FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 27 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:10 – Cannes, Gobin: “Friedkin vuole fare le cose in grande”
Antoine Gobin, manager a cui Friedkin ha affidato la crescita del Cannes, ha raccontato il progetto del club francese: “Dan ama Cannes e ha voluto ridare qualcosa a questa comunità. Vuole fare le cose in grande”. Poi sul rapporto con la Roma: “C’è un filo diretto che va oltre le due amichevoli. Siamo in contatto costante con Gandler, chissà che in futuro la collaborazione non diventi anche tecnica. Sarebbe fantastico valorizzare anche i talenti cresciuti a Trigoria”. (Corriere dello Sport)
Ore 9:00 – Il pomeriggio di Ryan Friedkin, diviso tra Roma e Cannes
Ryan Friedkin ha seguito da bordo campo il riscaldamento di Roma e Cannes, osservando con attenzione ogni dettaglio. Il vicepresidente giallorosso ha salutato Gasperini, con cui ha un rapporto diretto, e il tecnico dei francesi Chabert. In Francia sono sicuri che con questa proprietà il Cannes farà una scalata in stile Como. (Corriere dello Sport)
Ore 8:15 – Roma, due giorni di riposo: giovedì partenza per il Galles
Dopo il pareggio in amichevole contro il Cannes, Gasperini ha concesso due giorni di riposo alla squadra. La ripresa degli allenamenti è fissata a mercoledì, mentre giovedì la Roma partirà per il Galles per la seconda parte del ritiro. Al gruppo si aggregherà El Aynaoui, reduce dai giorni extra di vacanza post Mondiale, mentre non partirà Salah-Eddine, fuori dal progetto tecnico.
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Ore 7:30 – Pellegrini, giorni decisivi per il rinnovo
Giorni decisivi per la firma di Lorenzo Pellegrini sul nuovo contratto con la Roma. L’accordo dovrebbe essere di due anni con opzione per il terzo, a circa 2,5 milioni più bonus. L’obiettivo del centrocampista, come per Castro, è partire per il Regno Unito insieme al resto della squadra. (Il Tempo)
IN AGGIORNAMENTO…
Io non capisco l’ostracismo su Salah-Eddine.
Ok volerlo vendere, ma nel frattempo?
Stiamo facendo giocare primavera che, purtroppo, sono evidentemente fuori contesto, almeno per ora (ma vi ricordate le barricate per Cherubini quando doveva andate alla Juve?),
io credevo molto in Mannini, ma devo ammettere che l’anno scorso in B ha deluso,
e mi pare confermi i limiti,
ma Salah-Eddine no, deve restare fuori.
Boh….
I limiti dei primavera sono essenzialmente FISICI. La differenza si è vista ieri. La Roma B, dovrebbe essere una squadra di serie C, come il Cannes: e mi pare che i francesi fossero molto in avanti rispetto ai nostri. Forse, nell’attesa di un progetto oneroso, ovvero quello della seconda squadra, la proprietà potrebbe proprio valorizzare i migliori ragazzi girandoli al Cannes.
Concordo
visto che Angelino rimane una grossa incognita Eddine sarebbe l’unico arruolabile che abbiamo a sinistra
ma evidentemente a Gasp proprio non piace oppure hanno deciso di fare cassa monetizzando un po sulla discreta partecipazione mondiale per evitare qualche sacrificio sanguinoso
credo che il limite maggiore di allenatori considerati “top”, sia proprio quello di essere talmente attaccati alle proprie idee, da risultare a volte “de coccio” anche di fronte all’evidenza dei fatti. Se vuoi vendere un giocatore, è vero che se lo fai giocare rischi potenzialmente un infortunio, ma neanche lo metti in vetrina (nè ti fai una vera idea sul suo eventuale impiego). Ma del resto ci capitò anche con Mou che piuttosto che far giocare alcuni giocatori mise i primavera
Altro che U-23… Se il Cannes riuscisse a salire di un’altra categoria (Ligue 2) sarebbe un’ottima destinazione per i nostri ragazzi.
Per farsi le ossa, no le cannes.
L’Everton ha già cominciato. J’ha mannato na punta dell’academy a gennaio e ha contribuito in parte a la promozione in serie C
Già adesso è più formativo della Primavera
L’erede ar trono der gruppo friedkin ha fatto n’faccione…
Troppe magnate tra Zuma e Fingers
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.