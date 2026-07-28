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LIVE | Dovbyk è arrivato a Bologna: sciarpa al collo rossoblù e saluto ai tifosi. Ora le visite mediche – VIDEO

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LIVE | ORE 12:50 – DOVBYK A BOLOGNA, VISITE MEDICHE NELLE PROSSIME ORE

Dopo l’arrivo di Santiago Castro a Roma nella tarda serata di ieri, si muove anche l’altra parte dell’operazione con il Bologna. Pochi minuti fa Artem Dovbyk è atterrato all’aeroporto del capoluogo emiliano per iniziare la sua nuova esperienza con il club rossoblù. L’attaccante ucraino sosterrà nella giornata di oggi le visite mediche, prima di firmare il nuovo contratto con il Bologna. Il centravanti lascia così la Roma e si prepara a cominciare una nuova avventura in Serie A, in un’operazione collegata ma formalmente separata rispetto all’arrivo di Castro in giallorosso.

Come si vede in un video pubblicato da Gianluca Di Marzio, Dovbyk è stato accolto dal direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio. Il giocatore ha poi posato per alcune foto con la sciarpa rossoblù al collo. Ad attenderlo in aeroporto non erano presenti molti tifosi del Bologna, ma l’arrivo dell’ucraino rappresenta comunque un passaggio importante nella giornata di mercato sull’asse Roma-Bologna. Castro è già sbarcato nella Capitale, Dovbyk è arrivato in Emilia: ora mancano visite, firme e comunicati ufficiali.

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