà settembre abbiamo chiuso il percorso”. Il commissario ha poi sottolineato come non ci siano ostacoli insuperabili, ma aspetti da armonizzare con attenzione, in particolare quelli legati alla viabilità, ai flussi e al deflusso durante le partite.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha parlato di “giornata molto importante”, spiegando che parte tecnicamente la Conferenza decisoria, con tempi più rapidi e maggiore certezza del procedimento. “Oggi si fa un altro salto per le procedure per la costruzione dello Stadio”, ha dichiarato, ringraziando Abodi, Salvini e il Commissario Sessa. Gualtieri ha ricordato il percorso iniziato quattro anni fa e la collaborazione con la Roma, sottolineando anche il valore della rigenerazione urbana: il progetto prevede nuove aree verdi, passerelle e percorsi ciclopedonali. “La AS Roma, oltre a realizzare lo stadio, darà anche oltre 100 milioni di euro per il quadrante”, ha aggiunto il sindaco. Gualtieri ha poi ribadito l’obiettivo di chiudere la Conferenza dei Servizi entro settembre e di arrivare al preludio dell’apertura dei cantieri. Sui tempi dell’impianto, il sindaco ha spiegato che la procedura ha l’obiettivo di qualificare lo stadio per Euro 2032, con la volontà di finire prima: “I tempi di realizzazione dipendono dalla Roma”.

A nome del club è intervenuta Lucia Bernabé, responsabile delle relazioni istituzionali del progetto stadio: “Oggi è un momento importante. Con la conferenza dei servizi decisoria si apre un passaggio fondamentale. La famiglia Friedkin ha creduto al progetto per uno stadio moderno e sostenibile, all’altezza dei tifosi e della storia del club”. Bernabé ha poi evidenziato come l’impianto non debba essere soltanto la nuova casa della Roma, ma anche “un valore aggiunto per il territorio” e “un volano per gli investimenti stranieri”.

Il ministro Matteo Salvini ha definito gli stadi infrastrutture da vivere tutto l’anno: “Gli stadi sono infrastrutture che hanno motivo di vivere 365 giorni all’anno. Avere stadi nuovi e sicuri è fondamentale”. Salvini ha parlato dello Stadio della Roma come di “un’opera culturale” e ha sottolineato anche il tema dei collegamenti: secondo il ministro, con un percorso pedonale si potrà arrivare direttamente allo stadio dalla stazione. Confermati anche i numeri dell’impianto: su 60.000 posti complessivi, 23.000 saranno occupati dalla Curva Sud, indicata come la più grande del mondo.

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha confermato il clima di collaborazione tra istituzioni: “C’è un tema come quello dell’Ospedale Pertini che va considerato, ma tutto va nella giusta direzione. Abbiamo già dimostrato che quando lo Stato sa lavorare insieme si raggiungono gli obiettivi”. Il percorso amministrativo, dunque, entra in una fase decisiva. La Roma e le istituzioni puntano a chiudere l’iter entro metà settembre, con l’obiettivo di avvicinare l’apertura dei cantieri e trasformare il progetto di Pietralata in una delle opere centrali della Capitale nei prossimi anni.

Giallorossi.net – T. De Cortis