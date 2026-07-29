Pellegrini, il rinnovo può attendere: il vero nodo sono le condizioni fisiche

Da giorni il rinnovo viene descritto come imminente, ma l’annuncio continua a non arrivare. E così, attorno a Lorenzo Pellegrini, resta aperto un doppio fronte: quello contrattuale e quello legato alle sue condizioni fisiche. Due vicende che sembrano procedere in parallelo e che, almeno per il momento, non hanno ancora trovato una conclusione.

Sul fronte del contratto, i segnali restano positivi. Secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, Roma e Pellegrini avrebbero ormai trovato un’intesa sia sull’ingaggio, destinato a scendere intorno ai 2,5 milioni di euro, sia sulla durata dell’accordo. Dopo il confronto tra la richiesta iniziale del giocatore e la proposta del club, la soluzione individuata sarebbe un biennale con opzione per una terza stagione esercitabile dalla Roma. Eppure, nonostante un accordo dato ormai per vicino, la firma continua a slittare.

L’altro tema, che potrebbe essere strettamente connesso con il primo, riguarda invece il recupero dall’infortunio. La vicenda affonda le radici nel finale della scorsa stagione, quando Pellegrini si fermò per una lesione muscolo-tendinea del flessore. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, nel mese di maggio Pellegrini avrebbe provato ad accelerare i tempi di recupero per rientrare in occasione del derby, ma quel tentativo avrebbe provocato una ricaduta della lesione, costringendolo a fermarsi nuovamente. Lo stesso quotidiano aggiunge inoltre un’altra indiscrezione, precisando però che non trova conferme ufficiali: Pellegrini si sarebbe recato nuovamente in Finlandia per un controllo dal professor Lempainen, il medico che lo aveva operato a maggio 2025 dopo la lesione al tendine del retto femorale della coscia destra. In quell’occasione, sempre secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, sarebbe stato effettuato anche un intervento di pulizia della vecchia cicatrice.

Si tratta di un retroscena che, se confermato, aiuterebbe a spiegare i tempi più lunghi del recupero. Al momento, però, resta un’indiscrezione riportata dal quotidiano milanese e priva di conferme ufficiali. Di certo c’è che, a distanza di mesi dall’infortunio, Pellegrini non è ancora nelle condizioni di tornare ad allenarsi. Ed è proprio questo il vero punto interrogativo. Se sul rinnovo le parti sembrano ormai vicine alla fumata bianca, sul piano fisico restano ancora diversi aspetti da chiarire. Prima della firma, la priorità potrebbe essere proprio quella di avere un quadro definitivo sul recupero del capitano giallorosso.

Redazione Giallorossi.net