FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 27 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:10 – Cannes, Gobin: “Friedkin vuole fare le cose in grande”

Antoine Gobin, manager a cui Friedkin ha affidato la crescita del Cannes, ha raccontato il progetto del club francese: “Dan ama Cannes e ha voluto ridare qualcosa a questa comunità. Vuole fare le cose in grande”. Poi sul rapporto con la Roma: “C’è un filo diretto che va oltre le due amichevoli. Siamo in contatto costante con Gandler, chissà che in futuro la collaborazione non diventi anche tecnica. Sarebbe fantastico valorizzare anche i talenti cresciuti a Trigoria”. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – Il pomeriggio di Ryan Friedkin, diviso tra Roma e Cannes

Ryan Friedkin ha seguito da bordo campo il riscaldamento di Roma e Cannes, osservando con attenzione ogni dettaglio. Il vicepresidente giallorosso ha salutato Gasperini, con cui ha un rapporto diretto, e il tecnico dei francesi Chabert. In Francia sono sicuri che con questa proprietà il Cannes farà una scalata in stile Como. (Corriere dello Sport)

Ore 8:15 – Roma, due giorni di riposo: giovedì partenza per il Galles

Dopo il pareggio in amichevole contro il Cannes, Gasperini ha concesso due giorni di riposo alla squadra. La ripresa degli allenamenti è fissata a mercoledì, mentre giovedì la Roma partirà per il Galles per la seconda parte del ritiro. Al gruppo si aggregherà El Aynaoui, reduce dai giorni extra di vacanza post Mondiale, mentre non partirà Salah-Eddine, fuori dal progetto tecnico.

Ore 7:30 – Pellegrini, giorni decisivi per il rinnovo

Giorni decisivi per la firma di Lorenzo Pellegrini sul nuovo contratto con la Roma. L’accordo dovrebbe essere di due anni con opzione per il terzo, a circa 2,5 milioni più bonus. L’obiettivo del centrocampista, come per Castro, è partire per il Regno Unito insieme al resto della squadra. (Il Tempo)

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