Roma, momento d’oro per Wesley: primo gol all’esordio e convocazione con il Brasile

Un inizio da sogno per Wesley Franca. Arrivato alla Roma a soli 22 anni, il talento brasiliano ha subito lasciato il segno alla sua prima apparizione in giallorosso, decidendo l’esordio con un gol che è valso tre punti pesantissimi.

Ma le soddisfazioni non si fermano qui: per il classe 2003 è arrivata anche la convocazione in nazionale maggiore. Il ct verdeoro Carlo Ancelotti lo ha infatti inserito nella lista dei giocatori a disposizione per le sfide del 4 e 9 settembre contro Cile e Bolivia, impegni validi per le qualificazioni mondiali.

Per Wesley, che in pochi giorni ha conquistato la fiducia di Gasperini e l’entusiasmo dei tifosi romanisti, si tratta di un doppio traguardo che certifica il suo momento d’oro e ne conferma il potenziale internazionale.