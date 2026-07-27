ON AIR | Giustinani: “Castro grande acquisto, è un Lautaro che sta per esplodere”, Pruzzo: “Mi ricorda Muriel”, Ferrazza: “Con Gasp può esplodere”, Corsi: “Se spendi anche per l’ala, giù il capello e applausi”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Per Castro l’accordo chiuso già venerdì. La prudenza era data dal fatto che Ryan Friedkin a Cannes c’aveva un po’ da fare, stavano aspettando l’ultimo ok, ma lui ha risposto il giorno dopo…sai, una cena in piedi, un vernissage…poi ieri è dovuto andare per forza a vedere la partita perchè stava lì… Strano che la Roma abbia detto no al Bologna per Vaz: o lo vogliono tenere come terzo attaccante oppure lo vogliono cedere in un club meno blasonato, perchè al Bologna rischierebbe di non giocare mai. Come scelta per Dovbyk invece è molto appropriata, siccome è un ragazzo molto sensibile, una piazza come Bologna lo può aiutare. Per lui può essere l’ideale. Per me Castro è tanta roba, è uno dei calciatori più interessanti di questo campionato…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Chiesa è il classico nome che tornerà caldo a Ferragosto inoltrato…Castro è un’operazione che farebbe bene a tutti, speriamo che si riesca a inserire anche Dovbyk nell’affare. C’è da arginare una parte di critica che si domanda perchè fino a ieri stavi trattando l’esterno sinistro e ora chiudi per Castro…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Castro è un calciatore che mi piace molto, ma visto quello che è successo ultimamente aspettiamo l’ufficialità… Gasp vuole spendere tutto il budget sull’attacco, è ossessionato. Mi sembra il preludio per un grosso acquisto a sinistra, perchè Gasperini prende Castro non per fare l’esterno come dice qualcuno, ma per fare il vice Malen. Secondo me in mano a Gasp, questo ragazzo ha un potenziale enorme…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Castro è molto bravo, ha delle prodezze balistiche non indifferenti, calcia bene, e ha dei margini di crescita. Può giocare anche con Malen perchè ha caratteristiche diverse, sa difendere il pallone e in area avversaria è letale. Per me questo è un gran colpo, non ha ancora grandi numeri ma paghi il potenziale. Se prendere prima Castro a quelle cifre limiterà il budget per l’ala, la cosa mi farebbe storcere il naso. Se invece dopo i 35 per Castro la Roma spende 50 milioni per l’attaccante di sinistra, allora giù il cappello e faccio un applauso…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Io non capisco perchè ieri non ha giocato Arena invece di Dovbyk…per me quel ragazzo profuma di calciatore. Diamo spazio a questo ragazzo, io l’avrei fatto giocare già l’anno scorso, erano tutti morti prima dell’arrivo di Malen, forse con lui in campo qualche gol in più l’avremmo fatto fino a Capodanno. Non li facciamo ammuffire questi ragazzi…”

Gabriele Giustiniani (Tele Radio Stereo): “Se arriva Castro vedremo come giocherà Gasperini: Castro ti dà un ventaglio di possibilità offensive mostruoso. Può giocare con Malen, può fare la sua alternativa, ti puoi mettere con i tre davanti, con i due dietro l’unica punta…è un acquisto molto importante. A me fa impazzire, per me Castro è un Lautaro che sta per esplodere…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “La Roma sta cortissima in questo momento. Serve il ritorno dei calciatori che hanno fatto il mondiale, il recupero di Pisilli, e poi che Pellegrini firmi. Ci dicono che non è in grado di allenarsi, ma sono passati quattro mesi…che s’è fatto, un crociato? Io non ci credo. Ma perchè non firma Pellegrini? Sarebbe ridicolo se fosse per la mensilità di luglio, non ha contratto, è disoccupato, è un falso problema e non può essere questo, non facciamo ridere. E’ tutto molto strano, lo sapevi da un anno che il contratto scadeva a giugno, e ancora stai a discutere…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Castro è un bel giocatore, a me piace. Non è forte di testa? Ma guardate che è uno che di testa si fa rispettare. La base è di buon livello, e con Gasperini può migliorare. Mi dà l’idea di un ragazzo che ha voglia di imparare. Alla Roma fa un bel salto, anche importante: giocherà la Champions in una piazza molto esigente, ma lui mi dà l’idea di uno che vuole crescere. La struttura fisica conta relativamente: non è grosso quanto Dovbyk, ma non è assolutamente uno leggerino…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Castro era stato pagato 15 milioni, ora lo rivendono a 35, bisogna fare i complimenti a Sartori visto che si parla tanto di saper fare le plusvalenze. Castro mi sembra Muriel, ha quelle caratteristiche, è un gran bel giocatore, è uno forte che non ha una grande continuità, ma ha qualità. Può fare sia il centravanti che il suo assistente…credo che sia un ottimo acquisto. Dovbyk? C’è incompatibilità tecnica con Gasperini, ha la necessità di rilanciarsi e la Roma ha tutto l’interesse che lo faccia. Lui il primo anno, di riffa o di raffa, aveva messo insieme 17 reti. Deve trovare una collocazione, e se la trova nel nostro campionato va bene uguale…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Castro è un ottimo giocatore, è un attaccante di manovra, non è una punta statica, è uno che fa segnare anche gli altri, non fa tantissimi gol, se ne fa 8-9 gol a stagione è già tanto, ma li fa spesso decisivi. Castro e Malen sono un’ottima batteria di attaccanti. 35 milioni sono un po’ esagerati come valutazione, ma i prezzi ormai sono quelli. Con i centravanti la Roma è a posto, ora deve andare sugli esterni. Dovbyk? Per me non è stato un colpo sbagliato, il primo anno ha fatto tanti gol, il secondo ha avuto diversi infortuni. Ma ha un modo di giocare che non si sposa con quello di Gasperini ed è giusto che la Roma lo dia via per vedere se si può rivalutare. Si fa così…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Castro è molto buono, io lo vedevo come un nuovo Raspadori, poi Raspadori si è perso. E’ un calciatore che può scombussolare le partite in corso d’opera, è un buon acquisto. Il prezzo è esagerato, è un bell’affare per il Bologna. Castro è un ottimo giocatore, non è una punta vera e propria, quei 7-8 gol te li fa, se arrivasse in doppia cifra sarebbe un successo…”

Redazione Giallorossi.net