CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 11:20 – Dovbyk al Villarreal, trattative avanzate

Artem Dovbyk (28) è vicino al trasferimento in prestito con diritto di riscatto al Villarreal.

Ore 10:30 – Occhio a Dominguez del Bologna per la sinistra

Se Sancho resta irraggiungibile, allora andrà preso un profilo di pari livello. Magari un talento potenziale come Benjamin Dominguez (21) del Bologna, ala argentina che all’Olimpico l’altra sera è rimasto in panchina per tutto il match. (Il Messaggero)

Ore 9:15 – Proseguono i contatti per Fabio Silva

Massara continua a trattare con il Wolverhampton per Fabio Silva (23). La Roma spera che gli inglesi scendano sotto la richiesta di 20 milioni, l’operazione resta difficile. (Il Tempo/Gasport)

Ore 9:00 – Gasperini chiama Pessina

Il tecnico giallorosso ha telefonato a Matteo Pessina (28), che ha allenato a Bergamo per tre anni. Il centrocampista è oggi al Monza in Serie B e avrebbe un costo sostenibile. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:50 – Vice Angelino, pista Tsimikas

Per la fascia sinistra resta in piedi Kostas Tsimikas (29) del Liverpool. I Reds vogliono cederlo solo a titolo definitivo e non aprono al prestito. (Il Messaggero)

Ore 8:05 – Massara cerca una squadra per Baldanzi, ma…

Ricky Massara è al lavoro per trovare una sistemazione a Tommaso Baldanzi (22), che non rientra al momento nei piani tecnici. Dopo l’infortunio di Bailey però le sue chance di permanenza sono aumentate. (Gasport /Il Messaggero)

Ore 7:40 – Roma su Tyrique George del Chelsea

La Roma ha preso contatti con il Chelsea per Tyrique George (19), esterno autore di 3 gol e 5 assist lo scorso anno con Maresca. I Blues aprono al prestito, ma i giallorossi vogliono inserire un diritto di riscatto. (Gazzetta dello Sport)

