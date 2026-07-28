ULTIMA ORA | Malagò annuncia Roberto Mancini come nuovo ct dell’Italia. In arrivo Ranieri come dt

Roberto Mancini torna sulla panchina dell’Italia. L’annuncio è arrivato in questi minuti direttamente da Giovanni Malagò al Consiglio Federale, che dopo il caos delle ultime ore ha sciolto le riserve e scelto il nuovo commissario tecnico della Nazionale. La decisione arriva dopo il clamoroso dietrofront su Andrea Pirlo, che sembrava ormai destinato a diventare il nuovo CT azzurro, e dopo le dimissioni lampo di Paolo Maldini e Leonardo, usciti di scena a pochi giorni dall’inizio del loro incarico.
Mancini era da sempre il nome preferito di Malagò e ora torna alla guida dell’Italia, a distanza di qualche anno dalla sorprendente decisione di lasciare la Nazionale per accettare la proposta dell’Arabia Saudita, dove aveva allenato la nazionale saudita. Non sarà l’unica novità del nuovo corso azzurro. Nelle prossime ore è atteso anche l’annuncio di Claudio Ranieri, ex senior advisor della Roma, come nuovo direttore tecnico della Nazionale. Una scelta di grande esperienza per provare a ricostruire subito l’area tecnica dopo il terremoto delle ultime ore.
Dopo il caso Pirlo, l’addio di Maldini e Leonardo e giorni di grande incertezza, l’Italia riparte dunque da Mancini. Per lui si tratta di un ritorno pesante, con l’obiettivo di riaprire un ciclo azzurro e ricompattare una Nazionale finita di nuovo nel caos. Una scelta però destinata a far discutere ancora.
Giallorossi.net – T. De Cortis
devono fare riforme sostanziali, oppure puoi mettere pure Ancelotti sfumato al Klopp e ricoperto de Ferguson, nn cambia nulla
Malagò e tutto il resto del sistema calcio italiano, semplicemente imbarazzanti.
su Ranieri in nazionale non ho mai avuto dubbi
spero solo non parta il processo contro Sir Claudio
ci sono ruoli e ruoli
come Allenatore Ranieri è una forza, dirigente meno.
guardate Maldini, il Maradona dei difensori in campo, dirigente da poco.
Mancini non lo sopporto avendo abbandonato l’Italia per il denaro arabo mentre era ancora ct azzurro. ma Ranieri è tutta un’altra storia
Ranieri è “svincolato” è può fare ciò che vuole, senza critiche.
scegliere Maldini e Leonardo, che tirano fuori dal cilindro Pirlo, allenatore fallimentare ovunque sia stato, è una sciagura.
Come dirigente ti ha portato Gasp che ti ha riportato in Champions, poi che con Gasp sia impossibile lavorare e si sono scannati è un altro discorso, però come dirigente ha fatto più il bene della Roma (a discapito del proprio) in pochi mesi che tutta la gente che lo ha preceduto.
Bin Salman. Non serve dire altro.
Bella rivoluzione..
La squadra Nazionale è espressione dei sentimenti patriottici di un intero paese.
Ne abbiamo avuto la riprova con i recenti Campionati del Mondo ,con le squadre accolte al loro rientro in patria in maniera trionfale.
Ebbene,riaffidare la panchina della nazionale italiana ad uno che l’ha mollata per soldi,per me è un affronto fatto alla gente che si nutre di emozioni e di passione.
Ma esiste un Codice Etico nella Federcalcio o tutto si decide con un aperitivo alla Canottieri Aniene?
Ammazza idee innovative vedo!!!
trenta denari
🤥Vergogna🤥
“il nuovo che avanza” aahahahaah
Italia sob, Italia prot!
Mancini lascia la Nazionale per una vagonata di soldi arabi e va bene, forse l’avrei fatto anche io ma, se ritorni, allenasse qualunque squadra tranne l’Italia, la tua figura di m. l’hai già fatta! Baldini ha detto che alcuni dirigenti del calcio italiano sono lestofanti? E allora W Baldini ma soprattutto….forza Roma sempre!! ❤️🧡
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.