Mancini, l’agente rivela: “Volevo portarlo via dalla Roma, lui ha rifiutato tutto pur di restare”

Retroscena di mercato su Gianluca Mancini. A raccontarlo è stato il suo agente, Giuseppe Riso, che ha svelato ai microfoni di fcinter1908.it come il difensore giallorosso abbia rifiutato offerte importanti pur di restare alla Roma. “Io volevo venderlo e portarlo via dalla Roma, lui ha rifiutato tutto per la Roma. Io gli ho detto che era pazzo, ma lui è felice così”, ha dichiarato Riso, raccontando la volontà del giocatore di continuare la propria avventura in giallorosso nonostante le possibilità arrivate sul mercato.
L’agente ha poi aggiunto: “Aveva offerte importanti con più soldi, io lo avrei venduto. Gasperini e D’Amico sono stati più bravi di me a convincerlo”. Parole che confermano il peso di Mancini dentro il nuovo progetto romanista e la volontà del club di trattenere uno dei leader dello spogliatoio. Il difensore è considerato un punto fermo da Gian Piero Gasperini, che ha spinto per averlo ancora al centro della difesa romanista. Una scelta condivisa anche da Tony D’Amico, decisivo nel blindare il giocatore e respingere le sirene di mercato.
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Riso ha parlato poi di Cristante, altro suo assistito: “Bryan è il capitano e non ha mai pensato di lasciare la Roma. Ha 360 partite in giallorosso… entrerà nella storia della Roma per sempre”.
Redazione Giallorossi.net
E c’è chi continua a parlare male di Mancini
Il mio CAPITANO <3
:v
diciamo che il signor Riso è rimasto con il cerino in mano… già si pregustavan tutti i bei barbettoni che intascava se Mancio cambiava!!!!🤬🤬🤬..ora Mancio dovrebbe cambiare procuratore!!!🤣🤣🤣👍👍👍🫶🫶🫶
le parole confermano, che Beppe Riso non dovrebbe entrare a Trigoria, come fa da anni purtroppo!!!
Ma magari te levassi de torno, che ne dici Beppi’…?!
Fosse pure pe’ dignità.
Mancini manco te se fila!
GRANDE MANCIO.
FORZA ROMA
la rovina dei giocatori e del calcio in generale.
Ormai sono gli agenti e procuratori che fanno il mercato, non più le società. Adesso si parla pure che la Roma ha proposto Soulè al Milan. Poi noi ci arrabbiamo con la società quando sono i procuratori a proporre questi scambi per guadagnarci di più
Beppe Riso che da quanno che fa er procuratore che fa de tutto pe fasse amà da li Romanisti. Difatti chi è che nun c’ha a core er Giorgio Mendes de Reggio Calabria, qui a Roma?
grande mancio ormai sei troppo romanista….♥️💛
Mancini è il vero capitano della Roma insieme a Svilar
Onore a te Mancini… Questo è l’ennesimo gesto d’amore per la magica… Grande Gianluca 💪👏
giocatori così, alzano il livello medio della squadra, soprattutto se piena di giovani.
Attaccamento alla maglia, leadership ed esempio, servono per far rendere al massimo tutti quelli che scendono in campo
grande Mancio
Ecco chi lo aveva proposto all’ Inter e chi è che cerca di appoggiarci Frattesi e Pinamonti
Beppe Riso fuori da Trigoria!
Ma devi baciare per terra quando entri a Trigoria ! 7 anni de cristante e altri due mancini non stiamo a parla né di Emerson né di Samuel a Roma hanno fatto come gli pare insieme al magnifico capitano grazie che vogliono rimanere !solo che qui se dimentica troppo facilmente tutto se perdona .Quali squadre volevano Mancini?il Real ,il Barcellona,il PSG e quali cristante ma Statte bono . Io ripeto vorrei titolari i Samuel i,Aldair i benatia e a centrocampo altro non sti due .
L’unica cosa che desumo da questa intervista e’ che sarebbe il caso che Mancini cambiasse agente.
E tu Riso quanto ci avresti guadagnato per commissioni? Non fate gli interessi dei vostri assistiti ma i vostri
Bel personaggio il signor Riso… che, per la cronaca, gestisce anche Frattesi / Pinamonti / Baldanzi… PS: gestisce anche Cristante, immagino pure lui gli abbia risposto picche…
Voleva venderlo come se lui fosse il proprietario del cartellino, ma cm si permette di fare certe affermazioni e far passare un giocatore cm pazzo se accetta di rimanere alla Roma piuttosto che andare a Milano, ha guadagnato bene anche sul rinnovo cn la Roma questo signor Riso, spero che la società nn consideri più i suoi giocatori da oggi in poi, si crede Dio questo procuratore
Ricapitoliamo:
Beppe entra a trigoria e dice “Gianluca è in scadenza e non ho problemi a trovargli un club ,che proponete?”
Risposta ,”tanti soldi a te e ……..allungamento x Gianluca “.
Chiude Beppe “bene firmiamo subito e poi rilascio intervista al primo che capita dicendo che Gianluca ama Roma e che D’amico e Gasp sono stati top”.
Fine
Parole che confermano quanto Riso sia uno …….
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.