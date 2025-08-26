Calciomercato Roma, si scalda l’ipotesi Gimenez in prestito. Ma l’agente chiude: “Non va da nessuna parte”

Il mercato della Roma torna a scaldarsi. Dopo l’arrivo di Jan Ziolkowski dal Legia Varsavia per 6,6 milioni di euro – affare ormai chiuso, con il difensore atteso venerdì a Roma – la priorità del club giallorosso si sposta sull’attacco. Gian Piero Gasperini è stato chiaro con la società: servono rinforzi pesanti davanti, non soltanto un esterno mancino, ma anche un nuovo centravanti.
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’ultima idea porta a Santiago Gimenez. Il messicano, oggi al Milan, potrebbe lasciare i rossoneri che continuano a inseguire Vlahovic e non intendono fermarsi all’arrivo di Harder. A Trigoria l’attaccante classe 2001 piace eccome.
Il suo approdo alla Roma, però, resta legato al futuro di Artem Dovbyk, anche se non è previsto uno scambio con i giallorossi come successe lo scorso anno tra Abraham e Saelemaekers. L’ucraino è finito nel mirino del Villarreal, che lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. Fin qui la Roma non ha mai aperto a una cessione temporanea, ma l’occasione Gimenez potrebbe cambiare gli equilibri.
Il centravanti del Milan non è l’unico nome in lista: per l’attacco restano vive anche le piste che portano a Breel Embolo del Monaco e a Brian Brobbey dell’Ajax, due profili che la dirigenza giallorossa segue con attenzione.
Fonte: Corriere della Sera
ULTIMO AGGIORNAMENTO – Rafaela Pimenta, agente di Gimenez, ha parlato del futuro dell’attaccante del Milan ai microfoni di Calciomercato.com smentendo le voci apparse oggi sul Corriere della Sera: “Gimenez non va da nessuna parte. Tutti i rumors che sono usciti, dal primo all’ultimo, non corrispondono al vero. Sono fake news”.
Brobbey a occhi chiusi e de corsa
Gimenez e Embolo anche no… Brobbey molto meglio
mai affari col Milan
Magari!!!
Il messicano è forte, si è trovato male al milan, ma non vuol dire che quello visto fino ad ora sia il suo vero valore. Gimenez è bravo almeno quanto un Retegui, quindi per il Gasp andrebbe più che bene.
questo qui è peggio di dovbyk, non stoppa una palla manco se lo paghi, è sempre acciaccato, ha il killer instict di konè. Evitiamo perfavore
I prestiti sono serviti al Milan per rigenerare i giocatori in crisi e riprenderseli meglio di prima. Vedi Saelemakers. O si compra o cambiamo aria, con gli strusciati c’è sempre la fregatura.
Certo,
andiamo a risolvere un problema del Milan, ma di corsa….
tra l’altro con uno che prende più di Dovbyk.
Comunque, penso nessuno investirà in modo definitivo su Dovbyk alle cifre richieste,
per cui direi che i due attaccanti resteranno lui e Ferguson.
Ci sono altre 3 caselle da riempire, due molto molto urgentemente, mi concentrerei su quello.
Embolo no ve prego, me ne fate parti’ uno se lo pijate! 😆
L’agente di Gimenez ha già smentito ed ha assicurato che il suo assistito non si muoverà dal Milan. Fine dei giochi.
dopo l’affare Saelemakers/Abraham non farrei più deal con il Milan che è sicuramente peggio di noi nel scegliere i giocatori forti
Basta fare favori al Milan
Gimenez con Gasperini fa 80 gol.
in 12 anni sicuro.
se lo tenessero sto bidone
il clone di dovybk solo che lui in area segna questo neanche al fornaio
Celebre battuta di Carlo Zampa, se ti ricordi 🙂
La fonte non è tra le più attendibili. Il Milan si pelasse da solo le sue gatte. L’agente, peraltro, si è affrettato a smentire…
questo non segna manco a porta vuota
meno male,rimanesse al Milan . Me tengo Dovbyk . Se dobbiamo cambiare ,facciamo in meglio altrimenti …….stamo come stamo. FORZA ROMA SEMPRE 💛❤️
Meno male, pericolo scampato!
meno male tenetevelo stretto
Siamo alle solite, si nu ce riesce l’operatore de mercato ce pensano i giornali “a piazzalli” altrove, mejo se ponno ‘ndeboli’ le dirette concorrenti….!
Fate ride.
FORZA ROMA
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.