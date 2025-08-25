CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 25 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 11:20 – Dovbyk al Villarreal, trattative avanzate
Artem Dovbyk (28) è vicino al trasferimento in prestito con diritto di riscatto al Villarreal. Prima del via libera definitivo, la Roma deve…LEGGI LE ULTIME SU DOVBYK AL VILLARREAL
Ore 10:30 – Occhio a Dominguez del Bologna per la sinistra
Se Sancho resta irraggiungibile, allora andrà preso un profilo di pari livello. Magari un talento potenziale come Benjamin Dominguez (21) del Bologna, ala argentina che all’Olimpico l’altra sera è rimasto in panchina per tutto il match. (Il Messaggero)
Ore 9:15 – Proseguono i contatti per Fabio Silva
Massara continua a trattare con il Wolverhampton per Fabio Silva (23). La Roma spera che gli inglesi scendano sotto la richiesta di 20 milioni, l’operazione resta difficile. (Il Tempo/Gasport)
Ore 9:00 – Gasperini chiama Pessina
Il tecnico giallorosso ha telefonato a Matteo Pessina (28), che ha allenato a Bergamo per tre anni. Il centrocampista è oggi al Monza in Serie B e avrebbe un costo sostenibile. (Gazzetta dello Sport)
Ore 8:50 – Vice Angelino, pista Tsimikas
Per la fascia sinistra resta in piedi Kostas Tsimikas (29) del Liverpool. I Reds vogliono cederlo solo a titolo definitivo e non aprono al prestito. (Il Messaggero)
Ore 8:05 – Massara cerca una squadra per Baldanzi, ma…
Ricky Massara è al lavoro per trovare una sistemazione a Tommaso Baldanzi (22), che non rientra al momento nei piani tecnici. Dopo l’infortunio di Bailey però le sue chance di permanenza sono aumentate. (Gasport /Il Messaggero)
Ore 7:40 – Roma su Tyrique George del Chelsea
La Roma ha preso contatti con il Chelsea per Tyrique George (19), esterno autore di 3 gol e 5 assist lo scorso anno con Maresca. I Blues aprono al prestito, ma i giallorossi vogliono inserire un diritto di riscatto. (Gazzetta dello Sport)
IN AGGIORNAMENTO…
Dominguez? non ci credo, il Bologna ne pretende 30 e subito.
Massara deve darsi una svegliata per sistemare Pellegrini che, a scapito delle prestazioni, non si merita questa situazione. Per quanto riguarda le vendite, va detto che Pinto è stato il più bravo degli ultimi 10 anni.
è ovvio che Pellegrini non lo vuole nessuno, per gli infortuni e il crollo di rendimento che ha avuto lo scorso anno, ma soprattutto per l’ingaggio monstre che si porta dietro. Quindi creo che lui d’accordo ad aspettare la scadenza del contratto (molto ben pagato) e poi con il cartellino nelle sue ma riproporsi si, ma a costi molto, molto più contenuti. Ciao Lorenzo senza rimpianti
Ma sarà forse che a Pellegrini è stato comunicato da due mesi circa di cercarsi una squadra?
E che la Roma è ben disposta a valutarle queste offerte, anche venendo molto incontro al giocatore sui costi del cartellino?
E che sono stati lui e Pocetta finora a fare finta di niente, lasciando sempre trapelare questa grande voglia di giocarsi il rinnovo quando invece società e tecnico gli hanno chiuso le porte da tempo?
Per carità, lui ha comunque il diritto di andare avanti per la sua strada se vuole, però non parlerei di situazione che non si merita, la società non è stata ambigua nei suoi confronti ed ha altrettanti diritti di fare le sue scelte.
Fabio Silva e DOminguez nomi intelligenti.
Tyrique George è un profilo buono secondo me è sostenibile e giovane al tempo stesso, con Gasp crescerà alla grande e se non si può arrivare a Sancio secondo me è l’ideale
Dalla partita col Bologna è emerso in modo lampante che Angelino non si può sobbarcarsi da solo tutta una stagione . E’ emerso anche che quando l’ispanico deve affrontare avversari ben strutturati fisicamente com’ è Orsolini, va in difficoltà e per fortuna Gasperini se n’ è accorto subito e l’ha avvicendato con Rensch.
E’ la fascia sinistra che necessita di urgenti rinforzi.
Se ne è accorto “subito”…per la precisone al minuto 83(sic!).
Tanti nomi e zero movimenti concreti. Siamo all’ultima settimana manca terzino e attaccante sinistro, un centrale di ricambio ed un centrocampista per le rotazioni. Pessina a me personalmente non dispiace.
