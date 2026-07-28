CALCIOMERCATO | Roma su Ezzalzouli ma il Betis spara alto

Un altro nome entra nel casting della Roma per la fascia offensiva. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, i giallorossi starebbero pensando anche ad Abde Ezzalzouli, esterno marocchino del Betis, profilo che può rientrare nell’identikit cercato da Gian Piero Gasperini. Classe 2001, Ezzalzouli è principalmente un’ala sinistra, ma può essere utilizzato senza problemi anche sulla corsia opposta. Una duttilità che lo rende interessante per la Roma, ancora alla ricerca dell’esterno offensivo da inserire nel reparto avanzato dopo le difficoltà incontrate su diversi obiettivi nelle ultime settimane.

Il giocatore ha un contratto con il Betis fino al 2029 e, secondo Transfermarkt, il suo valore di mercato è di circa 40 milioni di euro. La richiesta del club spagnolo, però, potrebbe essere decisamente più alta: si parla infatti di una valutazione intorno ai 60 milioni. Una cifra molto pesante, che rende l’operazione complessa per la Roma. Il nome di Ezzalzouli resta comunque da tenere d’occhio, soprattutto nel quadro più ampio della ricerca dell’ala sinistra di piede destro richiesta da Gasperini.

Fonte: Fabrizio Romano