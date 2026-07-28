CALCIOMERCATO | Prima offerta della Roma per Reyes da 2,5 milioni: no del Club America

La Roma continua a seguire Israel Reyes. Il difensore messicano classe 2000 del Club America resta uno dei profili valutati da Tony D’Amico per rinforzare la retroguardia di Gian Piero Gasperini, alla ricerca di un elemento duttile da inserire nel reparto arretrato. Secondo quanto riportato dal quotidiano messicano Excelsior, la Roma avrebbe presentato una prima offerta ufficiale al Club America per il giocatore.

La proposta giallorossa sarebbe stata di circa 2,5 milioni di euro, cifra però considerata troppo bassa dal club messicano. Il Club America valuta Reyes almeno 7 milioni di euro, anche se sarebbe disposto a scendere di circa un milione per agevolare la volontà del calciatore, che vorrebbe trasferirsi in Europa. La distanza tra domanda e offerta resta quindi importante, ma la trattativa dovrebbe proseguire anche nei prossimi giorni.

La Roma, dal canto suo, non sembra intenzionata ad accontentare fino in fondo le richieste del Club America. D’Amico prova a lavorare su margini più favorevoli, puntando anche sulla volontà del giocatore di misurarsi nel calcio europeo. Reyes è reduce da un buon Mondiale con il Messico, nel quale ha disputato quattro partite, restando poi in panchina nell’ottavo di finale contro l’Inghilterra. Il suo profilo piace per duttilità e caratteristiche: centrale difensivo, può rappresentare un rinforzo utile per completare il pacchetto arretrato della Roma. Ma solo al giusto prezzo.

Fonte: Excelsior