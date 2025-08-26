Dovbyk, ora spunta il Newcastle: intermediari al lavoro

La Roma continua a muoversi sul fronte cessioni negli ultimi giorni di mercato. Uno dei nomi in uscita è quello di Artem Dovbyk, attaccante ucraino che potrebbe trovare una nuova sistemazione in Premier League.

Secondo quanto riportato da Filippo Biafora su X, alcuni intermediari sarebbero al lavoro per tentare di imbastire un’operazione con il Newcastle, interessato a capire la fattibilità dell’affare.

Nelle scorse ore si era parlato anche di un possibile ritorno in Liga, con il Villarreal che aveva mostrato attenzione per il centravanti classe ’97. La Roma, dal canto suo, attende sviluppi per sbloccare una cessione che potrebbe aprire a ulteriori movimenti in entrata. E la pista Newcastle va monitorata attentamente nelle prossime ore.