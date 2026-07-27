LIVE | Castro è arrivato a Roma: circa 200 tifosi alla stazione Termini lo accolgono festanti – FOTO | VIDEO

La Roma si prepara ad accogliere Santiago Castro, primo acquisto del mercato giallorosso. L’attaccante argentino del Bologna è atteso questa sera nella Capitale, dove inizierà la sua nuova avventura agli ordini di Gian Piero Gasperini. Il classe 2004 arriverà alla stazione Termini alle 23:45, orario previsto per l’arrivo del suo treno.

Castro sbarcherà a Roma dopo l’accordo raggiunto tra i giallorossi e il Bologna per un’operazione da circa 35 milioni di euro più bonus, investimento importante con cui il club consegna al tecnico il vice Malen richiesto per rinforzare l’attacco. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta l’arrivo di Santiago Castro a Roma, con tutti gli aggiornamenti dalla stazione Termini, le prime immagini, le foto e i video dell’evento.

LIVE | ORE 23:55 – CASTRO ARRIVATO A ROMA, L’OVAZIONE DEI TIFOSI

Santiago Castro è arrivato a Roma, ed è appena uscito dalla Stazione Termini, accolto tra i cori dei numerosi tifosi presenti. Il giocatore, a cui è stata prontamente messa una sciarpa al collo, è apparso visibilmente sorridente. L’attaccante è stato scortato nella macchina del club giallorosso e ha lasciato la stazione. Domani le visite mediche e le firme sui contratti.

Santiago Castro è arrivato a Roma Termini: l’attaccante è pronto per iniziare la sua nuova avventura in giallorosso pic.twitter.com/ahAuhwz6Oc — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 27, 2026

LIVE | ORE 23:45 – CIRCA 200 TIFOSI A TERMINI

Sono circa 200 i tifosi presenti alla stazione Termini in attesa dell’arrivo di Santiago Castro, il cui treno per Roma dovrebbe arrivare in questi minuti nella Capitale.

Redazione Giallorossi.net