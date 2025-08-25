Calciomercato Roma, accordo col Cagliari per Salah-Eddine ma il terzino non è convinto. Sangaré vicino al Valencia, Porto staccato

Non solo acquisti: Ricky Massara lavora anche alle uscite per sfoltire la rosa della Roma. Uno dei nomi più caldi, rivela in questi minuti Flippo Biafora de Il Tempo, è quello di Anass Salah-Eddine.
Con il Cagliari l’intesa è già stata trovata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma il terzino sinistro non ha ancora dato il via libera definitivo: il giocatore, infatti, preferirebbe valutare un possibile ritorno in Olanda, che rimane la sua prima scelta.
Capitolo a parte per Buba Sangaré, destinato anch’egli a lasciare la Capitale. Sul giovane laterale si sta muovendo con decisione il Valencia, al momento in vantaggio rispetto al Porto, altra società interessata. A Trigoria si attende che le trattative entrino nella fase finale, con l’obiettivo di definire al più presto anche il fronte delle uscite.
Ovviamente vanno via tutti gratis
