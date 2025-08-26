Dovbyk, ora spunta il Newcastle: intermediari al lavoro

La Roma continua a muoversi sul fronte cessioni negli ultimi giorni di mercato. Uno dei nomi in uscita è quello di Artem Dovbyk, attaccante ucraino che potrebbe trovare una nuova sistemazione in Premier League.
Secondo quanto riportato da Filippo Biafora su X, alcuni intermediari sarebbero al lavoro per tentare di imbastire un’operazione con il Newcastle, interessato a capire la fattibilità dell’affare.
Nelle scorse ore si era parlato anche di un possibile ritorno in Liga, con il Villarreal che aveva mostrato attenzione per il centravanti classe ’97. La Roma, dal canto suo, attende sviluppi per sbloccare una cessione che potrebbe aprire a ulteriori movimenti in entrata. E la pista Newcastle va monitorata attentamente nelle prossime ore.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
“alcuni intermediari sarebbero al lavoro”
E direi che non c’è altro da aggiungere.
Scommetto sulla permanenza di Artem, e forza Artem!!!
E penso che anche Pellegrini al momento non si muova.
tutte chiacchiere riuscire in pochi giorni a piazzare un centravanti e acquistarne un altro in maniera conveniente e’ praticamente impossibile. Pellegrini con l’ingaggio che percepisce a cui si aggiunge l’infortunio, non credo che abbia mercato.
ma che c entra. pellegrini ?
Pellegrini mercato potrebbe averne, ovviamente a tutt’altre condizioni contrattuali di quelle che gli sono garantite ancora per quest’anno.
Sarà una sua scelta, secondo me deleteria per lui in primis, quella di restare qui a dispetto di essere stato scaricato da società e tecnico.
Scelta legittima ma profondamente sbagliata.
Dovbyk credo sia anche ben disposto al trasferimento, ma credo che le probabilità che ciò avvenga siano inferiori al 30%.
Nel mercato però, mai dire mai fino al suono del gong…
Come ho già scritto più volte, dopo tanti anni bisognerebbe anche distinguere le fonti. Biafora è un ragazzo molto serio, il più informato per quanto concerne la Roma ed è anche molto prudente nel dare notizie. Non sta scrivendo che sia già del New Castle, ma che si stia provando a mettere in piedi un’operazione. Anche la risposta in conferenza di Gasp su Dovbyk non mi pare escluda sviluppi in uscita per l’ucraino. La mia impressione rimane che, se una notizia non è di gradimento, allora è una baggianata. Spesso sono baggianate, ma Biafora è serio… poi , ovviamente, può sbagliare benissimo anche lui.
Diego,
non dico che è una baggianata, dico che non ci sono i tempi,
anche perchè noi dobbiamo prendere un’ala sinistra, un vice Angelino,
un mediano visto che durante la Coppa d’Africa saremo cortissimi
(e visto quanto Gasp considera Pisilli a centrocampo, risicati direi),
sempre dando per buono l’ennesimo annuncio dell’accordo con il Legia per il difensore.
Il Newcastel come punta ha Isak, ha speso 40ML per Elanga che gioca su tutto il fronte d’attacco, in teoria ha anche Gordon che può giocare come 9,
gli serve Dovbyk????
E noi a quel punto chi prenderemmo? Fabio Silva?
Una stagione con due ventenni di belle speranze in attacco? Mah….
Drastico,
Pellegrini è reduce da due anni molto negativi, da un infortunio che gli ha fatto saltare tutta
la preparazione, ha un anno di contratto e uno stipendio importante, se va bene sarà pronto per Ottobre, chi dovrebbe investire nel cartellino oggi se a Gennaio può farlo firmare gratis?
ma una coppia di attaccanti Ferguson e dovbyk da tenere fa veramente schifo? perché di sostituti non è che si parli di chissà chi…
Concordo, ed aggiungo che dovrebbe essere preso anche il terzo attaccante d’area, magari con caratteristiche diverse: non si può stare sempre in ansia per una raffreddore o una squalifica.
Basta le solite cassate…
Spero principalmente nell’arrivo di Dan e nell’effetto “sorpresa!” che tradizionalmente può (può) derivarne…
Intanto restiamo concentrati, e affamati, sul Pisa…FRS!
premesso che abbiamo solo 2 centravanti e sostituirlo adeguatamente a 4 giorni dal gong
mi sembra un impresa ardua….
è la circostanza in cui potresti utilizzare l’Everton…. mi spiego meglio, non credono nel giocatore e non ci sono possibilità di vendita?
giraglielo con un prestito oneroso e prova a rilanciarlo in premier , magari in un contesto diverso renderà meglio, e il prossimo anno beato chi c’ha n’ occhio!!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.