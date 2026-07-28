CALCIOMERCATO | Moretto: “Soulé resta in uscita dalla Roma, il giocatore è stato proposto al Milan”

L’arrivo di Santiago Castro cambia gli scenari in casa Roma anche sul fronte cessioni. La società giallorossa, infatti, si sarebbe aperta all’idea di ascoltare eventuali offerte per Matias Soulé, mentre resta sotto osservazione anche la posizione di Manu Koné.
Sul possibile addio dell’argentino si registra un retroscena di mercato che porta dritto al Milan. Nelle ultime settimane il profilo di Soulé è stato infatti proposto e valutato dal club rossonero, alla ricerca di un giocatore con caratteristiche simili a quelle dell’ex Juventus.
Resta però da capire se questo interesse possa trasformarsi in una trattativa concreta, oppure se al momento si tratti soltanto di un contatto esplorativo tra le parti.
(Fonte: Fabrizio Romano)
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