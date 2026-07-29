CALCIOMERCATO | Bahoya e Fofana, la Roma vuole mettere le ali

L’arrivo di Castro non chiude il lavoro della Roma sul reparto offensivo. Il club giallorosso ha infatti intenzione di aggiungere alla rosa altri due esterni, scrive oggi Leggo (F. Balzani), con una tabella di marcia già definita: il primo dovrebbe arrivare prima della partenza per il Galles, il secondo entro Ferragosto. L’obiettivo è consegnare a Gasperini un nuovo titolare e un’alternativa, mentre i nomi realmente trattati continuano a essere protetti dal massimo riserbo.

La pista che porta ad Antonio Nusa appare sempre più complicata. Il Lipsia continua a chiedere 60 milioni di euro e, senza un’apertura in tempi brevi, la Roma è pronta a interrompere l’inseguimento. Tony D’Amico sta quindi concentrando il proprio lavoro soprattutto tra Francia e Germania, dove al momento emergono due profili: Malick Fofana del Lione e Jean-Mattéo Bahoya dell’Eintracht Francoforte.

Fofana ha 21 anni, è nel giro della nazionale belga e percepisce uno stipendio da 1,8 milioni di euro. La Roma sarebbe pronta almeno a raddoppiargli l’ingaggio, mentre il Lione valuta il cartellino circa 40 milioni, una cifra già considerata sostenibile dal club giallorosso. Su livelli economici simili si colloca Jean-Mattéo Bahoya, nazionale francese Under 21 e indicato come il calciatore più veloce della Bundesliga. Si tratta di candidature meno appariscenti rispetto a quella di Summerville, ma ritenute più compatibili con le richieste tecniche di Gasperini. Le alternative portano invece in Premier League, dove giocano Adingra del Sunderland e Kevin del Fulham.

Fonte: Leggo