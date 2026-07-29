GASPORT | Nusa, ultimatum Roma: entro stasera la risposta del Lipsia

La partita per Antonio Nusa è arrivata a un momento decisivo. Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, la Roma ha fissato un vero e proprio ultimatum al Lipsia: entro la giornata di oggi il club tedesco dovrà aprire a una trattativa sul prezzo del cartellino, altrimenti i giallorossi cambieranno obiettivo.

Il nodo resta la valutazione del giocatore. Il Lipsia continua infatti a chiedere 60 milioni di euro, una cifra che la Roma non è intenzionata a mettere sul tavolo. L’idea del club è quella di attendere un segnale di apertura da parte della società tedesca, con un abbassamento delle pretese economiche che possa consentire l’avvio di una vera negoziazione. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la dirigenza giallorossa non è però disposta ad aspettare ancora. Per questo motivo è stata fissata una deadline: se entro questa sera il Lipsia continuerà a mantenere invariata la richiesta da 60 milioni di euro, la Roma interromperà definitivamente la trattativa e si concentrerà su altri profili.

Sul nome di Nusa, nelle ultime ore, sono emerse ricostruzioni differenti. Alcuni quotidiani sostengono che l’esterno norvegese non rappresenti il principale obiettivo del mercato giallorosso, ma che il suo nome venga utilizzato per coprire le mosse su altri profili. La Gazzetta dello Sport, invece, descrive Nusa come un obiettivo concreto della Roma, sottolineando però che il club non intende prolungare ulteriormente l’attesa di fronte all’attuale posizione del Lipsia. Le prossime ore saranno quindi decisive per capire se la trattativa potrà entrare nel vivo oppure se la Roma sceglierà di indirizzare i propri investimenti verso altri esterni offensivi.