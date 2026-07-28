CALCIOMERCATO | Roma, sorpresa Fofana: il belga del Lione è in lista per la fascia

Un nome nuovo entra nel casting della Roma per l’esterno offensivo tanto richiesto da Gian Piero Gasperini. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il club giallorosso starebbe lavorando a Malik Fofana, ala belga del Lione, classe 2005, profilo considerato molto interessante per caratteristiche tecniche, età e margini di crescita.

Fofana è un esterno di piede destro, utilizzabile sia a destra che a sinistra, ma soprattutto sulla corsia mancina può diventare un giocatore molto adatto all’idea di calcio di Gasperini. Rapido, veloce, tecnico, capace di saltare l’uomo e creare superiorità nell’uno contro uno, il belga ha caratteristiche che ricordano da vicino quelle di Crysencio Summerville, obiettivo a lungo inseguito dalla Roma prima dell’inserimento dell’Al Hilal. Il nome di Fofana non sarebbe una semplice suggestione. La Roma si è informata, ha aperto un tavolo e tiene il giocatore come opzione calda, con D’Amico che sta lavorando su diverse piste dopo la scottatura vissuta con l’affare Summerville. L’esterno belga ha uno stipendio alla portata (guadagna circa 2,7 milioni lordi a stagione), con i giallorossi pronti a garantirgliene 4. L’ostacolo principale resta il costo del cartellino. Il Lione chiede un investimento importante, intorno ai 40 milioni di euro, cifra alta che la Roma punta ad abbassare.

Fofana era stato seguito da diversi club già nella scorsa stagione, quando il suo rendimento aveva attirato molte attenzioni in giro per l’Europa, tra cui addirittura il Barcellona. Quest’anno, però, un problema fisico piuttosto serio alla caviglia lo ha frenato e gli ha impedito di giocare con continuità. Il belga sembra essersi finalmente messo alle spalle il momento difficile, e attualmente si sta allenando con i compagni nel ritiro della squadra francese. Una situazione che non avrebbe scoraggiato la Roma, convinta delle qualità del calciatore e della sua compatibilità con il progetto tecnico di Gasperini. Il belga rappresenta un profilo giovane ma già pronto, con margini importanti e caratteristiche molto precise: strappo, velocità, dribbling, tecnica e capacità di agire su entrambe le corsie offensive. Esattamente l’identikit che la Roma sta cercando da settimane per completare il reparto avanzato.

Per ora resta una pista da seguire con attenzione, ma il nome di Malik Fofana può diventare caldo nelle prossime ore. Soprattutto qualora l’obiettivo Nusa, nome al momento alla ribalta delle cronaca, dovesse confermarsi fuori dalla portata dei giallorossi. D’Amico lavora per chiudere un colpo entro la fine di luglio e il belga del Lione è uno dei tavoli aperti: un possibile colpo a sorpresa per regalare finalmente a Gasperini l’esterno di gamba e qualità che aspetta dall’inizio del mercato.

Giallorossi.net – G. Pinoli