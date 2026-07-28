Mancini, l’agente rivela: “Volevo portarlo via dalla Roma, lui ha rifiutato tutto pur di restare”

Retroscena di mercato su Gianluca Mancini. A raccontarlo è stato il suo agente, Giuseppe Riso, che ha svelato ai microfoni di fcinter1908.it come il difensore giallorosso abbia rifiutato offerte importanti pur di restare alla Roma. “Io volevo venderlo e portarlo via dalla Roma, lui ha rifiutato tutto per la Roma. Io gli ho detto che era pazzo, ma lui è felice così”, ha dichiarato Riso, raccontando la volontà del giocatore di continuare la propria avventura in giallorosso nonostante le possibilità arrivate sul mercato.

L’agente ha poi aggiunto: “Aveva offerte importanti con più soldi, io lo avrei venduto. Gasperini e D’Amico sono stati più bravi di me a convincerlo”. Parole che confermano il peso di Mancini dentro il nuovo progetto romanista e la volontà del club di trattenere uno dei leader dello spogliatoio. Il difensore è considerato un punto fermo da Gian Piero Gasperini, che ha spinto per averlo ancora al centro della difesa romanista. Una scelta condivisa anche da Tony D’Amico, decisivo nel blindare il giocatore e respingere le sirene di mercato.

Riso ha parlato poi di Cristante, altro suo assistito: “Bryan è il capitano e non ha mai pensato di lasciare la Roma. Ha 360 partite in giallorosso… entrerà nella storia della Roma per sempre”.

Redazione Giallorossi.net