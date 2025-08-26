Calciomercato Roma, si scalda l’ipotesi Gimenez in prestito. Ma l’agente chiude: “Non va da nessuna parte”

Il mercato della Roma torna a scaldarsi. Dopo l’arrivo di Jan Ziolkowski dal Legia Varsavia per 6,6 milioni di euro – affare ormai chiuso, con il difensore atteso venerdì a Roma – la priorità del club giallorosso si sposta sull’attacco. Gian Piero Gasperini è stato chiaro con la società: servono rinforzi pesanti davanti, non soltanto un esterno mancino, ma anche un nuovo centravanti.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’ultima idea porta a Santiago Gimenez. Il messicano, oggi al Milan, potrebbe lasciare i rossoneri che continuano a inseguire Vlahovic e non intendono fermarsi all’arrivo di Harder. A Trigoria l’attaccante classe 2001 piace eccome.

Il suo approdo alla Roma, però, resta legato al futuro di Artem Dovbyk, anche se non è previsto uno scambio con i giallorossi come successe lo scorso anno tra Abraham e Saelemaekers. L’ucraino è finito nel mirino del Villarreal, che lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. Fin qui la Roma non ha mai aperto a una cessione temporanea, ma l’occasione Gimenez potrebbe cambiare gli equilibri.

Il centravanti del Milan non è l’unico nome in lista: per l’attacco restano vive anche le piste che portano a Breel Embolo del Monaco e a Brian Brobbey dell’Ajax, due profili che la dirigenza giallorossa segue con attenzione.

Fonte: Corriere della Sera

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Rafaela Pimenta, agente di Gimenez, ha parlato del futuro dell’attaccante del Milan ai microfoni di Calciomercato.com smentendo le voci apparse oggi sul Corriere della Sera: “Gimenez non va da nessuna parte. Tutti i rumors che sono usciti, dal primo all’ultimo, non corrispondono al vero. Sono fake news”.