Calciomercato Roma, Massara vola a Londra e incontra l’agente di Sancho e Tyrique George: Gasperini spinge per avere il primo

La Roma accelera sul mercato e lo fa con un viaggio importante. Come riportato da Sky Sport, Ricky Massara si trova in Inghilterra per una serie di incontri decisivi. Tra gli appuntamenti in agenda c’è anche quello con Obasi, l’agente che cura gli interessi sia di Jadon Sancho che di Tyrique George.
L’obiettivo principale resta l’esterno del Manchester United, fortemente voluto da Gasperini, che continua a spingere per averlo in giallorosso. Se però nelle prossime ore non dovessero arrivare aperture concrete per Sancho, il ds giallorosso è pronto a virare su altre opzioni, valutando anche profili alternativi, come l’esterno del Chelsea.
A confermare la trasferta londinese di Massara è stato anche Filippo Biafora, che ha documentato l’atterraggio del dirigente a Londra, pronto a condurre una serie di colloqui di mercato destinati a chiarire il futuro offensivo della Roma: Sancho resta la prima scelta di Gasp.
Prendete Christopher Nkunku, poi Baldanzi al Parma per Keita ( meglio MAGASSA o Frendrup ma sarebbe un ottimo giovane acquisto).
Poi ciliegina con Solet o Decoure in difesa.
🤞daje Massara portace Sancho
Se si parte in genere è per concludere qualcosa, per parlare tanto per parlare ci sono altri mezzi. E magari a Londra atterrerà pure un certo “jet privato”.
Vedremo, per fortuna la telenovela volge al termine…
Dai chiudemo st’affare! Se lo vuole Gasp! Va bene cosi
Il “futuro offensivo”…
L’efficacia dell’attacco è stata un annoso problema, praticamente da quando se ne andò Salah, quello vero (e il Fonseca iniziale si rese conto che in Italia devi pensare alla fase difensiva).
Se andare di persona in UK fosse risolutivo, c’è da chiedersi perchè farlo solo ora (per quanto ne sappiamo): e senza aver fatto alcuna cessione di ingaggi pesanti.
Dunque, o c’è un “piano finanziario B”, oppure si possono puntare 2 baiocchi su Tyrique “Boy” George.
Fortunatamente, la convincente vittoria di sabato scorso rende la vicenda qualcosa di bizzarramente curioso, un giallo che vuoi vedere fino alla soluzione…
Daje Frederick torna vincitore!
Ok che Gasperini si è fissato con Sancho. Ma se questo non è convinto meglio lasciarlo lì dov’è. Mi piacerebbe avere gente vogliosa di mangiarsi il campo con questa maglia.
Spero che Sancho resti dove è , magari lo mettessero fuori squadra .Se ci considera una seconda o terza scelta non lo voglio .Questa è però una opinione personale che non conta niente. Se il Gasp lo vuole , ha sicuramente ragione lui . Spero solo che un suo eventuale arrivo non significhi perdere Kone’.
