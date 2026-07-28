FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 28 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Ranieri può tornare in pista: ipotesi direttore tecnico in azzurro

Roberto Mancini torna in cima alle preferenze per la panchina della Nazionale italiana: sarebbe la soluzione più immediata e sostenibile per la FIGC, con un accordo da circa 2 milioni netti a stagione. Per completare i quadri dirigenziali prende quota anche l’ipotesi Claudio Ranieri come direttore tecnico, mentre per le giovanili spunta il nome di Gianfranco Zola. Resta sullo sfondo Antonio Conte, gradito a molti club di Serie A ma frenato dall’ingaggio da almeno 5 milioni annui. (la Repubblica)

Ore 8:55 | Stadio Roma, cantieri a marzo 2027: nodi scavi e passerelle

Lo stadio della Roma a Pietralata entra nella fase decisiva: entro metà settembre è atteso il via libera al progetto definitivo e alla valutazione di impatto ambientale, poi scatterà l’ultima fase con progetto esecutivo e gara d’appalto. L’obiettivo resta aprire i cantieri a marzo 2027, termine indicato dalla Uefa per restare dentro il percorso verso Euro 2032, con inaugurazione prevista nel 2030. Restano da sciogliere alcuni nodi: gli scavi archeologici richiesti dalla Soprintendenza e il punto di ancoraggio di una delle passerelle ciclopedonali alla stazione. (Corriere della Sera / Il Messaggero)

Ore 7:45 | Roma, nessun accordo sui giornalisti trasferiti negli store

Incontro senza passi avanti tra la Roma e Stampa Romana sulla situazione dei quattro giornalisti trasferiti da Trigoria ai Roma Store nell’ambito della riorganizzazione aziendale del club. Il sindacato definisce “incomprensibile e inaccettabile” la scelta di destinare i colleghi ai negozi invece che all’ufficio stampa, parlando di professionalità penalizzate. Dal 1° luglio diverse figure dell’area comunicazione e amministrativa hanno cambiato mansioni, pur mantenendo livello e stipendio. (la Repubblica)

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