CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 28 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 | Lang non scalda, Elzazzouli e Schade troppo cari

La Roma continua a valutare alternative per l’esterno offensivo, ma alcune piste sembrano già poco praticabili. I sondaggi per Abde Elzazzouli (24) e Kevin Schade (24) non hanno prodotto sviluppi, con costi considerati fuori mercato, mentre Noa Lang (27), proposto da intermediari, non è stato preso in considerazione dalla dirigenza giallorossa. (Il Tempo)

Ore 9:25 | Koné, attesa un’offerta dalla Premier

Manu Koné (25) resta al centro dei pensieri di mercato della Roma. Nei prossimi giorni è attesa un’offerta importante dalla Premier League, con il Manchester United in prima fila e Chelsea e Arsenal più defilate. Il francese resta una delle possibili cessioni pesanti per finanziare il mercato giallorosso. (Il Tempo)

Ore 9:00 | Bahoya piano B per l’attacco

Jean-Matteo Bahoya (21) è uno dei profili valutati dalla Roma per rinforzare la corsia offensiva sinistra. L’esterno dell’Eintracht Francoforte è seguito da gennaio e ha una valutazione intorno ai 25-30 milioni, ma al momento viene considerato un piano B rispetto ad Antonio Nusa. (Il Messaggero)

Ore 8:30 | Salah-Eddine e Angeliño verso l’addio

Anass Salah-Eddine (24) e Angeliño (29) sono tra i profili in uscita dalla Roma. Il primo è sempre più vicino a lasciare Trigoria, mentre per lo spagnolo il discorso è più complesso: reduce da una stagione condizionata dai problemi fisici, anche in ritiro è apparso indietro dal punto di vista atletico. Gasperini e il suo staff restano orientati a cercargli una sistemazione alternativa, con la Liga come possibile destinazione. (Il Tempo)

Ore 7:00 | Castro è arrivato: visite e firma

Santiago Castro (21) è arrivato ieri sera nella Capitale e oggi sarà a Trigoria per completare le visite mediche e firmare il contratto con la Roma. L’accordo col Bologna è totale: operazione da 35 milioni bonus compresi, 10% sulla futura rivendita e trattativa slegata per il prestito con diritto di riscatto di Dovbyk ai rossoblù, con parte dell’ingaggio pagata dai Friedkin. L’argentino firmerà un quinquennale da 2,2 milioni a stagione. (Leggo / Il Messaggero)

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