CALCIOMERCATO | La Roma non molla per Nusa. Pedullà: “C’è il sì del giocatore, nessun dubbio sulle condizioni fisiche”

La Roma continua a lavorare per consegnare a Gian Piero Gasperini l’ala offensiva di piede destro richiesta fin dall’inizio del mercato. Dopo aver visto sfumare Crysencio Summerville, il club giallorosso ha reagito chiudendo il primo colpo dell’estate, Santiago Castro, ma resta ancora scoperta la casella dell’esterno sinistro offensivo. Il primo nome sul taccuino di Tony D’Amico resta Antonio Nusa, classe 2005 del Lipsia. Il talento norvegese piace molto alla Roma e la pista non è stata abbandonata. Anzi, i giallorossi continuano a lavorare con il club tedesco per provare a trovare un’intesa economica.

Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà in questi minuti, non ci sarebbero dubbi sulle condizioni fisiche del giocatore. Un dettaglio importante, considerando le ricostruzioni circolate nei giorni scorsi sul passato del norvegese e sulle visite mediche non superate con il Brentford nel 2024. Per la Roma, dunque, il tema fisico non rappresenterebbe un ostacolo. Non solo: Nusa ha aperto a un eventuale trasferimento nella Capitale. Anche questo è un passaggio rilevante, perché conferma come il problema principale dell’operazione non sia legato alla volontà del calciatore, ma alla posizione del Lipsia.

Il vero nodo resta infatti il prezzo. Il club tedesco valuta molto Nusa e non intende fare sconti importanti. La richiesta resta alta e rende l’affare complesso, soprattutto per una Roma che deve bilanciare le risorse su più ruoli e non può concentrare tutto il budget su un solo acquisto. D’Amico, però, continua a tenere viva la trattativa. Dopo Castro, l’obiettivo è completare il reparto offensivo con l’esterno tanto atteso da Gasperini. Nusa resta una pista difficile, ma ancora aperta: la Roma lavora per capire se esistano i margini per avvicinare le richieste del Lipsia e provare a trasformare il gradimento in un affondo concreto.

#Nusa: la #Roma continuerà a lavorarci. Non ci sono accordi, ma i contatti con il #Lipsia sono vivi. Il calciatore ha aperto, altrimenti la Roma avrebbe già mollato la pista. Il resto va fatto e la Roma valuterà prima di andare eventualmente su altre soluzioni https://t.co/JqDq0EyK7D — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 27, 2026

FONTE: alfredopedulla.com