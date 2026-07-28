ULTIMA ORA | Malagò annuncia Roberto Mancini come nuovo ct dell’Italia. In arrivo Ranieri come dt

Roberto Mancini torna sulla panchina dell’Italia. L’annuncio è arrivato in questi minuti direttamente da Giovanni Malagò al Consiglio Federale, che dopo il caos delle ultime ore ha sciolto le riserve e scelto il nuovo commissario tecnico della Nazionale. La decisione arriva dopo il clamoroso dietrofront su Andrea Pirlo, che sembrava ormai destinato a diventare il nuovo CT azzurro, e dopo le dimissioni lampo di Paolo Maldini e Leonardo, usciti di scena a pochi giorni dall’inizio del loro incarico.

Mancini era da sempre il nome preferito di Malagò e ora torna alla guida dell’Italia, a distanza di qualche anno dalla sorprendente decisione di lasciare la Nazionale per accettare la proposta dell’Arabia Saudita, dove aveva allenato la nazionale saudita. Non sarà l’unica novità del nuovo corso azzurro. Nelle prossime ore è atteso anche l’annuncio di Claudio Ranieri, ex senior advisor della Roma, come nuovo direttore tecnico della Nazionale. Una scelta di grande esperienza per provare a ricostruire subito l’area tecnica dopo il terremoto delle ultime ore.

Dopo il caso Pirlo, l’addio di Maldini e Leonardo e giorni di grande incertezza, l’Italia riparte dunque da Mancini. Per lui si tratta di un ritorno pesante, con l’obiettivo di riaprire un ciclo azzurro e ricompattare una Nazionale finita di nuovo nel caos. Una scelta però destinata a far discutere ancora.

Giallorossi.net – T. De Cortis