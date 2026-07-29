FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 29 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Castro subito in gruppo, prenderà la numero 9

Santiago Castro, che ieri ha svolto le visite mediche, inizierà oggi la sua avventura in campo con la Roma dopo il bagno di folla alla stazione Termini e la firma sul contratto quinquennale. L’argentino sarà annunciato oggi, prenderà la maglia numero 9 lasciata da Dovbyk e partirà con la squadra per il ritiro in Galles. Sarà il primo acquisto della nuova Roma di Gasperini. (Il Tempo / Leggo)

Ore 8:25 | Ranieri e Mancini si presentano oggi

Claudio Ranieri è ufficialmente il nuovo direttore tecnico dell’Italia e ha condiviso con Malagò la scelta di Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico. I due ieri si sono confrontati ripetutamente, e oggi pomeriggio saranno presentati in federazione alle 18:20. (Corriere della Sera)

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