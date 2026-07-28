CALCIOMERCATO | Roma, sorpresa Fofana: il belga del Lione è in lista per la fascia

Un nome nuovo entra nel casting della Roma per l’esterno offensivo tanto richiesto da Gian Piero Gasperini. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il club giallorosso starebbe lavorando a Malik Fofana, ala belga del Lione, classe 2005, profilo considerato molto interessante per caratteristiche tecniche, età e margini di crescita.
Fofana è un esterno di piede destro, utilizzabile sia a destra che a sinistra, ma soprattutto sulla corsia mancina può diventare un giocatore molto adatto all’idea di calcio di Gasperini. Rapido, veloce, tecnico, capace di saltare l’uomo e creare superiorità nell’uno contro uno, il belga ha caratteristiche che ricordano da vicino quelle di Crysencio Summerville, obiettivo a lungo inseguito dalla Roma prima dell’inserimento dell’Al Hilal. Il nome di Fofana non sarebbe una semplice suggestione. La Roma si è informata, ha aperto un tavolo e tiene il giocatore come opzione calda, con D’Amico che sta lavorando su diverse piste dopo la scottatura vissuta con l’affare Summerville. L’esterno belga ha uno stipendio alla portata (guadagna circa 2,7 milioni lordi a stagione), con i giallorossi pronti a garantirgliene 4. L’ostacolo principale resta il costo del cartellino. Il Lione chiede un investimento importante, intorno ai 40 milioni di euro, cifra alta che la Roma punta ad abbassare.
Fofana era stato seguito da diversi club già nella scorsa stagione, quando il suo rendimento aveva attirato molte attenzioni in giro per l’Europa, tra cui addirittura il Barcellona. Quest’anno, però, un problema fisico piuttosto serio alla caviglia lo ha frenato e gli ha impedito di giocare con continuità. Il belga sembra essersi finalmente messo alle spalle il momento difficile, e attualmente si sta allenando con i compagni nel ritiro della squadra francese. Una situazione che non avrebbe scoraggiato la Roma, convinta delle qualità del calciatore e della sua compatibilità con il progetto tecnico di Gasperini. Il belga rappresenta un profilo giovane ma già pronto, con margini importanti e caratteristiche molto precise: strappo, velocità, dribbling, tecnica e capacità di agire su entrambe le corsie offensive. Esattamente l’identikit che la Roma sta cercando da settimane per completare il reparto avanzato.
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Per ora resta una pista da seguire con attenzione, ma il nome di Malik Fofana può diventare caldo nelle prossime ore. Soprattutto qualora l’obiettivo Nusa, nome al momento alla ribalta delle cronaca, dovesse confermarsi fuori dalla portata dei giallorossi. D’Amico lavora per chiudere un colpo entro la fine di luglio e il belga del Lione è uno dei tavoli aperti: un possibile colpo a sorpresa per regalare finalmente a Gasperini l’esterno di gamba e qualità che aspetta dall’inizio del mercato.
Giallorossi.net – G. Pinoli
As Roma: quanto costa questo calciatore? Tutte le societa’ del mondo: minimo 40. Fine della storia.
quest’anno pure una zucca costa 40/60 mln.
l’anno scorso anche i massaggiatori costavano 25M perchè eravamo squadra da uefa, ora che siamo da champions tutto costa quasi il doppio
Ecco questo ragazzo magari ce casca..forte vero.
50 M come minimo
sarà anche bravo… ma dopo l’infortunio della caviglia dell’anno scorso non rischierei. Poi alto 1.69
può fare molto fatica in Italia.
concordo, un conto è che lo prendi come affare a 25 milioni tipo Koné ma se ti chiedono 40 milioni dopo un anno che ha fatto proprio schifo ci penserei bene
Fa 60 chili. Al primo contrasto finisce in tribuna come Zaragoza.
quanto costa un cono 3 gusti con la panna?
chiediamo 40mln e visto che si stava interessando a quella villa vista lago non dubitiamo che la disponibilità ci sia
Abbiamo capito che a Trigoria da anni sono contro gli esterni di piede mancino… Mah
non va più di moda. ormai le ali scendono, convergono e fanno o tiraggir’. i cross só roba sopravvalutata.
Il Lione come mentalità di vendita è tipo il Lipsia o come le portoghesi, sono botteghe care. Io il campionato francese ogni tanto lo vedo ed ha dei guizzi interessanti, l’anno scorso non credo sia arrivato a 20 presenze ed ha si e no 2/3 goal e 2/3 assist. Transfermarkt da 23 milioni di € come prezzo del cartellino, però per chissà quale oscuro mistero con la Roma si parte da 40.
Forse perché Transfermarkt non fa proprio testo, dato che le quotazioni sono la media di quelle fatte dagli utenti? Infatti Svilar è stato a lungo valutato cifre irrisorie, solo per ricordarne uno. Comunque l’anno precedente aveva fatto faville, se si riesce a contenere la cifra si tratterebbe di un ottimo acquisto.
Non so che Transfermarkt usi, ma la valutazione è di 30m. Giocatore potenzialmente da 100m facili in questo mercato, una spanna sopra a Summerville e non di poco. Se dovesse arrivare lui, penso che ci sarà da divertirsi.
SAREBBE un bel colpo.. perché no…
Buona sera. Ribadisco la mia idea; la quasi totalità delle notizie che commentiamo sono frutto di uno schema ormai sgamato del cronista di turno. La Roma pensa, chiede, valuta un nome, poi presenta un’offerta che corrisponde a una valutazione congrua. Successivamente la squadra proprietaria del cartellino rilancia (perchè non vuole vendere), così… la Roma non chiude mai la maggior parte delle trattative. Invece, quando porta a termine gli acquisti il nome esce 24 -48 ore prima… vedi Castro.
Sarà anche forte ma 2 gol in campionato + infortunio = 40M? Soulè ne vale 400?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.